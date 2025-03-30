Силы ПВО работают по вражеским дронам на Киевщине
Поздно вечером субботы, 29 марта, на Киевщине зафиксировали движение российских ударных беспилотников. Работают Силы противовоздушной обороны.
Об этом в телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 29 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы вражеских БпЛА летели с севера.
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