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Новости США в НАТО
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Не слышал, чтобы в США кто-то говорил о выходе из НАТО, - Стубб

США не хотят выходить из НАТО. Заявление Стубба

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время визита в США не слышал разговоров от американских чиновников о возможном выходе Штатов из НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я еще не слышал, чтобы кто-то серьезный в администрации США, подчеркиваю, кто-то серьезный в администрации США, сказал, что они каким-то образом выходят из НАТО", - сказал он.

"То, что сейчас делает президент Трамп, является правильным. Он оказывает давление на европейские государства, чтобы они увеличили свои расходы на оборону... и взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность", - добавил Стубб.

Читайте: США не откажутся от командования силами НАТО в Европе, - Минобороны Великобритании

Автор: 

НАТО (9968) США (26506) Стубб Александр (79)


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Помилки , - помилки , - як дорого вони коштують.На все свій час і дороги і оборона.
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31.03.2025 14:29 Ответить
***********, ідол трумпа, теж нічого не каже, а снаряди мільйонами ***** відвантажує.
Отже, не важливо хто що *******, важливі дії.
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31.03.2025 14:30 Ответить
Тормознутий фін. Якщо США планують напад на Канаду та Гренландію,то в НАТО вони будуть сидіти допоки їх звідти не витурять. Бо це найлегший шлях до інформації про своїх супротивників,що вважають тебе своїм другом.
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31.03.2025 14:31 Ответить
Головне, що ти чув від рудого поца, що ***** -- харошій парєнь -- Цого мабуть достатнє.
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31.03.2025 14:40 Ответить
Але, мабуть, чув від кожного європейського союзника, що настав час розходитися.
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31.03.2025 14:43 Ответить
І я не чув ,крім трампа,який сказав,що ната і на *** не потрібна.
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31.03.2025 14:55 Ответить
"підкреслюю, хтось серйозний в адміністрації США"

та ми зрозуміли натяк. Всі серйозні пішли 20 січня 2025 року. Лишились трамп і купка інших довпойопів
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31.03.2025 15:07 Ответить
Не чув, щоб у США хтось казав про вихід із НАТО, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3544202

Мабуть варто не лише намагатися почути те, про що не кажуть у США, але і помічати реальні дії адміністрації Трампа, щодо послаблення НАТО, які США роблять мовчки.
Зрозуміло, що пан Стубб, як добре вихований гість, висловився скоріш, як дипломат, а не політик.
Досвідчені дипломати, як відомо, вміють мовчати багатьма іноземними мовами...
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31.03.2025 23:12 Ответить
 
 