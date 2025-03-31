Истекает три недели, как Украина согласилась на прекращение огня. Россия до сих пор играет в свои игры, - Каллас
Европейские партнеры должны рассмотреть, как усилить давление на Россию.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"У нас есть много тем для обсуждения сегодня. Первая - безусловно, Украина: что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине, а также мирному процессу, каким может быть европейский вклад. Три недели назад Украина согласилась на безусловное прекращение огня, и три недели после этого мы видим, что Россия играет в свои игры и не хочет мира. Поэтому есть вопрос: как мы можем усилить давление на Россию", - сказала она перед началом встречи глав МИД в формате "Веймар+" в Мадриде.
Каллас напомнила о "челночной дипломатии" со стороны США и подчеркнула, что сейчас нужно добиться, чтобы Россия согласилась на прекращение огня и продемонстрировала добрую волю, например, вернула депортированных украинских детей или освободила военнопленных.
"Есть много вещей, которые они (РФ. - Ред.) могут продемонстрировать. У США также есть роль, чтобы увеличить давление на Россию и заставить ее остановить эту войну", - добавила представительница ЕС.
Еще одной важной темой встречи, по словам Каллас, будет укрепление европейской обороны с использованием всех инструментов, которые были созданы для развития оборонных и промышленных возможностей Европы. Ключевым фактором для того, чтобы Европа стала сильнее, остается единство стран ЕС, которое позволяет эффективно отвечать на все угрозы.
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І оригінал завжди краще підробки )
Теребонькати свого пиптика - то є старінная русская забава.
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трамп в рандомний день (через 1-2 тижні) скаже, що Україна затягує чудову найкращу угоду про копалини (сьогодні трамп зробив попередження) , а тому Україна "не хоче миру" .
(про готовність припинення вогню Україною трамп не згадуватиме)
Мені здається, європейці зараз мають думати, як Україні обійти пастку трампа з копалинами . Чому європейці? Бо з 2019 простий хлопець з Кривого Рогу замінив дипломатів - на сексологинь та фотографів