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Новости Тарифы ЖКХ
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В г.Ривне воду будут подавать по часам: в облводоканале жалуются на трудную ситуацию и необоснованно низкие тарифы

Водоснабжение в Ривне

В апреле 2025 года "Ривнеоблводоканал" готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. Это означает, что в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"Ривнеоблводоканал".

На предприятии понимают, что такой шаг - достаточно непопулярный, и создаст неудобства для потребителей, однако другого выхода, учитывая сложившуюся ситуацию, не видят.

"Подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа электроэнергии наибольшая, а также в ночное время. Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас толкает трудная финансовая ситуация, сложившаяся на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас - не о прибыли, а о том, чтобы водоканал просто выжил", - объясняет и.о. директора "Ривнеоблводоканала" Андрей Грухаль.

Читайте также: НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на воду

По словам Грухаля, сейчас экономически обоснованный тариф должен был бы быть 57 грн. 07 коп. за "куб" водоснабжения и водоотведения (вместе с НДС) для всех без исключения категорий. Особенно для населения, которое составляет львиную долю потребителей услуг "Ривнеоблводоканала". Впрочем, именно для населения действующий тариф очень далек от реалий, потому что до сих пор остается на довоенном уровне (2021 года) и составляет с НДС 32 грн. 60 коп.

Также отмечается, что предприятие, в соответствии с порядком формирования тарифов, постоянно предоставляет в НКРЭКУ все необходимые документы с расчетами и регулятор постоянно утверждает новый, экономически обоснованный для всех тариф. Однако из-за постановления Правительства, которое рекомендует на время действия военного положения не поднимать стоимость коммунальных услуг для населения, эта категория потребителей и дальше платит по старым цифрам в платежках.

Также читайте: Позорное, непрофессиональное решение, - Зеленский о решении НКРЭКУ относительно повышения тарифов на воду

Автор: 

Тарифы на воду (748) Ровно (529) тарифы (1874) водоснабжение (722) Ровенская область (1231) Ровенский район (14)


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Топ комментарии
+6
Російська окупаційна адміністрація планує з 1 липня 2025 року суттєво підвищити тарифи на комунальні послуги для жителів тимчасово захоплених територій.
Як зазначається, зростання становитиме 75%. Зокрема, вартість водопостачання сягне 25 російських рублів за кубометр. Пропагандистські ресурси намагаються "заспокоїти" населення, стверджуючи, що підвищення буде відбуватися поступово. Джерело: https://censor.net/ua/n3543508

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31.03.2025 15:30
+4
це прямий саботаж. Саме просте звинувачювати таріфи. Можно уявити, що в інших регіонах суттєво інши таріфи або вода взагалі безкоштовно
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31.03.2025 15:34
+4
І тільки кров людська дешева.
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31.03.2025 15:51
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Правила форума Совет форумчан
Ринок!
Договір можна і із іншим постачальником укласти
Чи там один постачальник???
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31.03.2025 15:28 Ответить
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31.03.2025 15:30 Ответить
Російська окупаційна адміністрація планує з 1 липня 2025 року суттєво підвищити тарифи на комунальні послуги для жителів тимчасово захоплених територій.
Як зазначається, зростання становитиме 75%. Зокрема, вартість водопостачання сягне 25 російських рублів за кубометр. Пропагандистські ресурси намагаються "заспокоїти" населення, стверджуючи, що підвищення буде відбуватися поступово. Джерело: https://censor.net/ua/n3543508

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31.03.2025 15:30 Ответить
З бурятами не забалуєш!
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31.03.2025 15:32 Ответить
Трохи більше, я геть загуглив - пише шо в Донецьку 1 куб коштує 47 (водопостачання + водовідведення) нічого не вартих рублів, тобто 23 повноцінні гривні.
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31.03.2025 15:36 Ответить
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31.03.2025 15:48 Ответить
Прєстіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслє (с)
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31.03.2025 15:50 Ответить
Ага, коштуе... Только воды в кране нету.
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31.03.2025 17:29 Ответить
це прямий саботаж. Саме просте звинувачювати таріфи. Можно уявити, що в інших регіонах суттєво інши таріфи або вода взагалі безкоштовно
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31.03.2025 15:34 Ответить
Зараз почнуть тарифи на воду від курсу долара рахувати чи ціни на нафту.
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31.03.2025 15:40 Ответить
Від євро, зарплати то європейські у нас
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31.03.2025 15:49 Ответить
Можна ще брати "за трубу" і транспортування через Роттердам.
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31.03.2025 17:21 Ответить
За трубу вже беруть - абонплата називається. Зараз на всі послуги ЖКГ, окрім електроенергії є абонплата
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31.03.2025 23:26 Ответить
Шо, всю воду на видобуток бурштину витратили?
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31.03.2025 15:43 Ответить
повипипали, жарко ж з лопатой копать.
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31.03.2025 15:59 Ответить
Повідомили навіть про демонстрації, участники яких дякували Старшому Братові за підвищення норми видачі шоколаду. А лише вчора, подумав він, було оголошено, що норму видачі шоколаду знижують до двадцятьох грамів на тиждень. Чи можливо, щоб вони проковтнули це лише через двадцять чотири години? Так, вони це проковтнули (1984)

Шось згадалося на фоні новин про підвищення тарифів на ТОТ)
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31.03.2025 15:49 Ответить
І тільки кров людська дешева.
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31.03.2025 15:51 Ответить
то може не треба пательні з вай-фай замовляти...
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31.03.2025 16:18 Ответить
Цікаво було б побачити точну калькуляцію видатків водоканалу по пунктах. А то вони постійно жаліються на збиткові тарифи, а місцеві начальнички їздять на іномарках.
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31.03.2025 16:27 Ответить
Якщо мета діяльності всіх підприємств, в том числі і комунальних є максимальний прибуток, то чого дивуватися?
Комунальні послуги не можуть бути ринковими, це життєвонеобхідні речі які повинні гарантуватися державою.
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31.03.2025 16:34 Ответить
 
 