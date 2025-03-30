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Новости Хегсет брал жену на конфиденциальные встречи
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Хегсет брал жену на встречи с иностранными военными, где обсуждалась конфиденциальная информация, - WSJ

Гегсет брал жену на встречи с иностранными военными, где обсуждалась конфиденциальная информация

Глава Пентагона Пит Хегсет привел свою жену - Дженнифер Хегсет на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Жена Хегсета не является сотрудницей Пентагона.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, информирует Цензор.НЕТ.

Министр обороны США Пит Хегсет, которого сейчас проверяют из-за того, что он раскрывал детали военных ударов, привел свою жену, Дженнифер Хегсет, на две встречи с иностранными военными представителями.

Издание пишет, что одна из этих встреч состоялась 6 марта в Пентагоне. Это была дискуссия на высоком уровне между Хегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Гили. Этот разговор происходил в важный и напряженный момент для трансатлантического альянса, а именно: на следующий день после того, как США заявили о прекращении обмена разведывательными данными с Украиной.

WSJ пишет, что списки участников встречи обычно тщательно ограничиваются только теми, кто должен присутствовать, и ожидается, что посетители, как правило, имеют разрешение безопасности, учитывая деликатный характер обсуждений. Возле места встречи часто есть охрана, чтобы на встречу не попали посторонние лица.

Отмечается, что это не впервые, когда жены чиновников имеют допуски, в то же время Хегсет отказался сказать, есть ли такой допуск у его жены.

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Дженнифер Хегсет также посетила встречу в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где представители обороны союзников обсуждали поддержку Украины. По словам источников, которые присутствовали на встрече, брат Хегсета Филип Хегсет также путешествовал с ним с официальными визитами.

В материале говорится, что некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Хегсет, по словам людей, знакомых с ситуацией. Другие были удивлены ее присутствием, но, как утверждают источники, продолжили без возражений.

Дженнифер Хегсет - бывший продюсер телеканала Fox News. Источники издания в Пентагоне подтвердили, что Дженнифер Хегсет не является сотрудницей Министерства обороны США.

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Автор: 

Пентагон (1449) США (26506) Пит Хегсет (52)


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Топ комментарии
+34
В США керують одні суцільні довбо*би
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30.03.2025 01:01
+30
У нас навчився. Як не завхоз, так повія до державних таємниць допускається.
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30.03.2025 01:04
+24
Ну то й що? Секретарку Зеленського, що не мала допуску до держтаємниці, також запросили під час обговорення нюансів "вагнергейту".
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30.03.2025 01:07
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В США керують одні суцільні довбо*би
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30.03.2025 01:01 Ответить
ну кабздець вже надто зовсім- а ось чому

Знову новина від видання Мердока ( так само як й від ФОКС про 19 % реднеків підтримки за взяття Гренладїї). Раніше до технофашистів у команді Дона, він був головним спонсором та медіа стрижнем Трампонату. А ще його видання WSJ дає критичні статті про "успіхи" команди МАГАшистів - то добрий зсув відбувається в мізках у історично відданих респів ..

а ось публікація англ видання

"Це особисте": американські газети Руперта Мердока знову обернулися проти

inew.co.uk

Американські https://inews.co.uk/topic/rupert-murdoch?srsltid=AfmBOopxL5UUyN8vgEPsrfrm8d8FaqxKu_zwLm0zGE56r1Rq_Xber_Uy&ico=in-line_link газети https://inews.co.uk/topic/rupert-murdoch?srsltid=AfmBOopxL5UUyN8vgEPsrfrm8d8FaqxKu_zwLm0zGE56r1Rq_Xber_Uy&ico=in-line_link Руперта Мердока обернулися проти https://inews.co.uk/topic/donald-trump?srsltid=AfmBOoo3MFApVBTcptDuvXFWPjdrpX1f_PO1ZijY_6NBdSX6Q6m46xnd&ico=in-line_link Дональда Трампа після того, як президент "перетнув червону лінію", https://inews.co.uk/news/world/how-trump-lying-ukraine-zelensky-why-3543666?srsltid=AfmBOoqkrQafDWW2trR_a3pRPlkU15bhfGvA4cbXyamI_-lAXraFrASs&ico=in-line_link помилково звинувативши Україну в початку війни з Росією, повідомили інсайдери.

The New York Post та The Wall Street Journal опублікували редакційні статті, в яких дорікають Трампу за те, що він говорив про теми Кремля та його готовність "продати https://inews.co.uk/topic/ukraine?ico=in-line_link Україну".

У той час як The Times і The Sun також порвали з Трампом, мова була помітно сильною в назвах News Corp, що належать американському Мердоку.

The New York Post, яку редагує колишній заступник британського редактора Sun Кіт Пул, сказав Трампу, що його вимога, щоб "Україна підписала величезну частину своєї економіки, оскільки погашення допомоги, що відб'ється від Росії, є прямо неправильною. Період».

У своїй лідерській колонці під назвою "Трамп просить занадто багато "розплати" від зруйнованої війною України", Post заявила, що було б "підло б "пригидно" "вичавити покалічену війною Україну за все, що ми можемо".

"Перевернути правду повністю з ніг на голову має бути нижче нього", - йдеться про звинувачення президента в тому, що https://inews.co.uk/topic/volodymyr-zelensky?ico=in-line_link Володимир Зеленський спровокував конфлікт.

Сестринська газета The Wall Street Journal заявила, що Трамп був "граний" Кремлем, звинувачення, покликане нашкодити президенту, який хвалиться своїми чудовими навичками у угоді.
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30.03.2025 01:24 Ответить
а шо такого? - українці 6 років тому таких самих дилетантів привели до влади
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30.03.2025 01:30 Ответить
До влади прийшли ті, хто за спинами Гегсетів і вони у США ... Дід то тимчасовий для них таран . А в Україні привели тих, хто керує з хйляндії
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30.03.2025 01:58 Ответить
Так, хєрограя та шоблу працівниць цурулєн в парламент.

І українці за це розплачуються і будуть ще довго платити. Але ми були в лайні 5річної війни на той час і впали "просто" в ще більше лайно.

Проблема американців в тому, що їм, вірогідно, платити треба буде ЗНАЧНО більше. Бо рівень життя, ЯЗ, гегемон тощо. В них, у порівнянні, взагалі ніяких проблем не було, але своє блюзнірське лайно вони в крісло *********** - посадили. Вірогідно, закінчать цей акт саморуйнації так же, як і Україна - великою війною.
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30.03.2025 01:59 Ответить
Ну який лідер, таке і оточення! 😁
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30.03.2025 02:02 Ответить
У нас навчився. Як не завхоз, так повія до державних таємниць допускається.
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30.03.2025 01:04 Ответить
Він її бухий потім вибиватиме з неї що вона почула? - Його остання військова служба "надзіратєль" в"язниці Ґуантанамо
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30.03.2025 01:27 Ответить
Ну то й що? Секретарку Зеленського, що не мала допуску до держтаємниці, також запросили під час обговорення нюансів "вагнергейту".
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30.03.2025 01:07 Ответить
Цікаво, чим зараз займається громадянин росії та корєш Буданова, - Гогілашвілі?
І чи то не він "отруїв" його дружину наприкінці 23-го?
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30.03.2025 10:00 Ответить
Льюбі друзі, куми та просто гарні хлопці...
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30.03.2025 01:08 Ответить
Ще однокласники
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30.03.2025 01:12 Ответить
Ага... "Скумбрія по 8" №2
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30.03.2025 05:07 Ответить
Всі просралися на мага-клюб?

А тепер згадайте, як в ОПЗЄ на доповіді голови ГУРМО по вагнерівцям були присутні взагалі якісь ліві секретути та секретутки, а на міжнародні перемовини їздить завхоз ЗЄ.
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30.03.2025 02:21 Ответить
і весь народ сша собі язики в ж* позасовуали. Деми щезли. Що там відбувається?
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30.03.2025 02:27 Ответить
Чому ж - останню зустріч Спатц на окрузі з виборцями освистали, коли вона не захотіла осуджувати останні проблеми з розсекреченою конференцією он-лайн - виборці респи...
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30.03.2025 04:05 Ответить
капля в морі
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30.03.2025 04:41 Ответить
кРапля
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30.03.2025 13:15 Ответить
Неоліберальні деми злилися, а Сандерс з АОС збирають рекордні раллі. Скоріше за все, гряде переформатування демократичної партії у більш лівацьку, бо неоліберали все просрали. Зараз вони намагаються зробити ребрендинг через ідеологію "Abundance Liberalism", але народ не дуже на це клює. На хвилі кризи, до якої Трамп веде країну, ліваки можуть значно покращити свої позиції.
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30.03.2025 10:54 Ответить
портников казав про це. На фоні колосальних пройо*ів трампа, демам треба уходити різко вліво.
"Все забрать і поделить"
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30.03.2025 18:27 Ответить
Ми спостерігаємо перетворення Білого Дому на позолочений палац Трампа, а його близьких співробітників на нову касту "американських придворних". Якщо не звертати увагу на знищення ліберальної демократії в США, то все це досить кумедно. Є навіть свій "распутін", є "слуга двох господарів" і навіть потенційна "унтер-офіцерська вдова" яка скоро себе публічно відшмагає.
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30.03.2025 04:52 Ответить
Левые СМИ продлжают безуспешно воевать с Трампом: в США, в порядке вещей, когда высшие офицеры армии на встречу приглашают своих жен.
Если встречи имеют военные секреты, жен не пустят на встречи - это все проверяется.
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30.03.2025 05:19 Ответить
Привіт 51-му штату.
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30.03.2025 10:55 Ответить
Що чекати від алкоголіка.
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30.03.2025 06:46 Ответить
Дебіл оточив себе дебілами. Зате вони послушні
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30.03.2025 07:57 Ответить
Шо за дилетанти, хочь би пройшли начання в Трускавецькій академії )
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30.03.2025 08:56 Ответить
походу в Американців є свій Зорян Шкіряк
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30.03.2025 09:23 Ответить
Ну Гегсет це у них еталонний дебіл в команді зелених... упс... трампістських реформаторів.
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30.03.2025 09:58 Ответить
На наступну нараду взяти тещу. І щоб вона не тільки слухала, а й ухвалювала рішення там. І навпаки, коли Гегсет буде у ліжку з дружиною - запросити туди кілька співробітників Пентагону і парочку іноземних військових, щоб серед цих людей не було таємниць чи то інтимного життя, чи то державних. А, можливо, вони продемонструють Гегсету, по-черзі або всі разом, які рішення вони можуть ухвалювати стосовно його дружини.
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30.03.2025 10:30 Ответить
В кожної країни є свій Зеленський і свої потужні 5-6 менеджерів.
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30.03.2025 13:35 Ответить
Дивна тенденція ... всюди до влади приходять повні дегенерати!
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30.03.2025 13:38 Ответить
Проста профілактика. Напевне, боїться сім'я, що після встрєч на бенкеті злетить з котушок - буде ніч на асфальті, дєвкі в готелі,поліція буде гримати в двері і всьо такоє.
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30.03.2025 15:44 Ответить
Йому ще далеко до головного в Кембріджській п'ятірці Макліна. В 1951 році в Штатах їх від МІ-6 було троє. Маклін був за головного-перший секретар посольства. В один із аечорів він пішов в бар для голубих, його там віддубасили, забрали в поліцію, склали протокол. Він прибіг до Філбі,той кинувся до директора ФБР, теж гея, Гувер завернув протоколи з поліції, але Маклін разом з Бірджесом, крепко пересрали і з НьюЙорка втекли в Москву. А самого Філбі усунули з Мі 6. А чого пересрали- на островах геїв ловили і реально саджали в тюрми. А у самого Філбі почалися проблеми, коли Мі-6 отримало від ЦРУ інфу, що хтось здав совєтам майбутнього перебіжчика в 1944 в Греції. Філбі тоді працював нотаріусом під прикриттям, чергував по резидентурі в той день, але був на підміні, без наказу. Тому у 1951 році не встановили. Тому Філбі і дали можливість утекти, щоб не було скандалу.
Тому так плотно сім'я оточила Гегсета увагою.
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30.03.2025 16:09 Ответить
 
 