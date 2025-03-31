Враг буксует на месте в операционной зоне ОТГ "Донецк", наши воины, где возможно, ведут активную оборону, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел комплексное совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в марте 2025 года.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Главными нашими задачами остаются удержание рубежей обороны и стабилизация обстановки на угрожающих направлениях", - подчеркнул он.

По словам Сырского, благодаря принятым управленческим решениям и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ "Донецк", противник сосредотачивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте.

"В то же время, наши войска там, где это возможно, применяют тактику активной обороны. На некоторых участках фронта продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают значительные силы противника", - добавляет главнокомандующий.

Он также акцентировал внимание на том, что Силы обороны продолжают уничтожать врага.

"Так, с начала марта, артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тысяч огневых задач, операторы БПЛА - более 81,7 тыс. боевых специальных задач, включая 158 поражений средствами DeepStrike", - добавляет Сырский.