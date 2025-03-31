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Неизвестные беспилотники атаковали Калужскую область РФ. Предположительно - военный аэродром "Шайковка". ВИДЕО
Россияне заявили, что в ночь на 31 марта якобы украинские беспилотники атаковали Калужскую область РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожено 24 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации жертв и разрушений инфраструктуры нет", - заявил губернатор калужской области Владислав Шапша.
Отметим, в Калужской области расположен аэродром "Шайковка", где базируются и снаряжаются стратегические бомбардировщики Ту-22м3.
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До речі - підозріла "тиша" в Росії, стосовно присутності військ РХБЗ в Енгельсі. Проскакував "шум" стосовно "скачка радіації" в 44 рази", хоча я в це не вірю... Скоріш всього - викид ракетного високотоксичного пального (гептилу), з ракет Х-22, або з резервуарів зберігання. Можливо - викид окислювача до цих ракет (концентрована азотна кислота)... І поки не усунуть хімічне зараження території - аеродром не те що не зможе функціонувать - його й відремонтувать неможливо...