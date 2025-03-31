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Укрзализныця вместо "Метро Москвы": в работе приложения московского метро произошел сбой

Вместо метро Москвы Укрзализныця. Сбой в российском приложении

На сайте московского метрополитена произошел сбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, при попытке войти на сайт загружается страница "Укрзализныци".

РосСМИ заявили, что сбой в работе приложения "Метро Москвы" связан с техническими работами.

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На сайте метрополитена Москвы произошел сбой

Автор: 

Метрополитен (1014) Укрзализныця (2745)


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Топ комментарии
+7
Якось не в той бік зламали УЗ...
Якщо що, це не ми, настамнєт.
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31.03.2025 12:50
+5
Забавная ответка. Но за юмор + 😁🤣
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31.03.2025 13:01
+4
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31.03.2025 12:49
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31.03.2025 12:49 Ответить
Якось не в той бік зламали УЗ...
Якщо що, це не ми, настамнєт.
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31.03.2025 12:50 Ответить
Этонемы, настамнет 🤔😁
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31.03.2025 13:44 Ответить
Невже взяли москву?
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31.03.2025 12:51 Ответить
Ціни в метро в московії як вартість поїздки "Київ-Львів"? І кошти йдуть в бюджет України? Молодці хакери ...(ідея моя).
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31.03.2025 12:53 Ответить
Кстати в Харькове метро бесплатно уже 3 года. И троллейбусы, и трамваи, и автобусы. На всем общественном транспорте проезд бесплатный
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31.03.2025 13:04 Ответить
Рішення ОВА чи мерії...? Кому лайк?
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31.03.2025 13:06 Ответить
Приписывают что решение Терехова. Ну как минимум только он это решение озвучил. А кто реально так решил - об этом вряд-ли нам расскажут
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31.03.2025 13:22 Ответить
У Львові теж метро безкоштовне
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31.03.2025 13:11 Ответить
🤣
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31.03.2025 13:13 Ответить
Львовское метро это мем забавный. Там ещё станция есть в одном из вариантов "морской порт".
Ну это поржать конечно. А в Харькове реально, без ржача, уже 3 года ВЕСЬ общественный транспорт бесплатный проезд
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31.03.2025 13:19 Ответить
Ну Харків це прифронтове місто. Там люди реально страждають від кацапсячих обстрілів. То най буде й так. Хоча до війни Харків, на жаль, був в більшості прокацапленим містом. Але думаю, що після повномаштабного вторгнення у харків'ян відношення до кацапів змінилось...
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31.03.2025 13:23 Ответить
В Харькове сейчас бандоревцов и ненавидящих русню больше чем во Львове
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31.03.2025 13:42 Ответить
І слава Богу. Але, шкода шо це розуміння прийшло через людські втрати та руйнування...
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31.03.2025 13:47 Ответить
Прикол в том что сейчас ввести плату за проезд даже 50грн обойдется бюджету города дороже, чем катать всех бесплатно. Там миллиардные расходы. Обновить программы, нанять людей и прочее, прочее, прочее. Проще катать бесплатно
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31.03.2025 13:30 Ответить
Шо, и до порта можно доехать?!
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31.03.2025 14:34 Ответить
Запросто!
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31.03.2025 14:59 Ответить
До морского? та нефиг делать 🤔😁
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31.03.2025 17:17 Ответить
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31.03.2025 12:55 Ответить
Забавная ответка. Но за юмор + 😁🤣
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31.03.2025 13:01 Ответить
РосЗМІ заявили, що збій у роботі програми "Метро Москви" пов'язаний з технічними роботами. Джерело: https://censor.net/ua/n3544179
Как обычно москальня даже не может признаться что обосралась 😁🤣
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31.03.2025 13:06 Ответить
русня так и не поняла что в эту игру могут играть двое, а не один. Хотя наши креативнее, русня просто насрала, обвалив сайт, а наши прикольнулись подменив ссылки на свой
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31.03.2025 14:11 Ответить
Мабуть розробник застосунків "УЗ" та "Метро Москви" - один. Трошки переплутав циферки.
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31.03.2025 15:40 Ответить
 
 