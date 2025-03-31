Путин не откажется от прекращения войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от прекращения войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico

"Я не думаю, что Путин откажется от своих слов относительно намерения заключить соглашение о прекращении огня", - сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.

Кроме того, президент США снова высказался относительно недавнего заявления Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", который фактически снова намекал на якобы нелегитимность президента Владимира Зеленского.

"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, связанные с Зеленским - ... когда он считает, что Зеленский не заслуживает доверия - он должен был бы заключить с ним сделку, нравится он вам или нет", - заявил Трамп.

В заключение по этой теме глава Белого дома заявил, что не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. В то же время подчеркнул, что США обязательно их введут против Венесуэлы и всех стран, которые "обманывали" Вашингтон все это время.

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