В г.Ривне воду будут подавать по часам: в облводоканале жалуются на трудную ситуацию и необоснованно низкие тарифы

В апреле 2025 года "Ривнеоблводоканал" готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. Это означает, что в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"Ривнеоблводоканал".

На предприятии понимают, что такой шаг - достаточно непопулярный, и создаст неудобства для потребителей, однако другого выхода, учитывая сложившуюся ситуацию, не видят.

"Подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа электроэнергии наибольшая, а также в ночное время. Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас толкает трудная финансовая ситуация, сложившаяся на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас - не о прибыли, а о том, чтобы водоканал просто выжил", - объясняет и.о. директора "Ривнеоблводоканала" Андрей Грухаль.

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По словам Грухаля, сейчас экономически обоснованный тариф должен был бы быть 57 грн. 07 коп. за "куб" водоснабжения и водоотведения (вместе с НДС) для всех без исключения категорий. Особенно для населения, которое составляет львиную долю потребителей услуг "Ривнеоблводоканала". Впрочем, именно для населения действующий тариф очень далек от реалий, потому что до сих пор остается на довоенном уровне (2021 года) и составляет с НДС 32 грн. 60 коп.

Также отмечается, что предприятие, в соответствии с порядком формирования тарифов, постоянно предоставляет в НКРЭКУ все необходимые документы с расчетами и регулятор постоянно утверждает новый, экономически обоснованный для всех тариф. Однако из-за постановления Правительства, которое рекомендует на время действия военного положения не поднимать стоимость коммунальных услуг для населения, эта категория потребителей и дальше платит по старым цифрам в платежках.

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