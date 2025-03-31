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Новости
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Истекает три недели, как Украина согласилась на прекращение огня. Россия до сих пор играет в свои игры, - Каллас

В ЕС говорят о важности давления США на Россию

Европейские партнеры должны рассмотреть, как усилить давление на Россию.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас есть много тем для обсуждения сегодня. Первая - безусловно, Украина: что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине, а также мирному процессу, каким может быть европейский вклад. Три недели назад Украина согласилась на безусловное прекращение огня, и три недели после этого мы видим, что Россия играет в свои игры и не хочет мира. Поэтому есть вопрос: как мы можем усилить давление на Россию", - сказала она перед началом встречи глав МИД в формате "Веймар+" в Мадриде.

Каллас напомнила о "челночной дипломатии" со стороны США и подчеркнула, что сейчас нужно добиться, чтобы Россия согласилась на прекращение огня и продемонстрировала добрую волю, например, вернула депортированных украинских детей или освободила военнопленных.

"Есть много вещей, которые они (РФ. - Ред.) могут продемонстрировать. У США также есть роль, чтобы увеличить давление на Россию и заставить ее остановить эту войну", - добавила представительница ЕС.

Еще одной важной темой встречи, по словам Каллас, будет укрепление европейской обороны с использованием всех инструментов, которые были созданы для развития оборонных и промышленных возможностей Европы. Ключевым фактором для того, чтобы Европа стала сильнее, остается единство стран ЕС, которое позволяет эффективно отвечать на все угрозы.

Автор: 

россия (95413) Евросоюз (17088) Каллас Кая (190) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+3
Геніальний мультик https://youtube.com/shorts/IzuSLU0EXBI?si=bM9oXlSYZ_3HRnns
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31.03.2025 14:51
+3
І шо змінеться через тиждень!? Аж нічого. Як б'ють по Україні так і будуть бити.
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31.03.2025 14:59
+1
*********, сэр (с)
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31.03.2025 14:52
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Геніальний мультик https://youtube.com/shorts/IzuSLU0EXBI?si=bM9oXlSYZ_3HRnns
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31.03.2025 14:51 Ответить
А чому не викласти оригінал? Навіщо якась узкомовна дівчина?
https://youtu.be/U7orPslIf9Q?si=m2JfaCkc9kIMdbGU
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31.03.2025 16:51 Ответить
Ну яку знайшов...
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31.03.2025 16:57 Ответить
Шукайте краще, росповсюджуйте вітчизняне
І оригінал завжди краще підробки )
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31.03.2025 19:16 Ответить
Каюсь. Більш не буду
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31.03.2025 21:04 Ответить
*********, сэр (с)
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31.03.2025 14:52 Ответить
Росія досі грає у свої ігри

Теребонькати свого пиптика - то є старінная русская забава.
)
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31.03.2025 14:55 Ответить
Дограється чи ні?
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31.03.2025 14:57 Ответить
А ви, при всій повазі, вже більш десяти років!! соплі жуєте!,
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31.03.2025 14:59 Ответить
дивіться за руками шулера трампа:

трамп в рандомний день (через 1-2 тижні) скаже, що Україна затягує чудову найкращу угоду про копалини (сьогодні трамп зробив попередження) , а тому Україна "не хоче миру" .

(про готовність припинення вогню Україною трамп не згадуватиме)

Мені здається, європейці зараз мають думати, як Україні обійти пастку трампа з копалинами . Чому європейці? Бо з 2019 простий хлопець з Кривого Рогу замінив дипломатів - на сексологинь та фотографів
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31.03.2025 14:59 Ответить
І шо змінеться через тиждень!? Аж нічого. Як б'ють по Україні так і будуть бити.
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31.03.2025 14:59 Ответить
Вони не грають, вони ********, вбивають і захоплюють нові території.
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31.03.2025 15:09 Ответить
Этовсё путинху*ло игра!!!на ЛОХА!!!
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31.03.2025 15:23 Ответить
Невже забыли ЧМинск 1 :2:3
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31.03.2025 17:07 Ответить
 
 