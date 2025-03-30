Рашисты ударили из "Града" по Никополю: повреждено предприятие
Количество пострадавших в результате дроновой атаки РФ на Днепр увеличилось до 28 человек.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 9 человек пока остаются в больнице. Состояние двух пациентов оценивают как тяжелое. Остальные оправляться будут дома.
"Около полуночи враг ударил из РСЗО "Град" по Никополю. Повреждения есть на территории одного из предприятий. Также изуродовано заведение внешкольного образования. Впрочем, главное - местные уцелели", - подчеркнул Лысак.
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