Рашисты безуспешно атаковали в районе Волчанска и Каменки, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два авиаудара с применением 3 КАБов, задействовали 113 дронов-камикадзе, также совершили 607 обстрелов позиций защитников Украины.
Четыре попытки врага прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Каменки успешно отбиты.
Потери врага на Харьковском направлении
По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 47 человек, из них 25 - безвозвратными. Также на Харьковском направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 139 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, уничтожено:
- 54 укрытия для личного состава;
- место хранения ГСМ;
- 5 мест хранения боеприпасов.
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