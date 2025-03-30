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Новости Обстрелы Никопольщины Атака беспилотников на Днепр
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Рашисты ударили из "Града" по Никополю: повреждено предприятие

последствия удара по Никополю 15 марта 2025 года

Количество пострадавших в результате дроновой атаки РФ на Днепр увеличилось до 28 человек.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 9 человек пока остаются в больнице. Состояние двух пациентов оценивают как тяжелое. Остальные оправляться будут дома.

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"Около полуночи враг ударил из РСЗО "Град" по Никополю. Повреждения есть на территории одного из предприятий. Также изуродовано заведение внешкольного образования. Впрочем, главное - местные уцелели", - подчеркнул Лысак.

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Днепр (4407) обстрел (26982) Никополь (1009) Днепропетровская область (3920) Днепровский район (66) Никопольский район (175)


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