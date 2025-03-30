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Новости Позиция РФ относительно прекращения войны
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Риторика РФ обострилась до уровня 2022 года, но мы не пойдем на ослабление Украины, - Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россияне хотят максимально ослабить Украину и ее обороноспособность, однако "мы этого никогда не примем".

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Российские требования и ультиматумы остаются неизменными в течение многих лет. Россия хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь партнеров, заблокировать вступление Украины в НАТО. Риторика России раскрывает ее истинные намерения. Все эти требования объединяет одно: Москва хочет слабую, беззащитную Украину", - отметил министр.

Он подчеркнул, что речь идет не о НАТО или "беспокойстве о безопасности", а о "способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его минеральные ресурсы и использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии".

Читайте: Сибига об атаке на Днепр: Это ответ Путина на предложения США по прекращению огня

"По этому поводу не должно быть никаких иллюзий. Стоит отметить, что риторика Москвы обострилась до уровня 2022 года. Россия пытается воспользоваться нынешним геополитическим моментом. Мы видим эту российскую стратегию и никогда не примем ничего, что оставляет Украину слабой или беззащитной. Наоборот, настоящий и справедливый мир требует надежных и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", - подчеркнул Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ослабления санкций, пока идет война, не может быть, - Сибига

Автор: 

россия (95413) Сибига Андрей (380) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+11
а куди вже далі ..Чонгар розмінували..шашлики замаринували..асфальт поклали(хера там звісно ..просто бабло скіздили)..в Овальному кабінеті насрали..

все чьотко по Оманському плану
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30.03.2025 19:02
+6
Тоді цікава риторика була.

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30.03.2025 19:10
+4
Приберіть вже з МЗС цього дєда-мопєда! Навіть його заступник - Маряна Беца - має в рази більший досвід...
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30.03.2025 19:06
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Правила форума Совет форумчан
а куди вже далі ..Чонгар розмінували..шашлики замаринували..асфальт поклали(хера там звісно ..просто бабло скіздили)..в Овальному кабінеті насрали..

все чьотко по Оманському плану
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30.03.2025 19:02 Ответить
Трамп виклав у соцмережі TruthSocial ролик, в якому пообіцяв захистити Гренландію від "російської агресії", а ролик "захистимо Україну від російської агресії" не виклав.
Очевидно Україні, порівняно з Гренландією, нічого не загрожує, адже друг владімір сказав, що хоче миру, а він ніколи не бреше на відміну від американської розвідки.
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30.03.2025 19:06 Ответить
Приберіть вже з МЗС цього дєда-мопєда! Навіть його заступник - Маряна Беца - має в рази більший досвід...
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30.03.2025 19:06 Ответить
Він товариш Али Борисівни, тому автоматично стає найдосвідченішим і найрозумнішим
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30.03.2025 19:12 Ответить
?
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30.03.2025 19:13 Ответить
Не знав внутрішнього псевдо ларьочника?
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30.03.2025 19:16 Ответить
Не знав... Ларьочнік голубий?
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30.03.2025 19:36 Ответить
Борисович, а про інше ходять різні чутки.
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30.03.2025 19:58 Ответить
До чого тут це. Вони з Мар"яною майже однакового віку. Середнього. Як наші Лідори.
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30.03.2025 21:43 Ответить
Тоді цікава риторика була.

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30.03.2025 19:10 Ответить
"гарна" дата 15 лютого 2022 року.
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30.03.2025 19:12 Ответить
Це він робив навмисно
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30.03.2025 20:41 Ответить
та да ,ми не підемо на приниження України ...ми її просто здамо з гордо піднятою головою ...🤡🤡 зеленські під** аси !!!
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30.03.2025 19:12 Ответить
Про що ти верзеш, Сибіга? Які гарантії? Жодна країна, повторюю, жодна країна ніяких гарантій безпеки Україні не надасть!
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30.03.2025 19:18 Ответить
Риторика московитів проти України, одна і та, ще з часу агресії на Тузлі!
Але, чомусь прикоритні, на посадах в Урядовому кварталі, з тих часів, усі з банківськими рахунками за кордоном та з майновими комплексам, через довірених осіб! А Українці, вимушені голими руками, зупиняти московських убивць, в Україні!
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30.03.2025 19:21 Ответить
Риторика кацапів така сама, що і за царя Панька ...
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30.03.2025 19:27 Ответить
Сибіга нас не даст в абіду!
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30.03.2025 19:25 Ответить
Ще б він англійську мову вивчив, а то така ганьба !
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30.03.2025 20:40 Ответить
А хто ж довів нашу країну до такого, крім рашастів? Часом не сибіги з зеленськими?
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30.03.2025 19:43 Ответить
 
 