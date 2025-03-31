Германия не должна возвращаться к поставкам российского газа, - солидер партии Шольца Клингбайль

Даже после возможной нормализации отношений с РФ Германия не должна возвращаться к поставкам российского газа.

Об этом заявил солидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

Клингбайль отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала независимой от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен".

Он не видит пути назад "вообще".

"До нормализации отношений с Россией нам еще далеко. Но даже после войны пути назад быть не может. Мы больше не можем быть наивными", - добавил Клингбайль.

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Его заявление прозвучало на фоне спекуляций о возможном перезапуске газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, который так и не был введен в эксплуатацию.