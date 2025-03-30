Рашисты безуспешно атаковали в районе Волчанска и Каменки, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два авиаудара с применением 3 КАБов, задействовали 113 дронов-камикадзе, также совершили 607 обстрелов позиций защитников Украины.

Четыре попытки врага прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Каменки успешно отбиты.

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Потери врага на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 47 человек, из них 25 - безвозвратными. Также на Харьковском направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 139 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, уничтожено: