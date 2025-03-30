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Новости Бои за Торецк
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Возросла интенсивность боев в Торецке. Враг хочет обойти город с флангов, - 42 ОМБр

Около 950 человек остаются в Торецке

В последнее время наблюдается активизация боев в Торецке Донецкой области.

Об этом заявил заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Интенсивность боев в городе в последнее время возросла. Очевидно, перегруппировались враги, получили подкрепление, потому что еще в начале февраля они поспешили отчитаться на Москву, что Торецк взят. На самом деле ничего этого не произошло, и теперь приходится дополнительные силы бросать, чтобы продолжать штурмы в городской застройке", - сказал военный.

По словам Лесюка, российские силы пытаются обойти город Торецк с флангов.

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"Враг пытается обойти Торецк с флангов, но там активно действуют смежные бригады, которые тоже не дают ему продвинуться", - добавил представитель 42-й отдельной механизированной бригады.

Ранее в ОСУВ "Хортица" информировали, что Силы обороны успешно контратакуют в Торецке.

Автор: 

Донецкая область (9562) боевые действия (3976) Торецк (435) 42 ОМБр (14) Бахмутский район (350)


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Никогда такого не было, и вот опять!
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30.03.2025 12:37 Ответить
Це пост чи до фактум?((
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30.03.2025 12:40 Ответить
А вони завжди обходять с флангів. Ну просто всегда. Схема робоча, москальня не вигадує лісапет. Сирського просто в Академії не вчили боротись з оточеннями, чи він тоді на лікарняному був....
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30.03.2025 12:41 Ответить
 
 