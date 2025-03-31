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Новости Отношения Трампа и путина
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Путин не откажется от прекращения войны в Украине, - Трамп

Трамп верит Путину

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от прекращения войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico

"Я не думаю, что Путин откажется от своих слов относительно намерения заключить соглашение о прекращении огня", - сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.

Кроме того, президент США снова высказался относительно недавнего заявления Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", который фактически снова намекал на якобы нелегитимность президента Владимира Зеленского.

"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, связанные с Зеленским - ... когда он считает, что Зеленский не заслуживает доверия - он должен был бы заключить с ним сделку, нравится он вам или нет", - заявил Трамп.

В заключение по этой теме глава Белого дома заявил, что не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. В то же время подчеркнул, что США обязательно их введут против Венесуэлы и всех стран, которые "обманывали" Вашингтон все это время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин манипулирует Трампом во время переговоров, чтобы продолжать войну против Украины, - WP

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Зеленский Владимир (20266) путин владимир (31224) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+49
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31.03.2025 07:56
+48
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31.03.2025 07:59
+38
З твоїм приходом рашиський варвар відчув свою безкарність ,тому нафіга було брехати що ти за добу зупиниш війну ,ти тупа ,жадібна ,брехлива істота.
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31.03.2025 07:59
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31.03.2025 07:56 Ответить
ЧМО ЧМОМ , дебіл дебілом ,а всі чомусь всі цитують старого обістяного підора,
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31.03.2025 08:52 Ответить
Так розумних же ніхто не вибирає. Електорат в президенті хоче бачити себе, як в дзеркалі. так і живемо.
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31.03.2025 10:24 Ответить
Не путлер, а биньямин нетаньяху управляет трампом - это его ставленник.
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31.03.2025 19:40 Ответить
Путін дьогаєт за ніткі, МАГА дєлаєт улибкі, клоун іграєт на трубє. Ієріхонской....
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31.03.2025 22:13 Ответить
та не відмовиться - ще пару років повоює, а там побачить
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31.03.2025 07:57 Ответить
Всрався та й його били)
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31.03.2025 07:57 Ответить
Нічого не зрозумів. Хто розібрався у цій трамбоновській маячні?
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31.03.2025 07:58 Ответить
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31.03.2025 07:59 Ответить
Чоловік прийшов до лікаря і сказав: «Знаєте, я почуваюсь дещо депресивно, навіть із суїцидальними думками». Лікар вислухав його, поставив кілька запитань і сказав: «Так, у вас глибока меланхолія, і єдине, що вам допоможе, - це щовечора ходити в цирк. Особливо звертайте увагу на клоуна - він дуже талановитий, і це змінить ваш настрій». Пацієнт відповів: «Це єдиний варіант?» - «Так, - каже лікар, - єдиний». І тоді чоловік сказав: «Тоді це не варіант, бо я - той клоун».
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31.03.2025 08:01 Ответить
Є цих клоунів!
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31.03.2025 08:15 Ответить
Вся презеденская магарать.
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31.03.2025 08:27 Ответить
З Трампа слова випадають самі по собі. Це як дупа без сфінктеру.
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31.03.2025 08:28 Ответить
Треба трампістів покликати , щоб пояснили всю ту маячню . Це ж їхня улюблена справа, була, пояснювати.
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31.03.2025 09:34 Ответить
З твоїм приходом рашиський варвар відчув свою безкарність ,тому нафіга було брехати що ти за добу зупиниш війну ,ти тупа ,жадібна ,брехлива істота.
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31.03.2025 07:59 Ответить
Люблю Степана Руданського. Це такий собі укра'нський Езоп. Його байка "Зелений пес" - то саме про Трампа і "чесного" пуцина:
Зайшов Німець раз на баль,
З панною сідає,
Мовчить, мовчить, далі враз
Сусідку питає:

"Чи зелений коли пес
Пані не здибала?"
- Та ні, - каже. - або що?"
Німця запитала.

"Та нічого, - каже той, -
Я так лиш питав ся,
Бо з зеленим, пані, псом
І я не здибав ся!"
😊
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31.03.2025 08:03 Ответить
Побачив що від США иому нічого не грозить - для чого иому ити на перемир"я? - Європа ше дуже слабка щоб шось нав"язувати
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31.03.2025 08:04 Ответить
Почало доходити до мозжечку.Пора вводити не тільки вторинні,а і третинні.Холодидьник обов'язково переможе телевізор.
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31.03.2025 08:04 Ответить
І тут ще хтось сподівається, що цей клінічний ідіот буде тиснути на *****? Та він його тупо боїться. Таке собі типове нікчемне створіння з манією величі.
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31.03.2025 08:06 Ответить
"Я не думаю"
Це найяскравіше пояснення дій трампона
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31.03.2025 08:08 Ответить
Рудий генератор випадкових слів.
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31.03.2025 08:08 Ответить
"обіссяний" живе у свойому,вигаданому світі,в якому він-"король Всесвіту".
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31.03.2025 08:11 Ответить
Путін не відмовиться від припинення війни в Україні

не думаю, що Путін відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення вогню

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31.03.2025 08:12 Ответить
Капитан Очевидность.
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31.03.2025 08:13 Ответить
трамп, не здавайся!
терміново заганяй авіа несущу групу в каспійське море !
там і до персів і до кацапів близько!
нічого нічого!
світ ще узнає, вєліколєпного геніального фантастичєского вєлікого трампа.
а, вдячні американці оберуть на третій термін.
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31.03.2025 08:13 Ответить
Руда собака за добу війну не зупинила? І санкції не треба,бо компромат на Пампушку у фюрера. Якось невдобно получилось.
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31.03.2025 08:15 Ответить
Яке ж воно іпануте...
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31.03.2025 08:20 Ответить
старий долбойоб
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31.03.2025 08:21 Ответить
Волохата жаба тільки що зізналася що він в курсі того, що русня не збирається зупиняти війну, і що він нічого з цим робити не збирається. Таким чином, врахуючи його ритрику він є спільником х.йла, і тепер вже офіційно він його союзник і наш ворог
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31.03.2025 08:22 Ответить
Рудий вже здогадується, що путін його нах*ую вертів, але ще надіється на краще, що вдасться домовитись, а не реальною ліквідацією нароссії
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31.03.2025 08:25 Ответить
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31.03.2025 08:28 Ответить
Ну звиайно!
Трампон-г@ндон допомагає, як же відмовитись від змоги отримати все й зразу за патронату рижого посіпаки, українофоба та рижого мерзотника!
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31.03.2025 08:28 Ответить
І? А як же, ***** свій пацан, він мене поважає, я йому вірю на слово.. куди це все. І оце тупоголове ще сміло ржати з Байдена. Пздц
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31.03.2025 08:29 Ответить
Звичайно пуйло обдурить. Я пам'ятаю, як перезапускали відносини з Мордором(Засрашкою) Клінтон, Обама та інші, виносили умовану велику червону кнопку, тиснули її разом з пуйлом чи лавром(старим конем)..., а потім пуйло тиснув на них своєю брехнею. Так буде і з Трампом, пуйло вже мокнув його рилом в лайно. Або Трамп допоможе пуйлу добитися свого за рахунок поступок України, щоб стримати своє слово перед американцями, що добився миру. Іншого не може бути. Хто повірив Засрашці - той дурак.
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31.03.2025 08:36 Ответить
Да ***** йому на америгу,бо на цей раз імпічменту він не боїться тому,що суди вже лягли під нього і просять...
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31.03.2025 09:59 Ответить
Він не думає... А докази є?
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31.03.2025 08:40 Ответить
Трамп тільки зараз збагнув ! Йому ж Путлер задачу поставив ! Нехай і надалі примушує Україну до капітуляції.
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31.03.2025 08:58 Ответить
Трамп через хвилину ,може сказати цілком протилежне.
А по п'ятницях у рудого взагалі, весняне загострення і так цілий рік....весняне
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31.03.2025 09:01 Ответить
Трумп, де пісділ?
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31.03.2025 09:09 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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31.03.2025 09:24 Ответить
Ніхто не заставить путіна напасти на Україну!😵‍💫
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31.03.2025 09:27 Ответить
Старече нетримання. Дід без контролю над випорожненнями. І цим пишається, бо його обрали головним дібіли в США.
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31.03.2025 09:32 Ответить
В одній промові два речення, які протирічать одне одному - це навмисний трюк, щоб потім відбрехатися, що його неправильно зрозуміли, вибираючи для себе правильний варіант.
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31.03.2025 09:39 Ответить
ну и феерический довбень!.................................................
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31.03.2025 09:40 Ответить
Надурили,надули,обманули дурачка на четире кулачка-це з лексікона ***** і руда собака їх постійно вживає..
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31.03.2025 09:53 Ответить
Фєєрічний довбо..б
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31.03.2025 10:10 Ответить
та ми знаємо наступний крок, рижий вилупку)

не буде вторинних санкцій, хай навіть путін , не дай Бог, "скине ядерку" .

а от на Україну трамп готовий накласти (і накладе) санкції хоч завтра: і припиненням зброї, розвідданих і обслуговування. А привід вже є - угода про копалини (яка спеціально написана так, щоб звинуватити Україну у небажанні чогось).
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31.03.2025 10:24 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/31007 Олексій Голобуцький:

Трампа «розлютили» вимоги Путіна запровадити в Україні зовнішнє управління під егідою ООН.
Трамп заявив телеканалу NBC News, що він «злий» і «роздратований» на Путіна. Під час телефонного інтерв'ю з телеведучою Крістен Велкер Трамп сказав: «Якщо Росія і я не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вирішу, що в цьому винна Росія - а це може бути й не так - але якщо я вирішу, що винна Росія, я введу вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії. Це означає, що якщо ви купуєте нафту у Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде запроваджено тариф у розмірі 25% на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту». Тарифи будуть запроваджені протягом місяця без угоди про припинення вогню.

Трамп також сказав, що Путін знає, що він злий, але зазначив, що у нього «дуже добрі стосунки з ним» і «гнів швидко розсіється... якщо він вчинить правильно». А також заявив, що коментарі Путіна «не за адресою» і погрожував Кремлю наслідками за зрив його зусиль щодо досягнення мирного врегулювання війни в Україні.
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Ну що ж, закономірно: Трамп від початку обрав неправильну тактику діалогу з Путіним: почав зі слабкого тиску. Що Путін традиційно сприйняв за слабкість і готовність прогинатись. Як то кажуть, «бліцкриґ Трампа провалився».

Трампу буде дуже складно виправити цей ефект «невдалого першого кроку». Так, додаткові тарифи на нафту і скорочення експорту через вторинні санкції, звісно, добряче вдарять по Росії. Але це тривалий процес: якийсь ефект буде не раніше за 6-12 місяців після запровадження.

А Путін за ці 70 днів каденції 47 президента США чітко зрозумів: Трамп поспішає, він зацікавлений тільки в чимшвидшому рішенні, а не в якості і умовах цього рішення. Тому Путін жорстко тисне на цю чутливу точку Трампа. Логічно, що Трамп через це буде «злий» на Путіна ще достатньо довго (точніше, знов і знов). Хоча насправді це буде вже звична «гойдалка».

От Трамп на тому тижня запланував чергову розмову з Путіним. Путін гарантовано наговорить знов купу компліментів, надішле скульптуру Трампа в золоті... Путін прекрасно відчув, як саме можна працювати з Трампом, спонукаючи до позитивних реакцій. Однак після компліментів буде нова відмова просто припинити вогонь. І знов Трамп буде «злий»...

Однак для нас важливо, що «злий» Трамп в кожен момент на Путіна чи «добрий», але він абсолютно не розуміє екзистенційності цієї війни для України. Що для нас це війна на виживання - в буквальному сенсі. Байдуже, хто представлятиме інтереси України - Зеленський чи будь-хто інший, хтось, хто сподобається Трампу. Будь-який глава держави муситиме обстоювати наше існування, відкидаючи неприйнятні вимоги.

І саме тому Росія зможе затягувати процес/ «злити Трампа» як завгодно довго (поки її остаточно не притиснуть санкціями). Вона просто виставлятиме свої умови. Не отримуватиме згоди. І продовжуватиме руйнувати і вбивати. Бо для РФ ця війна не має такого значення, як для нас. Для них це просто ще одна спроба підгребти чужу територію і людей. Ризики від того, що війна завершиться чи від того, що продовжиться, можливо, існують особисто для Путіна. Але для самого існування Росії ризики, на жаль, на тепер відсутні.

Висновок: вся ці історія тягтиметься й далі. Пропозиції про 20 квітня на розстановку сил і інтересів не впливають. Хоча якщо Трамп дійсно настільки сильно хоче отримати найближчим часом це перемир'я, ситуація може зрушити з мертвої точки. Але в такому випадку одною нафтою Трампу не обійтись. ************ одночасно десятки ударів про позиціях Росії, щоб домогтись відмови від вимог і готовності хоча би припинити вогонь.
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31.03.2025 10:48 Ответить
І що тепер? Який у тебе план? Хоча ... зрозуміло який план...
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31.03.2025 10:51 Ответить
Тобто - санкції воно хоче вводити для підвищення цін на нафту і щоб не проти РФ, а для РФ...агент Краснов працює...
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31.03.2025 11:30 Ответить
"Кружляйте мене! Кружляйте!" - співав трамп, коли його саджали на хрін.
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31.03.2025 14:13 Ответить
Водночас наголосив, що США обов'язково їх введуть проти Венесуели і всіх країн, які "дурили" Вашингтон весь цей час Джерело: https://censor.net/ua/n3544118 - фактично обізвав всіх сенаторів, конгресменів, урядовців США дебілами і лохами, яких на пальцях розводять навіть венесуельські бабуїни.
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31.03.2025 16:09 Ответить
Путін не відмовиться від припинення війни в Україні

Не відмовиться від війни чи від припинення війни?
Це хто так неоковирно висловився - Трумп чи шановна редакція?
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31.03.2025 17:45 Ответить
На ЮТУБІ є інтерв'ю Півоварова (Редакція) з якимсь експертом. Мова йшла про Суджанську трубу. Експерт повідомив, що операція планувалась на самому високому рівні, не тільки Лапіним. В повній секретності. Прокопали туннель до труби 400 м.довжиною. В трубі через 700 м розбивали бівак,воду розподілили.запускали малими партіями, без автоматів, казали, що на виході отримаєте. На меланхолічне запитання Півоварова,експерт відповів, після паузи, що бойове завдання виконали повністю. Всього було біля 600 орків. І тут же показують одного очманілого від кисневого голодування-втратив свідомість раптово, відкачали шляхом введення в штучну кому. Скільки загинуло від задухи, не говорять, сам генератор ідеї Х....говорить про 800 задіяних. 140 вже нагородили. Небачена швидкість. Ну а меморіальну трубу в Єкатерибурзі поставили не спроста-Гєрасімов і Лапін тривалий час керували там Центральним ВО, тому грали на випередження -совершилі подвіг, хто нє согласєн, того.....
Як і в Брестській фортеці, гарнізон не стільки чинив опір, як не міг вийти звідти.
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31.03.2025 22:40 Ответить
 
 