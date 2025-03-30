Риторика РФ обострилась до уровня 2022 года, но мы не пойдем на ослабление Украины, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россияне хотят максимально ослабить Украину и ее обороноспособность, однако "мы этого никогда не примем".

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Российские требования и ультиматумы остаются неизменными в течение многих лет. Россия хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь партнеров, заблокировать вступление Украины в НАТО. Риторика России раскрывает ее истинные намерения. Все эти требования объединяет одно: Москва хочет слабую, беззащитную Украину", - отметил министр.

Он подчеркнул, что речь идет не о НАТО или "беспокойстве о безопасности", а о "способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его минеральные ресурсы и использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии".

Читайте: Сибига об атаке на Днепр: Это ответ Путина на предложения США по прекращению огня

"По этому поводу не должно быть никаких иллюзий. Стоит отметить, что риторика Москвы обострилась до уровня 2022 года. Россия пытается воспользоваться нынешним геополитическим моментом. Мы видим эту российскую стратегию и никогда не примем ничего, что оставляет Украину слабой или беззащитной. Наоборот, настоящий и справедливый мир требует надежных и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", - подчеркнул Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ослабления санкций, пока идет война, не может быть, - Сибига