Сотрудников Института мира США массово увольняют, - The Washington Post

Администрация Дональда Трампа уволила большую часть сотрудников Института мира США после отстранения президента организации, чье место занял агент департамента DOGE Илона Маска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом изданию The Washington Post рассказали сотрудники, которые говорили на условиях анонимности, опасаясь мести со стороны администрации Трампа.

По словам сотрудников USIP, было уволено от 200 до 300 человек - почти весь персонал штаб-квартиры института. Части уволенных предложили выходное пособие и дополнительный месяц медицинского страхования в обмен на отказ от права подавать иски в суд. В случае отказа они потеряют все льготы.

"Администрация Трампа уволила сотрудников Института мира США поздно вечером в пятницу, менее чем через две недели после того, как принудительно отстранила президента организации, финансируемой Конгрессом, и назначила на его место агента американской службы DOGE миллиардера Илона Маска, которая имеет целью сократить численность правительства.

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Президент Дональд Трамп предоставил Маску, самому богатому человеку мира, широкие полномочия по сокращению федеральных расходов и увольнению десятков тысяч государственных служащих - действия, которые сейчас оспариваются по меньшей мере в 10 судебных делах", - пишет издание.

Также отмечается, что лидеры USIP сначала пытались убедить представителей DOGE в том, что, будучи зарегистрированной некоммерческой организацией, их персонал и программы не подлежат влиянию кампании Маска по ликвидации.