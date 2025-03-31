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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Неизвестные беспилотники атаковали Калужскую область РФ. Предположительно - военный аэродром "Шайковка". ВИДЕО

Россияне заявили, что в ночь на 31 марта якобы украинские беспилотники атаковали Калужскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожено 24 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации жертв и разрушений инфраструктуры нет", - заявил губернатор калужской области Владислав Шапша.

Отметим, в Калужской области расположен аэродром "Шайковка", где базируются и снаряжаются стратегические бомбардировщики Ту-22м3.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на аэродром "Энгельс" могла стоить России минимум 960 млн долларов, - Forbes

Автор: 

аэродром (292) Удары по РФ (270)


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Топ комментарии
+25
Скоріш всього, аеродром "Енгельс-2" "випав з обойми", після удару по бомбоскладах, і "аеродромом підскоку" призначили "Шайковку"... Саме тому наші "дикі гуси" полетіли туди...
До речі - підозріла "тиша" в Росії, стосовно присутності військ РХБЗ в Енгельсі. Проскакував "шум" стосовно "скачка радіації" в 44 рази", хоча я в це не вірю... Скоріш всього - викид ракетного високотоксичного пального (гептилу), з ракет Х-22, або з резервуарів зберігання. Можливо - викид окислювача до цих ракет (концентрована азотна кислота)... І поки не усунуть хімічне зараження території - аеродром не те що не зможе функціонувать - його й відремонтувать неможливо...
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31.03.2025 07:49
+17
«патєрь нєт», але потім вивозять трупи 🤣
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31.03.2025 07:36
+9
Якщо там доволі талих вод, або пройшли дощі - я Енгельсу не заздрю.... Бо якщо гептил попаде в грунтові води, буде ЖОПА... Токсичні присадки розчиняться у воді. Половина Енгельсу - приватний сектор. Люди п"ють воду з колодязів. А ці присадки викликають ОНКОЛОГІЧНІ захворювання...
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31.03.2025 09:13
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«патєрь нєт», але потім вивозять трупи 🤣
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31.03.2025 07:36 Ответить
Так то серед людей пааатєрь ньєтттъ, а вивозять скотиняк, бо де ж там в рашкосвинарнику коли були люди 🤔
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31.03.2025 08:50 Ответить
Трупи вивозять без патєрь.
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31.03.2025 08:55 Ответить
Нас там нема
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31.03.2025 07:42 Ответить
Якщо не ми, то не ми.
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31.03.2025 07:44 Ответить
Скоріш всього, аеродром "Енгельс-2" "випав з обойми", після удару по бомбоскладах, і "аеродромом підскоку" призначили "Шайковку"... Саме тому наші "дикі гуси" полетіли туди...
До речі - підозріла "тиша" в Росії, стосовно присутності військ РХБЗ в Енгельсі. Проскакував "шум" стосовно "скачка радіації" в 44 рази", хоча я в це не вірю... Скоріш всього - викид ракетного високотоксичного пального (гептилу), з ракет Х-22, або з резервуарів зберігання. Можливо - викид окислювача до цих ракет (концентрована азотна кислота)... І поки не усунуть хімічне зараження території - аеродром не те що не зможе функціонувать - його й відремонтувать неможливо...
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31.03.2025 07:49 Ответить
Подовше б так... неусовували😁
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31.03.2025 08:53 Ответить
Якщо там доволі талих вод, або пройшли дощі - я Енгельсу не заздрю.... Бо якщо гептил попаде в грунтові води, буде ЖОПА... Токсичні присадки розчиняться у воді. Половина Енгельсу - приватний сектор. Люди п"ють воду з колодязів. А ці присадки викликають ОНКОЛОГІЧНІ захворювання...
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31.03.2025 09:13 Ответить
Гептил навіть кращє ніж радіація, схрестили пальці )))
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31.03.2025 09:21 Ответить
Гарантована лейкемія.
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31.03.2025 09:37 Ответить
Треба знищити новоросійський нафтотермінал. Він ані електроенергії не генерує, ані ні є видобувним.
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31.03.2025 07:54 Ответить
На кацапії нам потрібно ще дуууже багато чого "зробити". Було би чим.
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31.03.2025 08:29 Ответить
Можем павтарить.Почаще і регулярно і до Олен'ї треба добиратись,щоб свою стратегічну авіацію на Сахалін заперли.Ні Сахалін потрібно японцям повернути.Ну,може поки на Камчатку.
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31.03.2025 08:09 Ответить
Що значить НЕВІДОМІ? На Х У Я маячню писати?
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31.03.2025 09:19 Ответить
тому що ніхто не знає, чиї ці безпілотники..., не наші. це точно, ми підтримуємо перемир'я..., може кацапи самі, вони завжди так роблять...
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31.03.2025 09:46 Ответить
Може з Гондурасу приблудилися?
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31.03.2025 09:50 Ответить
Яке перемир'я? Вам щось причудилося, чи може військовий аеродром то енергетичний об'єкт?
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31.03.2025 09:52 Ответить
По самую Гландовку
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31.03.2025 11:30 Ответить
Відео, до речі, ду-у-уже інформативне...
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31.03.2025 12:49 Ответить
У аэродрома название как у районной бани!
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31.03.2025 13:02 Ответить
Це неправда, це не Україна. Це або провокація московитів або внутрішні розборки.
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31.03.2025 13:50 Ответить
 
 