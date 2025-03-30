Для укрепления содружества: Фредериксен посетит Гренландию
На следующей неделе премьер Дании Метте Фредериксен посетит Гренландию с целью укрепления содружества.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Фредериксен начнет трехдневный тур 2 апреля, во время которого она встретится с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и членами его коалиционного правительства.
Эта поездка состоится после недавнего визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на военную базу Соединенных Штатов в северо-западной части острова. Тогда он заявил, что Дания была плохим союзником для Гренландии, а также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров "жизненно важен для национальной безопасности США".
В то же время, как отмечает Bloomberg, подавляющее большинство людей выступает против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.
"Я испытываю глубокое уважение к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию. Ситуация требует единства политических партий, стран Содружества и сотрудничества на уважительной и равноправной основе",- заявила Фредериксен.
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс в пятницу, 28 марта, прибыли с визитом в Гренландию на фоне планов Дональда Трампа взять под свой контроль полуавтономную датскую территорию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Данія часто оцінюється як одна з найщасливіших країн у світі в крос-національних дослідженнях рівня щастя.
Країна посідає перше місце у світі в рейтингу соціальної мобільності, одну з провідних позицій у рейтингу країн з найкращими показниками рівності доходів, має один з найвищих у світі номінальний ВВП на особу населення і один з найвищих у світі податків на індивідуальний дохід.
"Не хочемо бути ні з Данією, ні зі США": прем'єр Гренландії заявив про прагнення до незалежності.
От його і марудить, як нікчемного шоумена!