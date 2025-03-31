Еще 6 авиабомб ФАБ "уронили" оккупанты на территорию РФ и ВОТ в течение 6 дней, - росСМИ
Российские оккупационные войска в течение 6 дней уронили 6 авиационных бомб на РФ и оккупированные территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.
Так, 25 марта 2025 года в оккупированном Енакиево (Донецкая область) обнаружили ФАБ-250.
27 марта - ФАБ-250 нашли в селе Суходол Беловского района Курской области.
28 марта ФАБ обнаружили в поле возле поселка Красное Шебекинского округа (Белгородская область РФ), а также в селе Нижнее Березовое-Второе.
На временно оккупированной части Херсонщины - возле села Новореповка - с российского самолета упала ФАБ-500. В этот же день ФАБ-500 нашли возле кладбища в оккупированной Макеевке в Донецкой области.
Так, с начала 2025 года российские оккупационные войска впустили по меньшей мере 41 авиабомбу и три ракеты на территорию РФ и ВОТ.
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то може й ***** не винен?
на протязі року вже.
де б нам знайти такі зношені механізми
а Ви про зношеність авіапарку