Рашисты ударили из "Града" по Никополю: повреждено предприятие

Количество пострадавших в результате дроновой атаки РФ на Днепр увеличилось до 28 человек.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 9 человек пока остаются в больнице. Состояние двух пациентов оценивают как тяжелое. Остальные оправляться будут дома.

Также читайте: Обстрелы Днепропетровщины: На Синельниковщине двое раненых, в Днепре количество пострадавших возросло до 25, в Кривом Роге - до 9. ФОТОрепортаж

"Около полуночи враг ударил из РСЗО "Град" по Никополю. Повреждения есть на территории одного из предприятий. Также изуродовано заведение внешкольного образования. Впрочем, главное - местные уцелели", - подчеркнул Лысак.