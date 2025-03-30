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Новости Бои в Волчанске
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Рашисты безуспешно атаковали в районе Волчанска и Каменки, - ОТГ "Харьков"

ГПСУ рассказала о боях на Харьковщине

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два авиаудара с применением 3 КАБов, задействовали 113 дронов-камикадзе, также совершили 607 обстрелов позиций защитников Украины.

Четыре попытки врага прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Каменки успешно отбиты.

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Потери врага на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 47 человек, из них 25 - безвозвратными. Также на Харьковском направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 139 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, уничтожено:

  • 54 укрытия для личного состава;
  • место хранения ГСМ;
  • 5 мест хранения боеприпасов.

Автор: 

боевые действия (3976) Волчанск (386) Харьковская область (734) Купянский район (147) Чугуевский район (101) Каменка (5) ОТГ Харьков (47)


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Рашисти безуспішно атакували в районі Вовчанська та Кам'янки
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30.03.2025 13:35 Ответить
 
 