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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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Враг обстреливает украинское приграничье из различных видов дронов, - Госпогранслужба

Удары дронами по пограничникам

Российские войска обстреливают приграничье Украины преимущественно из различных видов дронов, а не из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Могу также отдельно отметить, что сейчас враг предпочитает больше обстрелы с дронов. Это или сбрасывания, или дроны на оптоволокне, или FPV-дроны, потому что раньше все же преобладало количество обстрелов с помощью артиллерийских средств. Сейчас видим определенное изменение средств, которые враг применяет для того, чтобы наносить удары по украинской границе", - сказал он.

Демченко отметил, что враг не прекращает обстреливать украинскую территорию, в частности, Харьковскую и Черниговскую области, в то же время наибольшее количество ударов испытывает Сумщина. Здесь российские войска также используют авиацию, чтобы наносить удары по позициям украинских защитников и по населенным пунктам.

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Госпогранслужба (6390) обстрел (26982) дроны (3868)


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Є хороші результати в застосуванні дронів для захисту наших міст, - Зеленський

https://censor.net/ua/news/3544102/zelenskyyi-rozpoviv-pro-uspishne-zastosuvannya-***********-droniv
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31.03.2025 09:21 Ответить
А чому ми їх прикордоння не обстрілюєм з усіх.видів зброї і дронів?
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31.03.2025 09:35 Ответить
Якщо Ви того не бачите або не чуєте того, це не означає що того немає.
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31.03.2025 09:46 Ответить
 
 