Возросла интенсивность боев в Торецке. Враг хочет обойти город с флангов, - 42 ОМБр

В последнее время наблюдается активизация боев в Торецке Донецкой области.

Об этом заявил заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Интенсивность боев в городе в последнее время возросла. Очевидно, перегруппировались враги, получили подкрепление, потому что еще в начале февраля они поспешили отчитаться на Москву, что Торецк взят. На самом деле ничего этого не произошло, и теперь приходится дополнительные силы бросать, чтобы продолжать штурмы в городской застройке", - сказал военный.

По словам Лесюка, российские силы пытаются обойти город Торецк с флангов.

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"Враг пытается обойти Торецк с флангов, но там активно действуют смежные бригады, которые тоже не дают ему продвинуться", - добавил представитель 42-й отдельной механизированной бригады.

Ранее в ОСУВ "Хортица" информировали, что Силы обороны успешно контратакуют в Торецке.