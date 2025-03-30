Хегсет брал жену на встречи с иностранными военными, где обсуждалась конфиденциальная информация, - WSJ

Глава Пентагона Пит Хегсет привел свою жену - Дженнифер Хегсет на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Жена Хегсета не является сотрудницей Пентагона.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, информирует Цензор.НЕТ.

Министр обороны США Пит Хегсет, которого сейчас проверяют из-за того, что он раскрывал детали военных ударов, привел свою жену, Дженнифер Хегсет, на две встречи с иностранными военными представителями.

Издание пишет, что одна из этих встреч состоялась 6 марта в Пентагоне. Это была дискуссия на высоком уровне между Хегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Гили. Этот разговор происходил в важный и напряженный момент для трансатлантического альянса, а именно: на следующий день после того, как США заявили о прекращении обмена разведывательными данными с Украиной.

WSJ пишет, что списки участников встречи обычно тщательно ограничиваются только теми, кто должен присутствовать, и ожидается, что посетители, как правило, имеют разрешение безопасности, учитывая деликатный характер обсуждений. Возле места встречи часто есть охрана, чтобы на встречу не попали посторонние лица.

Отмечается, что это не впервые, когда жены чиновников имеют допуски, в то же время Хегсет отказался сказать, есть ли такой допуск у его жены.

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Дженнифер Хегсет также посетила встречу в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где представители обороны союзников обсуждали поддержку Украины. По словам источников, которые присутствовали на встрече, брат Хегсета Филип Хегсет также путешествовал с ним с официальными визитами.

В материале говорится, что некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Хегсет, по словам людей, знакомых с ситуацией. Другие были удивлены ее присутствием, но, как утверждают источники, продолжили без возражений.

Дженнифер Хегсет - бывший продюсер телеканала Fox News. Источники издания в Пентагоне подтвердили, что Дженнифер Хегсет не является сотрудницей Министерства обороны США.

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