Для укрепления содружества: Фредериксен посетит Гренландию

На следующей неделе премьер Дании Метте Фредериксен посетит Гренландию с целью укрепления содружества.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Фредериксен начнет трехдневный тур 2 апреля, во время которого она встретится с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и членами его коалиционного правительства.

Эта поездка состоится после недавнего визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на военную базу Соединенных Штатов в северо-западной части острова. Тогда он заявил, что Дания была плохим союзником для Гренландии, а также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров "жизненно важен для национальной безопасности США".

В то же время, как отмечает Bloomberg, подавляющее большинство людей выступает против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

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"Я испытываю глубокое уважение к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию. Ситуация требует единства политических партий, стран Содружества и сотрудничества на уважительной и равноправной основе",- заявила Фредериксен.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс в пятницу, 28 марта, прибыли с визитом в Гренландию на фоне планов Дональда Трампа взять под свой контроль полуавтономную датскую территорию.

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