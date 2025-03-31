Венгрия добивается снятия санкций ЕС с нескольких российских олигархов, - Сийярто

Венгрия требовала снятия санкций с ряда российских олигархов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российским пропагандистам заявил глава МИД Петер Сийярто.

"Мы выступили с инициативой исключить из санкционных списков ЕС 9 человек. Среди них был человек, которого вы упомянули (Михаил Фридман.- Ред.), господин Усманов был среди них, господин Мазепин был среди них. То есть лица, которые, на наш взгляд, на самом деле не должны быть в списке, с юридической точки зрения", - сказал он.

По словам Сийярто, всего речь шла о 9 гражданах РФ. Венгрии удалось добиться исключения из санкционного списка трех, в частности министра спорта Михаила Дегтярева.

Министр напомнил, что Мазепина не исключили из списка, а его сына Никиту исключили еще раньше на основании решения суда.

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