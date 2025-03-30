Сотрудников Института мира США массово увольняют, - The Washington Post
Администрация Дональда Трампа уволила большую часть сотрудников Института мира США после отстранения президента организации, чье место занял агент департамента DOGE Илона Маска.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом изданию The Washington Post рассказали сотрудники, которые говорили на условиях анонимности, опасаясь мести со стороны администрации Трампа.
По словам сотрудников USIP, было уволено от 200 до 300 человек - почти весь персонал штаб-квартиры института. Части уволенных предложили выходное пособие и дополнительный месяц медицинского страхования в обмен на отказ от права подавать иски в суд. В случае отказа они потеряют все льготы.
"Администрация Трампа уволила сотрудников Института мира США поздно вечером в пятницу, менее чем через две недели после того, как принудительно отстранила президента организации, финансируемой Конгрессом, и назначила на его место агента американской службы DOGE миллиардера Илона Маска, которая имеет целью сократить численность правительства.
Президент Дональд Трамп предоставил Маску, самому богатому человеку мира, широкие полномочия по сокращению федеральных расходов и увольнению десятков тысяч государственных служащих - действия, которые сейчас оспариваются по меньшей мере в 10 судебных делах", - пишет издание.
Также отмечается, что лидеры USIP сначала пытались убедить представителей DOGE в том, что, будучи зарегистрированной некоммерческой организацией, их персонал и программы не подлежат влиянию кампании Маска по ликвидации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слыщал ли ты о нём что нибудь за время войнвы? Так что увольнение дармоедов оправдано
І скажіть що це ще не диктатура. З мене ще сміялись коли я рік назад казав що Тампон буде новим диктатором.
Економічно китайози вже переростають захід, це не питання якщо, це питання коли. Бізнес йде до них, бо можна вкласти більш вигідні угоди ніж з Лондоном, наприклад.
Вони забудовують Африку, південну Америку.
Думаєте, чому Трамп заговорив за Панамський канал ? Саме штати використовують його найбільше , але китайці вже там, вони побудували порти для своїх кораблів.
Хоча штати все ще перші у військовому плані. Володіють 750 базами по всьому світу.
Побачимо що далі..
хто доросліше пам'ятають, як нам, починаючи зі школи, засирали мозок загнівающім імперіалізмом.
хто б міг подумати, що сов'єтські комуняки були праві.
- Make America Great Again.
- Боже як гарно!
українцям теж не завадило б перетрусити своїх бюрократів
проблема в тому, що виганяючи з держустанов паразитів, трамп збирається піти ще далі, і девальвувати долар - а там вже ніхто не знає як карта ляже
А перед Белым домом будет построена мини площадь с названием "Красная" по инициативе Краснова.
Штучний інтелект запевняє, що тут в руках Трампа балалайка, а на голові - кокошнік з двоголовою куркою. Будемо вважати, що так і є.
правільним путьом ідьотє, таваріщі!!