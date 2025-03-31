Путин не откажется от прекращения войны в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от прекращения войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico
"Я не думаю, что Путин откажется от своих слов относительно намерения заключить соглашение о прекращении огня", - сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.
Кроме того, президент США снова высказался относительно недавнего заявления Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", который фактически снова намекал на якобы нелегитимность президента Владимира Зеленского.
"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, связанные с Зеленским - ... когда он считает, что Зеленский не заслуживает доверия - он должен был бы заключить с ним сделку, нравится он вам или нет", - заявил Трамп.
В заключение по этой теме глава Белого дома заявил, что не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. В то же время подчеркнул, что США обязательно их введут против Венесуэлы и всех стран, которые "обманывали" Вашингтон все это время.
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Зайшов Німець раз на баль,
З панною сідає,
Мовчить, мовчить, далі враз
Сусідку питає:
"Чи зелений коли пес
Пані не здибала?"
- Та ні, - каже. - або що?"
Німця запитала.
"Та нічого, - каже той, -
Я так лиш питав ся,
Бо з зеленим, пані, псом
І я не здибав ся!"
😊
Це найяскравіше пояснення дій трампона
"Я не думаю, що Путін відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення вогню
терміново заганяй авіа несущу групу в каспійське море !
там і до персів і до кацапів близько!
нічого нічого!
світ ще узнає, вєліколєпного геніального фантастичєского вєлікого трампа.
а, вдячні американці оберуть на третій термін.
Трампон-г@ндон допомагає, як же відмовитись від змоги отримати все й зразу за патронату рижого посіпаки, українофоба та рижого мерзотника!
А по п'ятницях у рудого взагалі, весняне загострення і так цілий рік....весняне
не буде вторинних санкцій, хай навіть путін , не дай Бог, "скине ядерку" .
а от на Україну трамп готовий накласти (і накладе) санкції хоч завтра: і припиненням зброї, розвідданих і обслуговування. А привід вже є - угода про копалини (яка спеціально написана так, щоб звинуватити Україну у небажанні чогось).
Трампа «розлютили» вимоги Путіна запровадити в Україні зовнішнє управління під егідою ООН.
Трамп заявив телеканалу NBC News, що він «злий» і «роздратований» на Путіна. Під час телефонного інтерв'ю з телеведучою Крістен Велкер Трамп сказав: «Якщо Росія і я не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вирішу, що в цьому винна Росія - а це може бути й не так - але якщо я вирішу, що винна Росія, я введу вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії. Це означає, що якщо ви купуєте нафту у Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде запроваджено тариф у розмірі 25% на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту». Тарифи будуть запроваджені протягом місяця без угоди про припинення вогню.
Трамп також сказав, що Путін знає, що він злий, але зазначив, що у нього «дуже добрі стосунки з ним» і «гнів швидко розсіється... якщо він вчинить правильно». А також заявив, що коментарі Путіна «не за адресою» і погрожував Кремлю наслідками за зрив його зусиль щодо досягнення мирного врегулювання війни в Україні.
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Ну що ж, закономірно: Трамп від початку обрав неправильну тактику діалогу з Путіним: почав зі слабкого тиску. Що Путін традиційно сприйняв за слабкість і готовність прогинатись. Як то кажуть, «бліцкриґ Трампа провалився».
Трампу буде дуже складно виправити цей ефект «невдалого першого кроку». Так, додаткові тарифи на нафту і скорочення експорту через вторинні санкції, звісно, добряче вдарять по Росії. Але це тривалий процес: якийсь ефект буде не раніше за 6-12 місяців після запровадження.
А Путін за ці 70 днів каденції 47 президента США чітко зрозумів: Трамп поспішає, він зацікавлений тільки в чимшвидшому рішенні, а не в якості і умовах цього рішення. Тому Путін жорстко тисне на цю чутливу точку Трампа. Логічно, що Трамп через це буде «злий» на Путіна ще достатньо довго (точніше, знов і знов). Хоча насправді це буде вже звична «гойдалка».
От Трамп на тому тижня запланував чергову розмову з Путіним. Путін гарантовано наговорить знов купу компліментів, надішле скульптуру Трампа в золоті... Путін прекрасно відчув, як саме можна працювати з Трампом, спонукаючи до позитивних реакцій. Однак після компліментів буде нова відмова просто припинити вогонь. І знов Трамп буде «злий»...
Однак для нас важливо, що «злий» Трамп в кожен момент на Путіна чи «добрий», але він абсолютно не розуміє екзистенційності цієї війни для України. Що для нас це війна на виживання - в буквальному сенсі. Байдуже, хто представлятиме інтереси України - Зеленський чи будь-хто інший, хтось, хто сподобається Трампу. Будь-який глава держави муситиме обстоювати наше існування, відкидаючи неприйнятні вимоги.
І саме тому Росія зможе затягувати процес/ «злити Трампа» як завгодно довго (поки її остаточно не притиснуть санкціями). Вона просто виставлятиме свої умови. Не отримуватиме згоди. І продовжуватиме руйнувати і вбивати. Бо для РФ ця війна не має такого значення, як для нас. Для них це просто ще одна спроба підгребти чужу територію і людей. Ризики від того, що війна завершиться чи від того, що продовжиться, можливо, існують особисто для Путіна. Але для самого існування Росії ризики, на жаль, на тепер відсутні.
Висновок: вся ці історія тягтиметься й далі. Пропозиції про 20 квітня на розстановку сил і інтересів не впливають. Хоча якщо Трамп дійсно настільки сильно хоче отримати найближчим часом це перемир'я, ситуація може зрушити з мертвої точки. Але в такому випадку одною нафтою Трампу не обійтись. ************ одночасно десятки ударів про позиціях Росії, щоб домогтись відмови від вимог і готовності хоча би припинити вогонь.
Не відмовиться від війни чи від припинення війни?
Це хто так неоковирно висловився - Трумп чи шановна редакція?
Як і в Брестській фортеці, гарнізон не стільки чинив опір, як не міг вийти звідти.