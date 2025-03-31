Германия не должна возвращаться к поставкам российского газа, - солидер партии Шольца Клингбайль
Даже после возможной нормализации отношений с РФ Германия не должна возвращаться к поставкам российского газа.
Об этом заявил солидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".
Клингбайль отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала независимой от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен".
Он не видит пути назад "вообще".
"До нормализации отношений с Россией нам еще далеко. Но даже после войны пути назад быть не может. Мы больше не можем быть наивными", - добавил Клингбайль.
Его заявление прозвучало на фоне спекуляций о возможном перезапуске газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, который так и не был введен в эксплуатацию.
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адн здобула перемогу у землях колишньої Східної Німеччин - 34% голосів (п'ять земель та Берлін), а найвищий результат вони отримали, у прикордонному з Польщею місті Гьорліц - 46,7%
тенденції негарні...
Подивимось.
Популізму більше двох тисяч років, але раніше популісти не мали такого впливу, як зараз.
у 2019 популізм у нас спрацював?
не бажає виборець вмикати критичний розум, живе секундним бажанням обіцяного парадайзу
вибори у штатах 2024 яскравий тому приклад
популізм викоренити неможливо
реальним та ефективним політикам треба дуже добряче подумати, як його використовувати на свою користь, бо на правді та реаліях далеко, на жаль, не заїдеш
"усталі от вайни, бізнес на крові", а з новомодного "я примушу Україну повернути нам усі надані нам їм гроші", у т.ч. витрати штатів на афган...
сумноватенько...
В Аргентині начебто якраз цей випадок.
ото й побачимо, хто та що буде використовувати та як поведе себе виборець
Саме питання провести вибори - залежить цілком від *****.
Йому б погодитись на пєрєміріє вже зараз, бо без "пєрєстать стрєлять" вибори неможливі, але...
Це рівняння з дуже великою кількістю невідомих і навіть випадкових. Прогнозувати щось - марна справа.
Україну до виборів примусять - ***** та донні, це без варіантів
Європа хіба змусить ***** через донні до тимчасового ефімерного припинення вогню під час виборів
усе наразі залежатиме від рішучості Європи, насамперед Сполученого Королівства, Франції, Німеччини
При цьому ***** без виконання всіх своїх забаганок стріляти не перестане.
а от у цей момент Європа має ввести свій контингент, най тіки Львів, Київ, Одеса, далі навряд чи вони поїдуть
вибори змусять провести, бо донні та ***** аж сцуться від бажання позбутися нелоха, та вони вірять (а може й знають способи) як це зробити шляхом виборів
а після виборів ***** (кремлядь, я би брав ширше) продовжить війну із новою силою, бо ***** не змінив своєї головної цілі - знищити повністю Україну
Германия второй год подряд не может выйти из рецессии. Крупнейшая экономика Европы сократилась в 2024 году, согласно предварительным оценкам, на 0,2% по сравнению с предыдущим годом с поправкой на инфляцию. Об этом сообщило в среду, 15 января, на пресс-конференции в Берлине и на своем сайте Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Оно напомнило, что по итогам 2023 года минус составил 0,3%. Представленные данные не стали неожиданностью, они соответствуют прогнозам большинства экспертов.
В качестве ключевых причин продолжающегося в Германии кризиса глава Destatis Рут Бранд (Ruth Brand) назвала "растущую конкуренцию для немецких экспортных отраслей на важных рынках сбыта, высокие цены на энергию, по-прежнему повышенный уровень процентных ставок, а также неопределенность экономических перспектив".
Невже росіяни?
В то же время неопределенность в торговых отношениях с США может сохраниться, поскольку непонятно, когда и как избранный американский президент Дональд Трамп будет претворять в жизнь свои протекционистские предвыборные обещания (или угрозы), в частности, вводить пошлины на импортируемые из Европы товары. Поставки в Соединенные Штаты имеют чрезвычайно большое значение для ориентированной на экспорт экономики Германии, особенно для немецкой обрабатывающей промышленности.
Значение американского рынка сбыта еще больше выросло в прошлом году из-за продолжающегося снижения экспорта в КНР. Именно Китай имела главным образом в виду Рут Бранд, когда говорила о растущей конкуренции на важных рынках сбыта. Участвовавшие в пресс-конференции в Берлине немецкие статистики указали на то, что сокращение производства машиностроительной продукции и автомобилей в Германии напрямую связано с падением продаж на китайском рынке.
https://www.dw.com/ru/germania-vtoroj-god-ne-mozet-vyjti-iz-recessii-pocemu/a-71300300