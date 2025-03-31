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Новости Российские авиабомбы ФАБ
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Еще 6 авиабомб ФАБ "уронили" оккупанты на территорию РФ и ВОТ в течение 6 дней, - росСМИ

Российские бомбы падают на территории РФ. Что известно

Российские оккупационные войска в течение 6 дней уронили 6 авиационных бомб на РФ и оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

Так, 25 марта 2025 года в оккупированном Енакиево (Донецкая область) обнаружили ФАБ-250.

27 марта - ФАБ-250 нашли в селе Суходол Беловского района Курской области.

Также смотрите: Момент прилета российской авиабомбы ФАБ-3000 с модулем УМПК в селе на Курщине. ВИДЕО беспилотника

28 марта ФАБ обнаружили в поле возле поселка Красное Шебекинского округа (Белгородская область РФ), а также в селе Нижнее Березовое-Второе.

На временно оккупированной части Херсонщины - возле села Новореповка - с российского самолета упала ФАБ-500. В этот же день ФАБ-500 нашли возле кладбища в оккупированной Макеевке в Донецкой области.

Так, с начала 2025 года российские оккупационные войска впустили по меньшей мере 41 авиабомбу и три ракеты на территорию РФ и ВОТ.

Читайте также: Оккупанты сбросили ФАБ на Славянск, повреждены 20 домов

Автор: 

обстрел (26982) россия (95413) ФАБ (23)


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Топ комментарии
+7
Це говорить про одне - "зношеність авіапарку"... Зокрема - "роздовбані" вузли підвіски, на які підвішуються бомби і ракети... Чим далі - тим частішатимуть подібні випадки...
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31.03.2025 10:48
+4
Можливо і таке... Але суть від того не міняється... Головне - ці бомби не падають на голови нашим людям...
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31.03.2025 12:11
+3
Чому нас це повинно турбувати?
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31.03.2025 11:04
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адвокатом у кацапських пі@арів підробляєш?
то може й ***** не винен?
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31.03.2025 10:47 Ответить
Це говорить про одне - "зношеність авіапарку"... Зокрема - "роздовбані" вузли підвіски, на які підвішуються бомби і ракети... Чим далі - тим частішатимуть подібні випадки...
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31.03.2025 10:48 Ответить
Хоча це дивно. Машинобудівні заводи на росії працюють спокійно, а підвіс - то не турбінний двигун, виготовити новий на раз-два можна.
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31.03.2025 11:20 Ответить
Все можна... Але не забувай про "русский "авось" та "хусім"... І, що саме головне - це "траєкторія польоту на бомбометання"... Вони зараз літають так: злітають з аеродрому і йдуть на низьких висотах, щоб наші РЛС не засікли ні їх, ні маршрут їх руху. Підійшовши до точки бомбометання, роблять різку "гірку" (тобто, переходять майже у вертикаль", скидають бомбу у верхній точці, і різко йдуть униз, одночасно розвертаючись на віражі, назад, додому... От той різкий перехід в набір висоти створює значні навантаження на вузли підвіски. І деякі вузли не витримують. А не вибухають при падінні тому, що "вертушка" головного детонатора виставлена на більшу висоту скиду, ніж та, на якій бомба зривається з вузла піідвіски. Тому детонатор не встигає стать на "бойове зведення"...
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31.03.2025 11:56 Ответить
Питання з тими підвісами. Чому вони "роздовбані", якщо виготовити новий чи запчастини, аби старий полагодити - не проблема?
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31.03.2025 12:00 Ответить
Ну, не знаю я... Я назвав найбільш вірогідну версію... Така "біда" була у "літунів" і у Афганістані...
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31.03.2025 12:04 Ответить
Може, не в підвісках проблема, а в тих, хто виготовляє кріплення для бомб, і хто їх там сракою на аеродромі вішає.
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31.03.2025 12:07 Ответить
Можливо і таке... Але суть від того не міняється... Головне - ці бомби не падають на голови нашим людям...
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31.03.2025 12:11 Ответить
200+ кабів, 100+ літаковильотів су-34 щодня
на протязі року вже.
де б нам знайти такі зношені механізми
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31.03.2025 13:27 Ответить
Це ти до чого?
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31.03.2025 13:32 Ответить
ну як до чого. у ворога чудовий показник ресурсу авіації. Більшість західної техніки вже разів 5 пішла б на списання
а Ви про зношеність авіапарку
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31.03.2025 13:36 Ответить
А ти у нас "авіатор"? Розбираєшся?
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31.03.2025 13:38 Ответить
Виходить по одній в день. Маловата будя.
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31.03.2025 10:56 Ответить
Чому нас це повинно турбувати?
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31.03.2025 11:04 Ответить
Якби ж вони там ще й вибухали...
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31.03.2025 11:44 Ответить
 
 