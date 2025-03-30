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Новости Атака шахедов на Киевщину
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Силы ПВО работают по вражеским дронам на Киевщине

Силы ПВО работают на Киевщине

Поздно вечером субботы, 29 марта, на Киевщине зафиксировали движение российских ударных беспилотников. Работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом в телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 29 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы вражеских БпЛА летели с севера.

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Автор: 

беспилотник (3559) Киевская область (4119) ПВО (2726)


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