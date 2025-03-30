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Новости обстрелы Херсонщины
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Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсонскую громаду: ранены два человека

Российский дрон атаковал гражданских на Херсонщине

Днем 30 марта российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на село Антоновка Херсонской громады. Двое мужчин получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпитализированы из Антоновки двое мужчин 1950 и 1957 г.р. Они получили минно-взрывную травму в результате сброса врагом взрывчатки с дрона. Сейчас врачи их дообследуют", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (26982) Херсонская область (4731) Херсонский район (235) Антоновка (67)


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