РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5197 посетителей онлайн
Новости Финансовые мошенничества Убытки государству
2 428 7

Убытки более 1,8 млн грн при закупке дронов и РЭБ для ВСУ: на Львовщине сообщено подозрение заместителю сельсовета, - Нацполиция

В Харькове прогремел взрыв возле отдела полиции

Полиция Львовщины сообщила о подозрении заместителю председателя сельсовета за злоупотребление служебным положением при закупке товаров оборонного назначения для ВСУ.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник включил в смету налог на добавленную стоимость на беспилотные авиационные комплексы и средства радиоэлектронной защиты, хотя эти товары были освобождены от НДС во время военного положения. Из-за этого сельскому совету был нанесен ущерб на более чем 1,8 миллиона гривен.

Злоумышленника разоблачили следователи полиции Львовщины и оперативники СБУ. Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы за злоупотребление властью или служебным положением, а также штраф до 17 000 гривен. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ущерб, нанесенный окружающей среде из-за войны, достиг 85 миллиардов евро, - Минприроды

Автор: 

Нацполиция (16436) убытки (392) закупки (750) дроны (3868) РЭБ (125) Львовская область (2898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що характерно,нам показали типу«ми працюємо»,але щось я не бачив жодного повідомлення про реальні покарання.
Судять заочно зпадників,яких на території України давно немає,а цих плтримають і випускають під заставу...
показать весь комментарий
31.03.2025 14:53 Ответить
Імітація процесу ... сотні новин про підозри , але жодних про реальні вироки !
показать весь комментарий
31.03.2025 15:26 Ответить
не факт, що посадовець діяв недоброчесно. законодавство в цій царині мінливе та неоднозначне. по-перше, не завше таке постачання було неоподатковуваним ПДВ, принаймні, не з початку війни. по-друге - не оподатковуються ті, хто ввозить (якщо імпорт). а якщо передавати далі, податкова не буде такою поблажливою... багато нюансів, які не розкриті в темі...
показать весь комментарий
31.03.2025 14:56 Ответить
Можлива й помилка через незнання законів і ніщо не заважає по результатах податкової перевірки зробити повернення ПДВ. Надувають муху до слона, а умєрових з рєзніковими впритул не бачать.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:08 Ответить
до речі - а яким чином взагалі нацполіція до ПДВ?...
показать весь комментарий
31.03.2025 15:43 Ответить
З таким підходом громади перестануть закуповувати дрони і інше для армії і так уже скасують аукціони типу "нема закупівлі-немає проблем*.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:04 Ответить
.....сільрада?
Там що сіль продають? Морську чи кам"яну?
показать весь комментарий
31.03.2025 15:04 Ответить
 
 