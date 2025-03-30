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Новости Помощь Украине
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Экс-премьер Италии Д’Алема заявил, что Зеленский отправлял его в Китай и Бразилию на "секретную миссию" относительно Украины

Массимо Д’Алема ездил по просьбе Зеленского в Китай и Бразилию

Бывший премьер Италии Массимо Д'Алема рассказал, что выполнял дипломатическую "секретную миссию" в Китае и Бразилии по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время конференции "Итальянская внешняя политика во времена Трампа", цитирует издание Open и La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он посетил Бразилию и Китай, чтобы выяснить их позицию относительно полномасштабной войны РФ против Украины.

Экс-премьер Италии упрекнул Европу за то, что та якобы подтолкнула к войне, в которой "было понятно, что никто не сможет победить".

Также он заявил, что встречался с Зеленским в кулуарах "мероприятия по Балканам", и тот попросил его поехать в Бразилию и Китай, чтобы выяснить, могут ли те как-то помочь Украине в войне.

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"Он четко сказал мне, что его страна стоит перед угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно отступят, а европейцы ненадежны"", - рассказал Д'Алема.

По его словам, президент Бразилии Лула да Силва почти выставил его за дверь, сказав, что Украина - это проблема американцев, и Д'Алема должен больше заботиться о Палестине.

Когда же он приехал в Китай, то понял, что "китайцы, в отличие от других, имели план (речь идет о мирном плане Китая 2023 года по завершению войны в Украине, - ред.)

Ответственный за внешнюю политику Коммунистической партии сказал ему, что в вопросе Украины можно было бы рассмотреть возможность международной миротворческой миссии, как это произошло в Косово.

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"Затем он попрощался со мной фразой, которая заставила меня задуматься: "Знаете, вы первый европеец, который пришел говорить с нами об этом. Другие лишь просят нас не поддерживать Россию", - цитирует Д'Алема.

Как добавляет La Repubblica, результаты этой "секретной миссии" остаются неизвестными. В то же время Д'Алема отметил, что, по его мнению, Китай нельзя обвинять в войне в Украине.

Автор: 

Бразилия (304) Зеленский Владимир (20266) Италия (1640) Китай (2946) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+16
Інші послали Зелю.
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30.03.2025 09:26
+13
Що це за маячня?
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30.03.2025 09:38
+11
Ну вже ж старе, нікому наюх непотрібне, треба ж якось до себе увагу звернути...
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30.03.2025 09:31
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"Смешались в кучу кони, люди". Больше Зеля никого никуда не посылал?
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30.03.2025 09:23 Ответить
Інші послали Зелю.
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30.03.2025 09:26 Ответить
Наскільки ЗЕ дурень але вважаю що навіть йому вистачило розуму не прохати такого дегенерата як Д'Алема про якусь там міссію .
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30.03.2025 10:03 Ответить
хай їде до трампона, там такі ідіоти потрібні
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30.03.2025 10:58 Ответить
працював в Італії, коли прем*ром був М. д*Алема. найбільше мені сподовався з трьох, що пережив. До речі- з*їли його, коли він різко припинив нелегальну торгівлю сигаретами. Історія, як з Порошенком, але в мініатюрі....
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30.03.2025 13:23 Ответить
ТАЄМНА МІСІЯ про яку сам і розпотякав.
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30.03.2025 09:25 Ответить
Ну вже ж старе, нікому наюх непотрібне, треба ж якось до себе увагу звернути...
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30.03.2025 09:31 Ответить
що ж таке трапилось?
д'алема єрмачині в доміно програв, що зе!лідар його посилав туди сюди?
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30.03.2025 09:27 Ответить
Підтримка рашки лежить на Китаі - пупс теж без Китаю навіть не смикнеться - так що експрем"єр Італіі - тобі ще вчитись і вчитись
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30.03.2025 09:29 Ответить
До этой "секретной миссии", никто наверное и не знал про существование этого Алемы
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30.03.2025 09:31 Ответить
Дилема
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30.03.2025 09:42 Ответить
Мені цікаво - а "експрем"єр туди їздив, як посадова особа італійського уряду, чи як приватна особа? Якщо перше - то чи був він на це уповноважений урядом Італії? Якщо друге - то якими повноваженнями (та на якій підставі), його наділив уряд України? Адже Україна - "парламентсько-президентська" республіка, а не "президентсько-парламентська", і подібні речі повинні буть узгоджені з парламентом... Здається, Максімо Д"Алемі піару захотілося...
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30.03.2025 09:32 Ответить
як нештатний розвідник ГУР кабінету міністрів )))
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30.03.2025 17:21 Ответить
Хто оплатив турне амеби? Зе із власних коштів?
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30.03.2025 09:37 Ответить
Що це за маячня?
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30.03.2025 09:38 Ответить
З розділу охуітєльних історіи
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30.03.2025 09:44 Ответить
Десь тут наполовина правда є...
Думаю цей казачок засланний куйлом ось ця теза - це те що куйло недавно говорив:
"Відповідальний за зовнішню політику Комуністичної партії сказав йому, що в питанні України можна було б розглянути можливість міжнародної миротворчої місії, як це сталося в Косові"
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30.03.2025 14:19 Ответить
Там складності перекладу. Зєля пропонував йому відвідати концерт Кварталу, де він гратиме на піаніно
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30.03.2025 09:44 Ответить
якій впливучий та непередбачуйний цей зєлєнскій
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30.03.2025 09:45 Ответить
балдибілдер від Яхве.
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30.03.2025 11:25 Ответить
І що вдалось ?
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30.03.2025 09:46 Ответить
Правильно сказав, у Байдена Альцгеймер, у європи єнурез !
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30.03.2025 09:46 Ответить
Новий анекдот про безтолкового ішака. Обкурене чмо когось кудись посилало. Правда в тому, що якраз цього мудака всі і посилають.
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30.03.2025 09:55 Ответить
Певно підтвердити через Китай Путлеру свою дотриманність до домовленностей Оману
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30.03.2025 10:08 Ответить
Це просто ППЦ!!! Тобто власну дипломатичну службу за 6 років знищили, тепер скоморох просить дипломатів інших країн комунікувати замість українських дипломатів, бо Єрмака за кордоном ніхто всерйоз не сприймає. Такого ганьбища ще не було...
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30.03.2025 10:10 Ответить
Пахне " руським миром "!!!
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30.03.2025 10:18 Ответить
Огидний крок Максима щоб пересварити нас з Європою. Мелоні вдягла каблуки і , здається, вітер її поніс у сторону Гамерики.
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30.03.2025 10:41 Ответить
вдягла каблуки, взула плаття, натягнула окуляри.
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30.03.2025 11:27 Ответить
Буває)))А Мелоні таки вдягає каблуки, бо згубила голову
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30.03.2025 13:18 Ответить
Треба по усьому світу поширювати думку, що найкращим способом зміцнення миру у всьому світі є розпад росії на кілька незалежних держав.
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30.03.2025 10:46 Ответить
Згадалося, як українці чмирили Макрона за дзвінки Пукіну, а потім Макрон розповів, що телефонував на прохання преЗЕдента...
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30.03.2025 11:12 Ответить
Якісь незрозумілий вброс…Схоже на орковський…
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30.03.2025 13:15 Ответить
В Бубона все закручене на одному-раз ти маєш блат в х...., то ти для мене бажаний. Так було з Хомчаком та Просирським, Ванятці-літінанту Сівкович взявся помогать. Результат той самий- ніякий.
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30.03.2025 15:39 Ответить
К сожалению, неразборчивость в людях это коронка Зеленского, как можно было такого идиота о

чём-то просить?
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30.03.2025 17:40 Ответить
Откуда зеденку знать кто такой Д'Алема.
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30.03.2025 20:15 Ответить
 
 