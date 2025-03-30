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Новости Ограничение движения транспорта в Киеве
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В понедельник, 31 марта, в Киеве и области ограничат движение транспорта: прибудут иностранные делегации

В Киеве ограничат движение

В понедельник, 31 марта, в Киеве и области временно ограничат дорожное движение. Причина - приезд в столицу иностранных делегаций.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"31 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - говорится в сообщении.

Управление государственной охраны Украины также отметило, что учитывая государственную охрану чиновников и иностранных делегаций, во время их визитов в Украине могут быть временно ограничены движение транспорта и пешеходов.

Также военные и полиция могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или, наоборот, оставить их.

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Автор: 

Киев (25490) транспорт (1757) ограничение (119)


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Топ комментарии
+3
А воно не обстрілює в такі дні. Тільки лякає.
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30.03.2025 22:13
+2
а прильоти кацапських БПЛА теж обмежать? чи домовились із ******?
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30.03.2025 21:56
+1
Обмежувати прильоти БППА та ракет ніззя! Нехай відчують іноземці на собі, що таке війна!
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30.03.2025 22:01
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а прильоти кацапських БПЛА теж обмежать? чи домовились із ******?
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30.03.2025 21:56 Ответить
А воно не обстрілює в такі дні. Тільки лякає.
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30.03.2025 22:13 Ответить
завтра і побачимо
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30.03.2025 22:22 Ответить
Почне ганяти балістику по кордонах та дрочити Міги, як завжди. Доречі, щось х*ло вже давно своїм Орєшніком не тряс.
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30.03.2025 23:02 Ответить
Може падають при запуску..дай Боже..
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31.03.2025 01:15 Ответить
Обмежувати прильоти БППА та ракет ніззя! Нехай відчують іноземці на собі, що таке війна!
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30.03.2025 22:01 Ответить
Оскаженіє тупін , почне знову жбурляти сотні дронів(((
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30.03.2025 22:10 Ответить
Те, що наробив, отой, старий ****** в Україні, з 2014 року, до сьомого коліна його рідним і близьким, відхаркуватися буде!
Материнські прокляття, Українців, до ****** та його оточення, спрацюють для них, у самий непідходящий час!
Буде тобі враже, як ворожка скаже!
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30.03.2025 22:23 Ответить
іншими словами Київ заблокований
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30.03.2025 22:42 Ответить
а що хочуть? отримати УБД?
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30.03.2025 22:49 Ответить
 
 