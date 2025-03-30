Есть хорошие результаты в применении дронов для защиты наших городов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном использовании воинами ВСУ дронов для защиты украинских городов.
Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов", - сказал глава государства.
Он также добавил, что продолжается коммуникация с США относительно того, как действовать всем вместе, чтобы завершить эту войну.
"Мир знает, что только Россия является причиной, почему война длится столько лет. На Россию надо давить. И гарантировать безопасность нужно тем, на кого Россия напала, - именно украинцам, всем европейцам. И это будет", - сказал президент.
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+17 Олексій Гедз #501597
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дитячому садочку.
дітки плакали, виховательки ридали на грудях у нянечек
.
Бо брехати і вішати локшину - не всякий зможе.