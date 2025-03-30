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Новости Визит Фредериксен в Гренландию
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Для укрепления содружества: Фредериксен посетит Гренландию

Фредериксен совершит визит в Гренландию

На следующей неделе премьер Дании Метте Фредериксен посетит Гренландию с целью укрепления содружества.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Фредериксен начнет трехдневный тур 2 апреля, во время которого она встретится с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и членами его коалиционного правительства.

Эта поездка состоится после недавнего визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на военную базу Соединенных Штатов в северо-западной части острова. Тогда он заявил, что Дания была плохим союзником для Гренландии, а также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров "жизненно важен для национальной безопасности США".

В то же время, как отмечает Bloomberg, подавляющее большинство людей выступает против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

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"Я испытываю глубокое уважение к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию. Ситуация требует единства политических партий, стран Содружества и сотрудничества на уважительной и равноправной основе",- заявила Фредериксен.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс в пятницу, 28 марта, прибыли с визитом в Гренландию на фоне планов Дональда Трампа взять под свой контроль полуавтономную датскую территорию.

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Автор: 

Гренландия (74) Дания (581) США (26506) Фредериксен Метте (78)


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29.03.2025 23:58 Ответить
А ще славиться своїм військовим минулим, що змогла протриматись аж цілих 6 годин від німецьких загарбників
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30.03.2025 00:26 Ответить
І тим не менш... Парадокс? )

"Не хочемо бути ні з Данією, ні зі США": прем'єр Гренландії заявив про прагнення до незалежності.
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30.03.2025 05:05 Ответить
Завдання, для шестиразового банкрота трампа, нагадити американцям, за своє нікчемне життя, про яке суд США, дав відверту оцінку!
От його і марудить, як нікчемного шоумена!
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30.03.2025 00:02 Ответить
Шоумана.
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30.03.2025 00:16 Ответить
США вже проїбали Канаду, але трампліни поки що цього не зрозуміли.
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30.03.2025 00:28 Ответить
Це вже наявна ескалація та казус Бейлі.
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30.03.2025 01:44 Ответить
.. Венса там вже послали, народ інгорив як міг, молодці. тепер і твоя черга!!!!
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30.03.2025 08:06 Ответить
 
 