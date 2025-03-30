Хегсет брал жену на встречи с иностранными военными, где обсуждалась конфиденциальная информация, - WSJ
Глава Пентагона Пит Хегсет привел свою жену - Дженнифер Хегсет на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Жена Хегсета не является сотрудницей Пентагона.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, информирует Цензор.НЕТ.
Министр обороны США Пит Хегсет, которого сейчас проверяют из-за того, что он раскрывал детали военных ударов, привел свою жену, Дженнифер Хегсет, на две встречи с иностранными военными представителями.
Издание пишет, что одна из этих встреч состоялась 6 марта в Пентагоне. Это была дискуссия на высоком уровне между Хегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Гили. Этот разговор происходил в важный и напряженный момент для трансатлантического альянса, а именно: на следующий день после того, как США заявили о прекращении обмена разведывательными данными с Украиной.
WSJ пишет, что списки участников встречи обычно тщательно ограничиваются только теми, кто должен присутствовать, и ожидается, что посетители, как правило, имеют разрешение безопасности, учитывая деликатный характер обсуждений. Возле места встречи часто есть охрана, чтобы на встречу не попали посторонние лица.
Отмечается, что это не впервые, когда жены чиновников имеют допуски, в то же время Хегсет отказался сказать, есть ли такой допуск у его жены.
Дженнифер Хегсет также посетила встречу в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где представители обороны союзников обсуждали поддержку Украины. По словам источников, которые присутствовали на встрече, брат Хегсета Филип Хегсет также путешествовал с ним с официальными визитами.
В материале говорится, что некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Хегсет, по словам людей, знакомых с ситуацией. Другие были удивлены ее присутствием, но, как утверждают источники, продолжили без возражений.
Дженнифер Хегсет - бывший продюсер телеканала Fox News. Источники издания в Пентагоне подтвердили, что Дженнифер Хегсет не является сотрудницей Министерства обороны США.
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Знову новина від видання Мердока ( так само як й від ФОКС про 19 % реднеків підтримки за взяття Гренладїї). Раніше до технофашистів у команді Дона, він був головним спонсором та медіа стрижнем Трампонату. А ще його видання WSJ дає критичні статті про "успіхи" команди МАГАшистів - то добрий зсув відбувається в мізках у історично відданих респів ..
а ось публікація англ видання
"Це особисте": американські газети Руперта Мердока знову обернулися проти
inew.co.uk
Американські https://inews.co.uk/topic/rupert-murdoch?srsltid=AfmBOopxL5UUyN8vgEPsrfrm8d8FaqxKu_zwLm0zGE56r1Rq_Xber_Uy&ico=in-line_link газети https://inews.co.uk/topic/rupert-murdoch?srsltid=AfmBOopxL5UUyN8vgEPsrfrm8d8FaqxKu_zwLm0zGE56r1Rq_Xber_Uy&ico=in-line_link Руперта Мердока обернулися проти https://inews.co.uk/topic/donald-trump?srsltid=AfmBOoo3MFApVBTcptDuvXFWPjdrpX1f_PO1ZijY_6NBdSX6Q6m46xnd&ico=in-line_link Дональда Трампа після того, як президент "перетнув червону лінію", https://inews.co.uk/news/world/how-trump-lying-ukraine-zelensky-why-3543666?srsltid=AfmBOoqkrQafDWW2trR_a3pRPlkU15bhfGvA4cbXyamI_-lAXraFrASs&ico=in-line_link помилково звинувативши Україну в початку війни з Росією, повідомили інсайдери.
The New York Post та The Wall Street Journal опублікували редакційні статті, в яких дорікають Трампу за те, що він говорив про теми Кремля та його готовність "продати https://inews.co.uk/topic/ukraine?ico=in-line_link Україну".
У той час як The Times і The Sun також порвали з Трампом, мова була помітно сильною в назвах News Corp, що належать американському Мердоку.
The New York Post, яку редагує колишній заступник британського редактора Sun Кіт Пул, сказав Трампу, що його вимога, щоб "Україна підписала величезну частину своєї економіки, оскільки погашення допомоги, що відб'ється від Росії, є прямо неправильною. Період».
У своїй лідерській колонці під назвою "Трамп просить занадто багато "розплати" від зруйнованої війною України", Post заявила, що було б "підло б "пригидно" "вичавити покалічену війною Україну за все, що ми можемо".
"Перевернути правду повністю з ніг на голову має бути нижче нього", - йдеться про звинувачення президента в тому, що https://inews.co.uk/topic/volodymyr-zelensky?ico=in-line_link Володимир Зеленський спровокував конфлікт.
Сестринська газета The Wall Street Journal заявила, що Трамп був "граний" Кремлем, звинувачення, покликане нашкодити президенту, який хвалиться своїми чудовими навичками у угоді.
І українці за це розплачуються і будуть ще довго платити. Але ми були в лайні 5річної війни на той час і впали "просто" в ще більше лайно.
Проблема американців в тому, що їм, вірогідно, платити треба буде ЗНАЧНО більше. Бо рівень життя, ЯЗ, гегемон тощо. В них, у порівнянні, взагалі ніяких проблем не було, але своє блюзнірське лайно вони в крісло *********** - посадили. Вірогідно, закінчать цей акт саморуйнації так же, як і Україна - великою війною.
І чи то не він "отруїв" його дружину наприкінці 23-го?
А тепер згадайте, як в ОПЗЄ на доповіді голови ГУРМО по вагнерівцям були присутні взагалі якісь ліві секретути та секретутки, а на міжнародні перемовини їздить завхоз ЗЄ.
"Все забрать і поделить"
Если встречи имеют военные секреты, жен не пустят на встречи - это все проверяется.
Тому так плотно сім'я оточила Гегсета увагою.