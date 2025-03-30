В понедельник, 31 марта, в Киеве и области ограничат движение транспорта: прибудут иностранные делегации
В понедельник, 31 марта, в Киеве и области временно ограничат дорожное движение. Причина - приезд в столицу иностранных делегаций.
Об этом в соцсети фейсбук сообщило Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"31 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - говорится в сообщении.
Управление государственной охраны Украины также отметило, что учитывая государственную охрану чиновников и иностранных делегаций, во время их визитов в Украине могут быть временно ограничены движение транспорта и пешеходов.
Также военные и полиция могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или, наоборот, оставить их.
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