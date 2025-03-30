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Новости Война Израиля против ХАМАС
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Израиль начал новую операцию в Рафахе на юге Газы для "расширения зоны безопасности"

Израиль начал новую операцию в Рафахе на юге Газы

Израильские военные в субботу, 29 марта, сообщили, что расширили наземную операцию на юге Газы. Войска ЦАХАЛа вошли в район Аль-Джнейна в Рафахе.

Об этом пишет The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это наступление осуществлено в рамках усилий по расширению буферной зоны вдоль границ сектора Газа. ЦАХАЛ говорит, что во время операции войска уничтожили инфраструктуру боевиков ХАМАСа в этом районе.

Кроме этого, отдельно были осуществлены десятки авиаударов по целям, принадлежащим группировкам ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Среди пораженного: склады оружия, ракетные установки и здания, которые использовались террористическими группами.

ЦАХАЛ также сообщил о ликвидации нескольких террористов, в частности причастных к минометным обстрелам Израиля.

Читайте также: Израиль рассматривает возможность эскалации конфликта с ХАМАС и временной оккупации Сектора Газа, - WP

Автор: 

Газа (51) Израиль (1922) Хамас (183)


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Топ комментарии
+7
1. не объявит
2. не утратит
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30.03.2025 01:51
+7
У тебе як з головою? З якого переляку Ердогану "вписуваться" за шизонутих терористів, на яких "забили болт" не тільки їх єдиновірці, але й "одноплемінники"? Оточуючі Ізраїль арабські країни вже прекрасно зрозуміли, що з "бідних палестинських арабів" виросла "скажена тварина", яка не зважає на загальнолюдські норми моралі, і кусає навіть "руку даючу"... Там, де з"являються ХАМАС чи "Хезболла" - росте загроза війн та терористичних актів... І навіщо воно Ердогану? Скажеш - "впишеться", щоб "захистить єдиновірців"? Так чому ж у складах терористів - зброя з Росії, а не з Туреччини? Ердогану вистачає Курдської робітничої партії (у якій немає "робітників" - лише терористи, рекетири, нарко- та работорговці). Ця КРП виросла та сидить на кацапських грошах. Так навіщо Ердогану посилювать своїх противників?
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30.03.2025 05:05
+6
А знову великий та головний дід Земної кулі, кращий друг Ізраїлю та Ху ще вивчає доклади, чи співпрацює Кремль з Іраном по війні в Україні
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30.03.2025 01:30
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А знову великий та головний дід Земної кулі, кращий друг Ізраїлю та Ху ще вивчає доклади, чи співпрацює Кремль з Іраном по війні в Україні
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30.03.2025 01:30 Ответить
Якщо Ердоган не оголосить у найближні дні війну Ізраілю, то він втратить владу в Туреччині.
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30.03.2025 01:48 Ответить
1. не объявит
2. не утратит
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30.03.2025 01:51 Ответить
Цікаво буде подивитися. Амери вже 2 авіаносні групи туди підтягнули.
У Ердогана очко лусне.
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30.03.2025 02:27 Ответить
У тебе як з головою? З якого переляку Ердогану "вписуваться" за шизонутих терористів, на яких "забили болт" не тільки їх єдиновірці, але й "одноплемінники"? Оточуючі Ізраїль арабські країни вже прекрасно зрозуміли, що з "бідних палестинських арабів" виросла "скажена тварина", яка не зважає на загальнолюдські норми моралі, і кусає навіть "руку даючу"... Там, де з"являються ХАМАС чи "Хезболла" - росте загроза війн та терористичних актів... І навіщо воно Ердогану? Скажеш - "впишеться", щоб "захистить єдиновірців"? Так чому ж у складах терористів - зброя з Росії, а не з Туреччини? Ердогану вистачає Курдської робітничої партії (у якій немає "робітників" - лише терористи, рекетири, нарко- та работорговці). Ця КРП виросла та сидить на кацапських грошах. Так навіщо Ердогану посилювать своїх противників?
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30.03.2025 05:05 Ответить
Ердоган має повний провал в економіці та фінансах. Достатньо знати, що за 8 останніх років курс турецької ліри по відношенню до долара опустився з 15 до 40. Плюс до цього почалися ще й внутрішні негаразди. Він заарештував свого найреальнішого супротивника на наступних виборах - Екрема Імамогли. Народу це не сподобалось і пройшли протести. На вулиці вийшли сотні тисяч. Причому це лише початок. Ну, і що цьому банкруту тепер залишається, як не кричати диким голосом - Палестина! Ізраїль!
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30.03.2025 08:07 Ответить
Та я розумію, що у Ердогана - "цугцванг"... Однак, підтримувать палестинських терористів - це ще гірше, ніж "економічний спад" і "втрата політичного впливу"...
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30.03.2025 08:23 Ответить
До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.

Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.
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30.03.2025 05:43 Ответить
BBC

На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.
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30.03.2025 05:46 Ответить
За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».
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30.03.2025 05:47 Ответить
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30.03.2025 05:49 Ответить
Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.

Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.

В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
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30.03.2025 05:50 Ответить
Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму. До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.

У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.

Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.
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30.03.2025 05:52 Ответить
Термін дії британського мандату закінчився 14 травня 1948 року. Того ж дня Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави. А наступного дня арабські держави напали на Ізраїль.

Вони програли.

В результаті «війни за незалежність», як її називають в Ізраїлі, або «катастрофи», як її називають в арабському світі, молода єврейська держава була визначена в кордонах, що включали приблизно половину території, відведеної ООН для арабської держави.

Інша половина була окупована арабськими країнами: Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим - Йорданією, а сектор Газа - Єгиптом.
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30.03.2025 05:54 Ответить
Наприкінці травня 1967 року арабські країни стягнули війська до кордонів Ізраїлю і навперебій погрожували стерти єврейську державу з лиця землі. Ізраїль завдав превентивного удару - і за 6 днів все було закінчено.

Сектор Газа, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим знаходяться під ізраїльською окупацією. Водночас Ізраїль окупував сирійські Голанські висоти та єгипетський Синайський півострів.
З цього моменту конфлікт набув перманентного характеру.
Араби остаточно перетворилися на смертельних ворогів єврейської держави.
І їхні надії на створення палестинської арабської держави відступили в туманне майбутнє.

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30.03.2025 05:55 Ответить
Не верю! Это отвлечение внимание от настоящей войны! Это Биньямин Нетаньяху управляет трампом и он же принимает решение, а не трамп.
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30.03.2025 07:20 Ответить
 
 