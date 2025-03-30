Есть хорошие результаты в применении дронов для защиты наших городов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном использовании воинами ВСУ дронов для защиты украинских городов.

Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов", - сказал глава государства.

Он также добавил, что продолжается коммуникация с США относительно того, как действовать всем вместе, чтобы завершить эту войну.

"Мир знает, что только Россия является причиной, почему война длится столько лет. На Россию надо давить. И гарантировать безопасность нужно тем, на кого Россия напала, - именно украинцам, всем европейцам. И это будет", - сказал президент.

Читайте также: Украина может производить 5 миллионов FPV-дронов в год, - советник президента