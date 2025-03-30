Израиль начал новую операцию в Рафахе на юге Газы для "расширения зоны безопасности"

Израильские военные в субботу, 29 марта, сообщили, что расширили наземную операцию на юге Газы. Войска ЦАХАЛа вошли в район Аль-Джнейна в Рафахе.

Об этом пишет The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это наступление осуществлено в рамках усилий по расширению буферной зоны вдоль границ сектора Газа. ЦАХАЛ говорит, что во время операции войска уничтожили инфраструктуру боевиков ХАМАСа в этом районе.

Кроме этого, отдельно были осуществлены десятки авиаударов по целям, принадлежащим группировкам ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Среди пораженного: склады оружия, ракетные установки и здания, которые использовались террористическими группами.

ЦАХАЛ также сообщил о ликвидации нескольких террористов, в частности причастных к минометным обстрелам Израиля.

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