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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ
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В Раде разработали законопроект, который позволит не приостанавливать службу во время СЗЧ военного, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Законопроект о военной службе на период СЗВ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки совместно с Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны разработал законопроект, который предусматривает, что военная служба на период СЗЧ или дезертирства воина не будет приостанавливаться.

Об этом сообщил секретарь Комитета, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"В данное время у нас действует норма, которая подходит для мирного времени: с момента открытия уголовного дела в отношении СЗЧ, военная служба автоматически приостанавливается. Но сейчас это дает подразделению возможность "откреститься" от беглеца во время расследования. Мол, военный сбежал, значит мы не несем за него ответственность, пусть разбираются правоохранители. Таким образом тысячи военнослужащих "зависают в воздухе" без закрепления за воинскими частями", - пояснил он.

По словам Костенко, для того, чтобы устранить эту проблему, оборонный комитет ВР вместе с Генштабом и Минобороны разработал законопроект.

Также смотрите: В Минобороны провели совещание по предотвращению СЗЧ. ФОТОрепортаж

Также издание получило в распоряжение проект закона, в котором говорится, что во время военного положения служба для военных, которые самовольно оставили части или дезертировали, не приостанавливается.

В то же время такие бойцы и их семьи не будут иметь права на любые льготы и социальные гарантии для военнослужащих.

Так, период пребывания в СЗЧ не будет засчитываться в срок службы, выслуги в звании и выслуги лет для назначения пенсии. На это время приостанавливается выплата денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения военнослужащих.

Костенко добавил, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Раде в ближайшее время.

Также читайте: Более 21 тыс. бойцов вернулись в армию благодаря закону о СЗЧ, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

законопроект (3220) дезертирство (331) ВСУ (6560) Костенко Роман (167) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+9
Коли буде стан війни і мобілізація замість квартального цирку?Не бусифікація,а мобілізація економіки,силовиків,всяких підорів держслужбовців.Також зменшення держапарату,відсторонення дебіла ЗЕ від керівництва збройними силами?
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31.03.2025 16:27
+8
Ах'уєнно...
Але трошки недопрацювали - треба шоб дезертири, крім збереження льгот/зарплат, ще й отримували державні нагороди...
Хай ті лохобани, які чесно сидять в окопах, бачать хто тут справжній герої...
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31.03.2025 16:19
+5
солдат спит служба идет)
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31.03.2025 16:15
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солдат спит служба идет)
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31.03.2025 16:15 Ответить
Правильно!
Воїну - усілякі поблажки, аби тіко його вбили!
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31.03.2025 16:17 Ответить
Ідіотизм ...
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31.03.2025 16:17 Ответить
Ах'уєнно...
Але трошки недопрацювали - треба шоб дезертири, крім збереження льгот/зарплат, ще й отримували державні нагороди...
Хай ті лохобани, які чесно сидять в окопах, бачать хто тут справжній герої...
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31.03.2025 16:19 Ответить
"...ще й отримували державні нагороди..." а також нагородну зброю, для самозахисту!!!!!!!!!
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31.03.2025 16:29 Ответить
- від весперів , мєнтів і ТЦКшників ...?
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31.03.2025 16:31 Ответить
період перебування у СЗЧ не буде зараховуватися до строку служби, вислуги у званні та вислуги років для призначення пенсії. На цей час призупиняється виплата грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення військовослужбовців.
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31.03.2025 16:31 Ответить
А ти скільки чесно просидів у окопах, якщо не таємниця?
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31.03.2025 22:45 Ответить
тепер вся армія в дезертирах.для котрих служба зараховується
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31.03.2025 16:20 Ответить
Керівників не можна ображати - будь яка влада , в Україні , тримається на них !
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31.03.2025 16:25 Ответить
Як мінімум дивно! Особливо про відповідальність підрозділу - їм що, потрібно ставити загороджувальні загони?
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31.03.2025 16:22 Ответить
"Водночас такі бійці та їхні родини не матимуть права на будь-які пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців. "

Ловко вигадали в совку 2.0. Відповідальність частини за солдата в СЗЧ не знімають, щоб його краще охороняли і не давали втекти як в гулазі, але все інше скасовується. Так і до заградзагонів недалеко.
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31.03.2025 16:24 Ответить
Може їм у СЗЧ ще й посилене харчування виділяти?
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31.03.2025 17:02 Ответить
Ти розумієш, що простому солдату й так тяжко вийти в магазин чи просто прогулятись, не кланяючись командиру. А зараз й дозвіл не можна буде отримати.
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31.03.2025 17:10 Ответить
Щось цеи воін Костенко ***********
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31.03.2025 16:24 Ответить
долбоящер. Що значить "відхреститись"? Воїн і сзч- це різні речи костенко. Воїн в сзч не ходе. А хто повинен займатмся дизертирами? Військова частина, з якої він пішов? А їм що займатись більше нічим? Капец просто якийсь. Понабирють дебілів, наприймають законів кончених. Мобілізація за примусом не пройшла, повернути дизертирів і сзчешників до військових частин не вийшло, то давай мля крайніх шукати. Ідіот.
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31.03.2025 16:24 Ответить
Коли буде стан війни і мобілізація замість квартального цирку?Не бусифікація,а мобілізація економіки,силовиків,всяких підорів держслужбовців.Також зменшення держапарату,відсторонення дебіла ЗЕ від керівництва збройними силами?
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31.03.2025 16:27 Ответить
Коли буде закон про правовий режим стану війни.
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31.03.2025 17:22 Ответить
А зараз що?
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01.04.2025 06:42 Ответить
Просто ще раз визнається , що є проблема з якою державні структури (типу ДБР ) не здатні нічого зробити !
От і робиться спроба перекласти це все на військові частини .
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31.03.2025 16:29 Ответить
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31.03.2025 16:38 Ответить
Це тепер значить що, ті хто йдуть в сзч щоб перевестись, тепер такого права не матимуть? Як завжди, боротьба з наслідками а не причинами.

На цей час призупиняється виплата грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення Джерело: https://censor.net/ua/n3544231
Ще б платили те що повинні, було б добре.
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31.03.2025 16:41 Ответить
Отакої. Нехай командир замість того щоб воювати має собі головний біль у вигляді дизертира. Хай має по бумажкам закриту посаду але людини на ній не буде. 20відсотків удрало (наприклад в якійсь бригаді №150+, це ті що з новобранців) а бригаду по бумажках скомплектовано повністю, а полковнік Лапін та бойові генерали в СІЗО (і всі знають чому). А поліцію неее не треба нагружати, нехай відпочивають, командир втікачів буде сам ловити. Таке ж ******** з алкоголіками. Алкоголика призвали а командир винуватий, хоча це вже повинна бути справа поліції. На виході маємо командира який займається СЗЧ, алкоголіками, закупкою старлінків, генераторівб запитами в міноборони щоб хоч щось дали, а не війною. КОМАНДИР ПОВИНЕН ВОЮВАТИ!!!
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31.03.2025 16:54 Ответить
Нехай командир замість того щоб воювати має собі головний біль у вигляді дизертира.
***********
Мого родича частина відправила лікуватися у київський госпіталь, а наступного дня записала, що він у СЗЧ. І всьо, - ніякого тобі головного болю.
Головний біль для командира, - це коли солдат хворий, а списати його на дємбєль немає можливості, бо ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Простіше написати, що він у СЗЧ.
У родича колись була серйозна травма, йому вставили пластину в ногу. На фронті пластина відійшла від кістки, нога напухла. Він валандався по госпіталях, але конкретно змогли тільки зняти опухлість. В частині він такий непотрібен, а списати не можуть. А в київському госпіталі сказали, що "це небойова травма, їдьте лікуватися додому".
З ТЦК приїхали, забрали його з костилями до себе, а потім через кілька годин привезли назад.
Оце таке "СЗЧ".
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31.03.2025 18:28 Ответить
тобто наприклад маємо наприклад БМП з водієм у СЗЧ. Але повинна їхати на завдання без водія, бо по документах він в частині та поповнення непотрібно.
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31.03.2025 17:09 Ответить
Риго-ОПа скоро орденами таких нагороджувати буде?
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31.03.2025 17:12 Ответить
Короче замість того щоб вирішувати першопричину( бо люди просто так в сзч не йдуть) займаєтесь якоюсь фігнею
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31.03.2025 22:00 Ответить
 
 