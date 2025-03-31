Военный медик из Латвии Цируле получила ранения в Украине
В результате атаки российского беспилотника получила ранения военный медик из Латвии Сармите Цируле.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
Российская атака произошла утром в воскресенье, 30 марта, - в то время, когда Сармите Цируле вместе с другими военными отправилась спасать тяжелораненого украинского военнослужащего.
Дрон РФ поразил машину, в которой находился экипаж Цируле. Медик из Латвии получила ранения от обломков и контузию, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
С самого начала войны РФ против Украины Сармите Цируле оказывает поддержку украинским солдатам, которые воюют на самых тяжелых участках фронта.
В декабре 2023 года Цируле на торжественной церемонии в Рижском замке получила из рук тогдашнего президента Латвии Эгилса Левитса орден Трех звезд за "мужество и самоотверженную работу на фронте в Украине и оказание медицинской помощи украинским воинам".
В Украине в 2022 году был создан Интернациональный легион, в котором воюют граждане других стран. Точного количества военных, которые там находятся, не сообщается.
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