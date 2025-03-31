Убытки более 1,8 млн грн при закупке дронов и РЭБ для ВСУ: на Львовщине сообщено подозрение заместителю сельсовета, - Нацполиция
Полиция Львовщины сообщила о подозрении заместителю председателя сельсовета за злоупотребление служебным положением при закупке товаров оборонного назначения для ВСУ.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленник включил в смету налог на добавленную стоимость на беспилотные авиационные комплексы и средства радиоэлектронной защиты, хотя эти товары были освобождены от НДС во время военного положения. Из-за этого сельскому совету был нанесен ущерб на более чем 1,8 миллиона гривен.
Злоумышленника разоблачили следователи полиции Львовщины и оперативники СБУ. Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы за злоупотребление властью или служебным положением, а также штраф до 17 000 гривен. Досудебное расследование продолжается.
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