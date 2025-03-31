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Новости Санкции против России Отмена санкций
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Венгрия добивается снятия санкций ЕС с нескольких российских олигархов, - Сийярто

Снятие санкций с российских олигархов. Что говорят в Венгрии

Венгрия требовала снятия санкций с ряда российских олигархов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российским пропагандистам заявил глава МИД Петер Сийярто.

"Мы выступили с инициативой исключить из санкционных списков ЕС 9 человек. Среди них был человек, которого вы упомянули (Михаил Фридман.- Ред.), господин Усманов был среди них, господин Мазепин был среди них. То есть лица, которые, на наш взгляд, на самом деле не должны быть в списке, с юридической точки зрения", - сказал он.

По словам Сийярто, всего речь шла о 9 гражданах РФ. Венгрии удалось добиться исключения из санкционного списка трех, в частности министра спорта Михаила Дегтярева.

Министр напомнил, что Мазепина не исключили из списка, а его сына Никиту исключили еще раньше на основании решения суда.

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Автор: 

Венгрия (1936) санкции (11266) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+16
Треба консультації Євросоюзу з приводу введення тимчасової адміністрації в Угорщині.
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31.03.2025 10:27
+12
Видно що зарплата від ***** йде регулярно.
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31.03.2025 10:34
+8
Дустом пєдіка покропити?
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31.03.2025 10:32
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Треба консультації Євросоюзу з приводу введення тимчасової адміністрації в Угорщині.
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31.03.2025 10:27 Ответить
Дустом пєдіка покропити?
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31.03.2025 10:32 Ответить
Ввести український миротворчий контингент,щоб в них там війна не дай бог не почалась
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31.03.2025 10:34 Ответить
Для чого гімнитися? - знімаите санкціі з усієі рашки! - сіиярти
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31.03.2025 10:28 Ответить
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31.03.2025 10:31 Ответить
Видно що зарплата від ***** йде регулярно.
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31.03.2025 10:34 Ответить
Чекають обіцяного Закарпаття..
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31.03.2025 10:36 Ответить
😂🤣
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31.03.2025 10:58 Ответить
Але час розплати прийде,каддафі вони забули? Чи сусідів Чаушеску??
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31.03.2025 12:01 Ответить
Час вводити санкції проти сіярто, щоб було чим зайнятися, окрім вилизування кацапської дупи.
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31.03.2025 10:35 Ответить
Цікаво - а коли буде проголошено про вихід Угорщини з ЄС та НАТО і входження до "Союзної держави" та ОДКБ? Бо останні кілька років уряд Угорщини більше цікавиться проблемами Росії, ніж своїми власними та проблемами НАТО і ЄС...
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31.03.2025 10:35 Ответить
Нащо це їм? Вони отримують гроші від ЄС і отримують гроші від Китаю і РФ за те, що саботують рішення ЄС...
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31.03.2025 11:33 Ответить
Та пошліть вже тих зашморганців нах...!!!!
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31.03.2025 10:38 Ответить
Щоб ти подох, ************ всратий
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31.03.2025 10:39 Ответить
то що Угорщина сосе російський *** вже всі знають, Угорщина сама дешева шлюшка кацапів
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31.03.2025 10:40 Ответить
Ну навряд чи прям САМА дешева. Скорійше за все Угорщина - досить дорога шльондра.
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31.03.2025 11:35 Ответить
Куди дивиться Буданов? Ворогів України потрібно знищувати скрізь, де б вони не були
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31.03.2025 10:40 Ответить
За частку малу цей МУДЬяр і мати рідну продаст.
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31.03.2025 10:46 Ответить
То за які такі заслуги? Нісцяйло? Це ще не корурція в Угорщині?
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31.03.2025 10:52 Ответить
Хунгари вже навіть не приховують, що просто тупо корумповані брутальним налом. Фу, ***.
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31.03.2025 11:37 Ответить
Треба їх виключити з ЄС. І вже давно.
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31.03.2025 12:14 Ответить
Це не державний діяч сіярто це ганд.ни на пару з йорбаном
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31.03.2025 12:18 Ответить
 
 