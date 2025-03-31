Враг обстреливает украинское приграничье из различных видов дронов, - Госпогранслужба
Российские войска обстреливают приграничье Украины преимущественно из различных видов дронов, а не из артиллерии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Могу также отдельно отметить, что сейчас враг предпочитает больше обстрелы с дронов. Это или сбрасывания, или дроны на оптоволокне, или FPV-дроны, потому что раньше все же преобладало количество обстрелов с помощью артиллерийских средств. Сейчас видим определенное изменение средств, которые враг применяет для того, чтобы наносить удары по украинской границе", - сказал он.
Демченко отметил, что враг не прекращает обстреливать украинскую территорию, в частности, Харьковскую и Черниговскую области, в то же время наибольшее количество ударов испытывает Сумщина. Здесь российские войска также используют авиацию, чтобы наносить удары по позициям украинских защитников и по населенным пунктам.
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