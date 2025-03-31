Неизвестные беспилотники атаковали Калужскую область РФ. Предположительно - военный аэродром "Шайковка". ВИДЕО

Россияне заявили, что в ночь на 31 марта якобы украинские беспилотники атаковали Калужскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожено 24 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации жертв и разрушений инфраструктуры нет", - заявил губернатор калужской области Владислав Шапша.

Отметим, в Калужской области расположен аэродром "Шайковка", где базируются и снаряжаются стратегические бомбардировщики Ту-22м3.

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