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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 915 230 человек (+1230 за сутки), 10 496 танков, 25 537 артсистем, 21 819 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 915 230 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 915230 (+1230) человек,
- танков / tanks - 10496 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 21819 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 25537 (+30) ед,
- РСЗО - 1347 (+0) ед,
- средства ППО - 1123 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31416 (+71),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42593 (+65) ед,
- специальная техника - 3787 (+0)
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Стволка 4 000 з початку року
103! одиниці знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Вся техніка просіла, чумардоси згідно графіку заротівлі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 915 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.