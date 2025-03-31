Укрзализныця вместо "Метро Москвы": в работе приложения московского метро произошел сбой
На сайте московского метрополитена произошел сбой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, при попытке войти на сайт загружается страница "Укрзализныци".
РосСМИ заявили, что сбой в работе приложения "Метро Москвы" связан с техническими работами.
Топ комментарии
+7 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий31.03.2025 12:50
+5 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий31.03.2025 13:01
+4 iv ivanooov #600927
показать весь комментарий31.03.2025 12:49
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Якщо що, це не ми, настамнєт.
Ну это поржать конечно. А в Харькове реально, без ржача, уже 3 года ВЕСЬ общественный транспорт бесплатный проезд
Как обычно москальня даже не может признаться что обосралась 😁🤣