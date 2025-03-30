Экс-премьер Италии Д’Алема заявил, что Зеленский отправлял его в Китай и Бразилию на "секретную миссию" относительно Украины

Бывший премьер Италии Массимо Д'Алема рассказал, что выполнял дипломатическую "секретную миссию" в Китае и Бразилии по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время конференции "Итальянская внешняя политика во времена Трампа", цитирует издание Open и La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он посетил Бразилию и Китай, чтобы выяснить их позицию относительно полномасштабной войны РФ против Украины.

Экс-премьер Италии упрекнул Европу за то, что та якобы подтолкнула к войне, в которой "было понятно, что никто не сможет победить".

Также он заявил, что встречался с Зеленским в кулуарах "мероприятия по Балканам", и тот попросил его поехать в Бразилию и Китай, чтобы выяснить, могут ли те как-то помочь Украине в войне.

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"Он четко сказал мне, что его страна стоит перед угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно отступят, а европейцы ненадежны"", - рассказал Д'Алема.

По его словам, президент Бразилии Лула да Силва почти выставил его за дверь, сказав, что Украина - это проблема американцев, и Д'Алема должен больше заботиться о Палестине.

Когда же он приехал в Китай, то понял, что "китайцы, в отличие от других, имели план (речь идет о мирном плане Китая 2023 года по завершению войны в Украине, - ред.)

Ответственный за внешнюю политику Коммунистической партии сказал ему, что в вопросе Украины можно было бы рассмотреть возможность международной миротворческой миссии, как это произошло в Косово.

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"Затем он попрощался со мной фразой, которая заставила меня задуматься: "Знаете, вы первый европеец, который пришел говорить с нами об этом. Другие лишь просят нас не поддерживать Россию", - цитирует Д'Алема.

Как добавляет La Repubblica, результаты этой "секретной миссии" остаются неизвестными. В то же время Д'Алема отметил, что, по его мнению, Китай нельзя обвинять в войне в Украине.