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Новости Потери врага
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 915 230 человек (+1230 за сутки), 10 496 танков, 25 537 артсистем, 21 819 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 915 230 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 915230 (+1230) человек,
  • танков / tanks - 10496 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 21819 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 25537 (+30) ед,
  • РСЗО - 1347 (+0) ед,
  • средства ППО - 1123 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31416 (+71),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42593 (+65) ед,
  • специальная техника - 3787 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) ликвидация (3503) уничтожение (6860)


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Топ комментарии
+22
Минув 4058 день москальсько-української війни.
103! одиниці знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Вся техніка просіла, чумардоси згідно графіку заротівлі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 915 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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31.03.2025 08:47
+13
Переймаюсь коли кацапів вражено менше тисячі, бо щомісяця вони мобілізують 30 тисяч. Головне щоб вони не накопичувались і гинули з "випередженням".
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31.03.2025 07:50
+12
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31.03.2025 08:52
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Правила форума Совет форумчан
Переймаюсь коли кацапів вражено менше тисячі, бо щомісяця вони мобілізують 30 тисяч. Головне щоб вони не накопичувались і гинули з "випередженням".
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31.03.2025 07:50 Ответить
Давно такого не було, щоб менше тисячі.
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31.03.2025 08:08 Ответить
Але ж хочеться більшого, бо чим більше окупантів знешкоджено тим швидше війна закінчиться...
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31.03.2025 17:30 Ответить
З початку иісяця 6 тисяч наземка і 4 тисячі безпілотники
Стволка 4 000 з початку року
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31.03.2025 08:06 Ответить
Минув 4058 день москальсько-української війни.
103! одиниці знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Вся техніка просіла, чумардоси згідно графіку заротівлі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 915 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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31.03.2025 08:47 Ответить
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31.03.2025 08:52 Ответить
шото маловато брони и арты, да и логистика захромала... идёт накопление на весенне-летнее наступление?
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31.03.2025 10:28 Ответить
Дощ.
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31.03.2025 10:42 Ответить
Шота запал габардин орды и улуса балкар иссяк...
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31.03.2025 11:27 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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31.03.2025 12:05 Ответить
 
 