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Новости Отказ от российского газа
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Германия не должна возвращаться к поставкам российского газа, - солидер партии Шольца Клингбайль

Закупка газа у Газпрома

Даже после возможной нормализации отношений с РФ Германия не должна возвращаться к поставкам российского газа.

Об этом заявил солидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

Клингбайль отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала независимой от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен".

Он не видит пути назад "вообще".

"До нормализации отношений с Россией нам еще далеко. Но даже после войны пути назад быть не может. Мы больше не можем быть наивными", - добавил Клингбайль.

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Его заявление прозвучало на фоне спекуляций о возможном перезапуске газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, который так и не был введен в эксплуатацию.

Автор: 

Газ (10223) Германия (6938) россия (95413)


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Топ комментарии
+2
На щастя, АнД зараз навіть до коаліції не входить.
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31.03.2025 11:01
+1
Німаки тверезіють?
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31.03.2025 11:17
+1
Пан має рацію !
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31.03.2025 11:28
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Правила форума Совет форумчан
адн, яке усіляко підтримує та спонсорує маск, так не вважає, на жаль...
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31.03.2025 10:53 Ответить
На щастя, АнД зараз навіть до коаліції не входить.
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31.03.2025 11:01 Ответить
За результатами виборів до Бундестагу у лютому цього року адн вперше посіла друге місце та отримала 20,8%.
адн здобула перемогу у землях колишньої Східної Німеччин - 34% голосів (п'ять земель та Берлін), а найвищий результат вони отримали, у прикордонному з Польщею місті Гьорліц - 46,7%
тенденції негарні...
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31.03.2025 11:07 Ответить
Так, та поки що коаліція обходиться без неї.
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31.03.2025 11:09 Ответить
це звісно наразі добре, якби тільки маск (за вказівкою *****) не пхав туди свого носа, а саме головне - гроші
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31.03.2025 11:11 Ответить
Він впхає обов'язково, і не тільки він.
Подивимось.
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31.03.2025 11:13 Ответить
за що і мова
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31.03.2025 11:22 Ответить
Проблема загальна: народи Заходу виявились вразливими до вірусу популізму. І навіть приклад Трампа не лякає. Чому? Це складне питання.
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31.03.2025 11:29 Ответить
стародавній рим пояснив популярність популізму дуже просто - використання невдоволення простого народу життям, його страхів та сподівань, протиставлення інтересів народу інтересам еліт завжди дає гарний результат - "хліба й видовищ"
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31.03.2025 11:35 Ответить
Чомусь раніше не давало настільки гарний результат.
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31.03.2025 11:36 Ответить
чого ж? для таких популістів завжди був тимчасовий результат, як ото для тих же гітлера, муссоліні, наразі є рудий популіст донні - далі буде дуже хріново штатам, проте зараз він плаває у басейні так бажаної перемоги та нічим не переймається, хіба дружбою із ******
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31.03.2025 11:38 Ответить
Чому народ не розуміє, що результат тимчасовий, а далі буде лише гірше?
Популізму більше двох тисяч років, але раніше популісти не мали такого впливу, як зараз.
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31.03.2025 11:42 Ответить
політики та шахраї у політиці набралися досвіду, навчилися більш досконало та ефективно використовувати популізм
у 2019 популізм у нас спрацював?
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31.03.2025 11:45 Ответить
Мабуть, так. Удосконалили технології. Тепер не в один крок, а в декілька. Спочатку звинувачують чинну владу у небажанні "закончіть войну" через "торговлю на крові", а потім вже обіцяють "просто пєрєстать стрєлять".
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31.03.2025 11:48 Ответить
ото бо й воно, працює
не бажає виборець вмикати критичний розум, живе секундним бажанням обіцяного парадайзу
вибори у штатах 2024 яскравий тому приклад
популізм викоренити неможливо
реальним та ефективним політикам треба дуже добряче подумати, як його використовувати на свою користь, бо на правді та реаліях далеко, на жаль, не заїдеш
"усталі от вайни, бізнес на крові", а з новомодного "я примушу Україну повернути нам усі надані нам їм гроші", у т.ч. витрати штатів на афган...
сумноватенько...
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31.03.2025 11:52 Ответить
реальним та ефективним політикам треба дуже добряче подумати, як його використовувати на свою користь
В Аргентині начебто якраз цей випадок.
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31.03.2025 11:53 Ответить
може й так, проте й в нас скоро будуть вибори
ото й побачимо, хто та що буде використовувати та як поведе себе виборець
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31.03.2025 11:55 Ответить
Щось мені зовсім це не до вподоби.
Саме питання провести вибори - залежить цілком від *****.
Йому б погодитись на пєрєміріє вже зараз, бо без "пєрєстать стрєлять" вибори неможливі, але...
Це рівняння з дуже великою кількістю невідомих і навіть випадкових. Прогнозувати щось - марна справа.
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31.03.2025 11:58 Ответить
прогнози під час війни - марна справа
Україну до виборів примусять - ***** та донні, це без варіантів
Європа хіба змусить ***** через донні до тимчасового ефімерного припинення вогню під час виборів
усе наразі залежатиме від рішучості Європи, насамперед Сполученого Королівства, Франції, Німеччини
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31.03.2025 12:03 Ответить
Хочу подивитись, як будуть організовувати вибори під постійними обстрілами, серед мільйонів біженців та ВПО, сотнями тисяч на активній ЛБЗ. Питання до легітимності будуть більш ніж суворі.
При цьому ***** без виконання всіх своїх забаганок стріляти не перестане.
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31.03.2025 12:05 Ответить
наразі сценарій ****** та донні розігрується до того, що начеб то донні настрашить та ***** буде змушений припинити вогонь - це все гра, тимчасова, як для нас, так і для Європи
а от у цей момент Європа має ввести свій контингент, най тіки Львів, Київ, Одеса, далі навряд чи вони поїдуть
вибори змусять провести, бо донні та ***** аж сцуться від бажання позбутися нелоха, та вони вірять (а може й знають способи) як це зробити шляхом виборів
а після виборів ***** (кремлядь, я би брав ширше) продовжить війну із новою силою, бо ***** не змінив своєї головної цілі - знищити повністю Україну
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31.03.2025 12:11 Ответить
Подивимось.
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31.03.2025 12:37 Ответить
оберемо
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31.03.2025 12:39 Ответить
Розумні бажають альтернативи?
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31.03.2025 11:30 Ответить
Німаки тверезіють?
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31.03.2025 11:17 Ответить
DW, 15.01.2025:

Германия второй год подряд не может выйти из рецессии. Крупнейшая экономика Европы сократилась в 2024 году, согласно предварительным оценкам, на 0,2% по сравнению с предыдущим годом с поправкой на инфляцию. Об этом сообщило в среду, 15 января, на пресс-конференции в Берлине и на своем сайте Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Оно напомнило, что по итогам 2023 года минус составил 0,3%. Представленные данные не стали неожиданностью, они соответствуют прогнозам большинства экспертов.

В качестве ключевых причин продолжающегося в Германии кризиса глава Destatis Рут Бранд (Ruth Brand) назвала "растущую конкуренцию для немецких экспортных отраслей на важных рынках сбыта, высокие цены на энергию, по-прежнему повышенный уровень процентных ставок, а также неопределенность экономических перспектив".
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31.03.2025 11:21 Ответить
І хто ж німцям конкуренцію складає, ще й таку, що зростає?
Невже росіяни?
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31.03.2025 11:32 Ответить
Китай - главная проблема экспортной экономики ФРГ

В то же время неопределенность в торговых отношениях с США может сохраниться, поскольку непонятно, когда и как избранный американский президент Дональд Трамп будет претворять в жизнь свои протекционистские предвыборные обещания (или угрозы), в частности, вводить пошлины на импортируемые из Европы товары. Поставки в Соединенные Штаты имеют чрезвычайно большое значение для ориентированной на экспорт экономики Германии, особенно для немецкой обрабатывающей промышленности.

Значение американского рынка сбыта еще больше выросло в прошлом году из-за продолжающегося снижения экспорта в КНР. Именно Китай имела главным образом в виду Рут Бранд, когда говорила о растущей конкуренции на важных рынках сбыта. Участвовавшие в пресс-конференции в Берлине немецкие статистики указали на то, что сокращение производства машиностроительной продукции и автомобилей в Германии напрямую связано с падением продаж на китайском рынке.

https://www.dw.com/ru/germania-vtoroj-god-ne-mozet-vyjti-iz-recessii-pocemu/a-71300300
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31.03.2025 11:39 Ответить
Дешевий російський газ не врятує німців від факту, що за одну і ту саму роботу китаєць візьме в рази менше грошей.
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31.03.2025 11:40 Ответить
Пан має рацію !
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31.03.2025 11:28 Ответить
Невже дійшло!!!
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31.03.2025 14:18 Ответить
 
 