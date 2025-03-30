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Новости Массовые увольнения в США Чистки Маска
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Сотрудников Института мира США массово увольняют, - The Washington Post

институт мира

Администрация Дональда Трампа уволила большую часть сотрудников Института мира США после отстранения президента организации, чье место занял агент департамента DOGE Илона Маска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом изданию The Washington Post рассказали сотрудники, которые говорили на условиях анонимности, опасаясь мести со стороны администрации Трампа.

По словам сотрудников USIP, было уволено от 200 до 300 человек - почти весь персонал штаб-квартиры института. Части уволенных предложили выходное пособие и дополнительный месяц медицинского страхования в обмен на отказ от права подавать иски в суд. В случае отказа они потеряют все льготы.

"Администрация Трампа уволила сотрудников Института мира США поздно вечером в пятницу, менее чем через две недели после того, как принудительно отстранила президента организации, финансируемой Конгрессом, и назначила на его место агента американской службы DOGE миллиардера Илона Маска, которая имеет целью сократить численность правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент Маска уволил журналиста украинской службы "Голоса Америки" Остапа Яриша (дополнено)

Президент Дональд Трамп предоставил Маску, самому богатому человеку мира, широкие полномочия по сокращению федеральных расходов и увольнению десятков тысяч государственных служащих - действия, которые сейчас оспариваются по меньшей мере в 10 судебных делах", - пишет издание.

Также отмечается, что лидеры USIP сначала пытались убедить представителей DOGE в том, что, будучи зарегистрированной некоммерческой организацией, их персонал и программы не подлежат влиянию кампании Маска по ликвидации.

Автор: 

США (26506) увольнение (2675)


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Топ комментарии
+12
про це виданню https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/03/29/doge-usip-peace-institute-fired/ The Washington Post розповіли співробітники, які говорили на умовах анонімності, побоюючись помсти з боку адміністрації Трампа
І скажіть що це ще не диктатура. З мене ще сміялись коли я рік назад казав що Тампон буде новим диктатором.
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30.03.2025 09:02
+10
Цікаво - наскільки зміниться рейтинг "Тесли" та інших структур Маска, якщо в його голові з"явиться на одну дірку більше?...
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30.03.2025 09:10
+9
Опустить Трамп США КОНКРЕТНО !!! Рашка віддячить Краснову по повній.
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30.03.2025 09:01
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Правила форума Совет форумчан
То что Штаты просрут Тайвань уже не вызывает сомнений. Чем больше Трампистская Америка теряет союзников и входит во внутренний штопор, тем сильнее Китай и параша. Выход только один, если УЖЕ не будет поздно - 100 дней, импичмент рыжему идиоты и прощай Доня
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30.03.2025 09:30 Ответить
А шо, є мексиканоязычные?
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30.03.2025 09:40 Ответить
мир вже не потрібен
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30.03.2025 08:57 Ответить
Этот институт до реального мира никакого отношения не имеет.
Слыщал ли ты о нём что нибудь за время войнвы? Так что увольнение дармоедов оправдано
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30.03.2025 13:31 Ответить
они занимались цивилизационніми процессами на задворках. т.е. по большому счету обьясняли папуасам, что есть людей плохо. Теперь єти полномочия будут возложені на армию. Скорее всего нас ждет серия мелких войн, кризисов, єскалаций и просто напряженніе отношения.
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30.03.2025 17:26 Ответить
На днях Маск має на годину заіхати в ЦРУ - щоб глянути свіжим оком і розігнати цих нероб і дармоідів
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30.03.2025 08:58 Ответить
На ФБР півгодини знайде? Чи вистачить кількох хвилин?
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30.03.2025 09:31 Ответить
Офіс швидких рішень
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30.03.2025 09:35 Ответить
Що вдієш, турборежим.
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30.03.2025 10:31 Ответить
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30.03.2025 09:00 Ответить
Опустить Трамп США КОНКРЕТНО !!! Рашка віддячить Краснову по повній.
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30.03.2025 09:01 Ответить
Котеджем на Рубльовці чи квартирою у Сизрані? Будуть разом із Янучарой та Асадом "козла" забивати
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30.03.2025 09:37 Ответить
про це виданню https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/03/29/doge-usip-peace-institute-fired/ The Washington Post розповіли співробітники, які говорили на умовах анонімності, побоюючись помсти з боку адміністрації Трампа
І скажіть що це ще не диктатура. З мене ще сміялись коли я рік назад казав що Тампон буде новим диктатором.
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30.03.2025 09:02 Ответить
А старим хто був?
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30.03.2025 09:05 Ответить
Світ вступає в період протистояння. Мирні часи закінчились. На черзі американські гірки.
Економічно китайози вже переростають захід, це не питання якщо, це питання коли. Бізнес йде до них, бо можна вкласти більш вигідні угоди ніж з Лондоном, наприклад.
Вони забудовують Африку, південну Америку.
Думаєте, чому Трамп заговорив за Панамський канал ? Саме штати використовують його найбільше , але китайці вже там, вони побудували порти для своїх кораблів.
Хоча штати все ще перші у військовому плані. Володіють 750 базами по всьому світу.
Побачимо що далі..
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30.03.2025 09:08 Ответить
Цікаво - наскільки зміниться рейтинг "Тесли" та інших структур Маска, якщо в його голові з"явиться на одну дірку більше?...
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30.03.2025 09:10 Ответить
Узурпація влади іде своїм впевненим ходом
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30.03.2025 09:11 Ответить
Агласітє пожалуйста вєсь спісок досягнень цього Інституту миру?
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30.03.2025 09:14 Ответить
як виявляється, піндоси, такі ж тєрпіли, як і кріпаки кацапи.
хто доросліше пам'ятають, як нам, починаючи зі школи, засирали мозок загнівающім імперіалізмом.
хто б міг подумати, що сов'єтські комуняки були праві.
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30.03.2025 09:15 Ответить
Нам би теж не завадило скоротити армію держслужбовців і іхнє грошове забезпечення.
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30.03.2025 09:16 Ответить
США перетворюються на мордор парашенського типу.
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30.03.2025 09:42 Ответить
- Куме, а як англійською буде "Зробимо їх разом"?

- Make America Great Again.

- Боже як гарно!
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30.03.2025 09:44 Ответить
Америка від такої турбулентності втрачає свідомість на очах. Запасів і практики протистояння у неї немає. Тому… це все буде довго і страшно.
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30.03.2025 09:44 Ответить
А трампіст нижче вважає, що трамп щось робить правильно. Їх влаштовує така втрата свідомості. Це секта, а секта будь-яка довго не існує.
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30.03.2025 09:59 Ответить
у внутрішній політиці трамп робить багато що правильно
українцям теж не завадило б перетрусити своїх бюрократів
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30.03.2025 09:49 Ответить
ну так, фермери Канзасу схвалюють. Поки що.
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30.03.2025 13:28 Ответить
не тільки фермери Канзасу - всі фейсбуки та амазони прибігли на інавгурацію, як по команді

проблема в тому, що виганяючи з держустанов паразитів, трамп збирається піти ще далі, і девальвувати долар - а там вже ніхто не знає як карта ляже
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30.03.2025 13:34 Ответить
ляже так, що часи яєць по 12 будуть згадувати з тугою.
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30.03.2025 13:49 Ответить
Мир америці непотрібен.
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30.03.2025 09:57 Ответить
Логічно - який н@хєр мир? Де він?
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30.03.2025 10:07 Ответить
промасковская Ілона своєю смертю не помре..
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30.03.2025 10:39 Ответить
Институту Трамп даст новое название: "Институт мира с россией" и его сотрудниками будут недавние "выходцы" из этой страны.
А перед Белым домом будет построена мини площадь с названием "Красная" по инициативе Краснова.
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30.03.2025 10:42 Ответить
Або на меті створення "Інституту хрюцкого миру".
Штучний інтелект запевняє, що тут в руках Трампа балалайка, а на голові - кокошнік з двоголовою куркою. Будемо вважати, що так і є.

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30.03.2025 12:23 Ответить
Час показує, що то не тільки в нас пришелепкувате. Аж на душі легше...
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30.03.2025 11:31 Ответить
Тепер Трамп набиратиме співробітників для Інституту Війни? До того йдеться...
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30.03.2025 11:44 Ответить
цей інститут вже в Білому домі.
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30.03.2025 13:23 Ответить
співробітники, які говорили на умовах анонімності, побоюючись помсти з боку адміністрації Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3544030

правільним путьом ідьотє, таваріщі!!
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30.03.2025 13:22 Ответить
Колишнього миру вже не буде. Тепер лише ЯО може встановити баланс.
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30.03.2025 13:34 Ответить
 
 