Общие боевые потери РФ с начала войны - около 915 230 человек (+1230 за сутки), 10 496 танков, 25 537 артсистем, 21 819 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 915 230 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 915230 (+1230) человек,

танков / tanks - 10496 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 21819 (+3) ед,

артиллерийских систем - 25537 (+30) ед,

РСЗО - 1347 (+0) ед,

средства ППО - 1123 (+1) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31416 (+71),

крылатые ракеты - 3121 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 42593 (+65) ед,

специальная техника - 3787 (+0)

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