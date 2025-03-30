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Новости Обращение Зеленского Применение дронов ВСУ
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Есть хорошие результаты в применении дронов для защиты наших городов, - Зеленский

Зеленский об успешном применении дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном использовании воинами ВСУ дронов для защиты украинских городов.

Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов", - сказал глава государства.

Он также добавил, что продолжается коммуникация с США относительно того, как действовать всем вместе, чтобы завершить эту войну.

"Мир знает, что только Россия является причиной, почему война длится столько лет. На Россию надо давить. И гарантировать безопасность нужно тем, на кого Россия напала, - именно украинцам, всем европейцам. И это будет", - сказал президент.

Читайте также: Украина может производить 5 миллионов FPV-дронов в год, - советник президента

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) ВСУ (6560) дроны (3868)


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Топ комментарии
+17
Та заглохни вже, врешті, чмо обкурене!
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30.03.2025 23:18
+14
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30.03.2025 23:18
+12
А як там обіцяні лазери?
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30.03.2025 23:20
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30.03.2025 23:18 Ответить
історична промова на... саммиті миру в

дитячому садочку.

дітки плакали, виховательки ридали на грудях у нянечек

.
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31.03.2025 00:08 Ответить
Та заглохни вже, врешті, чмо обкурене!
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30.03.2025 23:18 Ответить
А як там обіцяні лазери?
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30.03.2025 23:20 Ответить
Там де й зірка смерті..
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30.03.2025 23:33 Ответить
Санич як раз створює космічний флот, туди примоцують лазери і русні пі*да
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30.03.2025 23:38 Ответить
вони обіСцяні )
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31.03.2025 20:28 Ответить
Я бачу тільки погані, мягко кажучи, результати твого президентства.
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30.03.2025 23:20 Ответить
Пісьдет не мішки носити. Завтра подивимся на "хороші" результати. До сьгодні лише )(уйові.
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30.03.2025 23:28 Ответить
Очередной словесный понос от великого Зе.
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30.03.2025 23:29 Ответить
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30.03.2025 23:29 Ответить
Зеленський вчергове підтвердив що головна характеристика політика - дерев'яна морда.
Бо брехати і вішати локшину - не всякий зможе.
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30.03.2025 23:38 Ответить
Я не сомневаюсь что работы такие ведутся, и уже наверняка есть какие то результаты. Как было раньше с проблемой дронов разведчиков - и какие мы сейчас видим результаты по борьбе с ними. Другое дело что я сильно сомневаюсь что Его Потужність имеет к этому какое то отношение.
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31.03.2025 00:00 Ответить
Жителі Сум, Харкова, Дніпра, Херсону та десятків інших міст, в яких щодня гинуть або є поранені люди, також бачать хороші результати, які ввижаються зеЛідору?
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31.03.2025 00:00 Ответить
це він типу приколюється? дрони як ніколи стали смертоносними
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31.03.2025 00:09 Ответить
Харківщина - лише один із прикладів.
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31.03.2025 02:00 Ответить
Бла-бла-бла.Хоть би що с того що обіцяв,анонсував...За свої слова відповідати треба.
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31.03.2025 06:12 Ответить
Ага, в Сумах це особливо помітили. І в Харкові також, і в Кривому Розі, і в Херсоні і куди там ще добряче прилетіло за останні три дні? Є там хтось дорослий у владі? Ну заберіть вже нарешті у преза камеру та мікрофон!
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31.03.2025 06:42 Ответить
ну камеру і мікрофон можна залишити ..заберіть преза )
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31.03.2025 10:01 Ответить
Молодець. У Дніпрі добре побачили, як торохтілки збиваються.
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31.03.2025 06:52 Ответить
Харківський госпіталь-хороший результат? Янелох,не бачиш,що готують кацапи? Виснажити ППО дронами та перейти до ракетних атак. Ми готові?
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31.03.2025 08:10 Ответить
Результати просто А Х У Є Н Н І, хто живе на Сумщіні це вже відчули.
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31.03.2025 09:17 Ответить
 
 