В Раде разработали законопроект, который позволит не приостанавливать службу во время СЗЧ военного, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки совместно с Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны разработал законопроект, который предусматривает, что военная служба на период СЗЧ или дезертирства воина не будет приостанавливаться.

Об этом сообщил секретарь Комитета, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"В данное время у нас действует норма, которая подходит для мирного времени: с момента открытия уголовного дела в отношении СЗЧ, военная служба автоматически приостанавливается. Но сейчас это дает подразделению возможность "откреститься" от беглеца во время расследования. Мол, военный сбежал, значит мы не несем за него ответственность, пусть разбираются правоохранители. Таким образом тысячи военнослужащих "зависают в воздухе" без закрепления за воинскими частями", - пояснил он.

По словам Костенко, для того, чтобы устранить эту проблему, оборонный комитет ВР вместе с Генштабом и Минобороны разработал законопроект.

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Также издание получило в распоряжение проект закона, в котором говорится, что во время военного положения служба для военных, которые самовольно оставили части или дезертировали, не приостанавливается.

В то же время такие бойцы и их семьи не будут иметь права на любые льготы и социальные гарантии для военнослужащих.

Так, период пребывания в СЗЧ не будет засчитываться в срок службы, выслуги в звании и выслуги лет для назначения пенсии. На это время приостанавливается выплата денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения военнослужащих.

Костенко добавил, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Раде в ближайшее время.

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