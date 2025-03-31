Укрзализныця вместо "Метро Москвы": в работе приложения московского метро произошел сбой

На сайте московского метрополитена произошел сбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, при попытке войти на сайт загружается страница "Укрзализныци".

РосСМИ заявили, что сбой в работе приложения "Метро Москвы" связан с техническими работами.

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