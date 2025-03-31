Не слышал, чтобы в США кто-то говорил о выходе из НАТО, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время визита в США не слышал разговоров от американских чиновников о возможном выходе Штатов из НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я еще не слышал, чтобы кто-то серьезный в администрации США, подчеркиваю, кто-то серьезный в администрации США, сказал, что они каким-то образом выходят из НАТО", - сказал он.

"То, что сейчас делает президент Трамп, является правильным. Он оказывает давление на европейские государства, чтобы они увеличили свои расходы на оборону... и взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность", - добавил Стубб.

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