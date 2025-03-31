Убытки более 1,8 млн грн при закупке дронов и РЭБ для ВСУ: на Львовщине сообщено подозрение заместителю сельсовета, - Нацполиция

Полиция Львовщины сообщила о подозрении заместителю председателя сельсовета за злоупотребление служебным положением при закупке товаров оборонного назначения для ВСУ.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник включил в смету налог на добавленную стоимость на беспилотные авиационные комплексы и средства радиоэлектронной защиты, хотя эти товары были освобождены от НДС во время военного положения. Из-за этого сельскому совету был нанесен ущерб на более чем 1,8 миллиона гривен.

Злоумышленника разоблачили следователи полиции Львовщины и оперативники СБУ. Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы за злоупотребление властью или служебным положением, а также штраф до 17 000 гривен. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ущерб, нанесенный окружающей среде из-за войны, достиг 85 миллиардов евро, - Минприроды