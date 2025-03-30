Израиль начал новую операцию в Рафахе на юге Газы для "расширения зоны безопасности"
Израильские военные в субботу, 29 марта, сообщили, что расширили наземную операцию на юге Газы. Войска ЦАХАЛа вошли в район Аль-Джнейна в Рафахе.
Об этом пишет The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это наступление осуществлено в рамках усилий по расширению буферной зоны вдоль границ сектора Газа. ЦАХАЛ говорит, что во время операции войска уничтожили инфраструктуру боевиков ХАМАСа в этом районе.
Кроме этого, отдельно были осуществлены десятки авиаударов по целям, принадлежащим группировкам ХАМАС и Палестинский исламский джихад.
Среди пораженного: склады оружия, ракетные установки и здания, которые использовались террористическими группами.
ЦАХАЛ также сообщил о ликвидации нескольких террористов, в частности причастных к минометным обстрелам Израиля.
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2. не утратит
У Ердогана очко лусне.
Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.
Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».
Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.
В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.
Вони програли.
В результаті «війни за незалежність», як її називають в Ізраїлі, або «катастрофи», як її називають в арабському світі, молода єврейська держава була визначена в кордонах, що включали приблизно половину території, відведеної ООН для арабської держави.
Інша половина була окупована арабськими країнами: Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим - Йорданією, а сектор Газа - Єгиптом.
Сектор Газа, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим знаходяться під ізраїльською окупацією. Водночас Ізраїль окупував сирійські Голанські висоти та єгипетський Синайський півострів.
З цього моменту конфлікт набув перманентного характеру.
Араби остаточно перетворилися на смертельних ворогів єврейської держави.
І їхні надії на створення палестинської арабської держави відступили в туманне майбутнє.