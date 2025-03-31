В Раде разработали законопроект, который позволит не приостанавливать службу во время СЗЧ военного, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки совместно с Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны разработал законопроект, который предусматривает, что военная служба на период СЗЧ или дезертирства воина не будет приостанавливаться.
Об этом сообщил секретарь Комитета, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"В данное время у нас действует норма, которая подходит для мирного времени: с момента открытия уголовного дела в отношении СЗЧ, военная служба автоматически приостанавливается. Но сейчас это дает подразделению возможность "откреститься" от беглеца во время расследования. Мол, военный сбежал, значит мы не несем за него ответственность, пусть разбираются правоохранители. Таким образом тысячи военнослужащих "зависают в воздухе" без закрепления за воинскими частями", - пояснил он.
По словам Костенко, для того, чтобы устранить эту проблему, оборонный комитет ВР вместе с Генштабом и Минобороны разработал законопроект.
Также издание получило в распоряжение проект закона, в котором говорится, что во время военного положения служба для военных, которые самовольно оставили части или дезертировали, не приостанавливается.
В то же время такие бойцы и их семьи не будут иметь права на любые льготы и социальные гарантии для военнослужащих.
Так, период пребывания в СЗЧ не будет засчитываться в срок службы, выслуги в звании и выслуги лет для назначения пенсии. На это время приостанавливается выплата денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения военнослужащих.
Костенко добавил, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Раде в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воїну - усілякі поблажки, аби тіко його вбили!
Але трошки недопрацювали - треба шоб дезертири, крім збереження льгот/зарплат, ще й отримували державні нагороди...
Хай ті лохобани, які чесно сидять в окопах, бачать хто тут справжній герої...
Ловко вигадали в совку 2.0. Відповідальність частини за солдата в СЗЧ не знімають, щоб його краще охороняли і не давали втекти як в гулазі, але все інше скасовується. Так і до заградзагонів недалеко.
От і робиться спроба перекласти це все на військові частини .
На цей час призупиняється виплата грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення Джерело: https://censor.net/ua/n3544231
Ще б платили те що повинні, було б добре.
***********
Мого родича частина відправила лікуватися у київський госпіталь, а наступного дня записала, що він у СЗЧ. І всьо, - ніякого тобі головного болю.
Головний біль для командира, - це коли солдат хворий, а списати його на дємбєль немає можливості, бо ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Простіше написати, що він у СЗЧ.
У родича колись була серйозна травма, йому вставили пластину в ногу. На фронті пластина відійшла від кістки, нога напухла. Він валандався по госпіталях, але конкретно змогли тільки зняти опухлість. В частині він такий непотрібен, а списати не можуть. А в київському госпіталі сказали, що "це небойова травма, їдьте лікуватися додому".
З ТЦК приїхали, забрали його з костилями до себе, а потім через кілька годин привезли назад.
Оце таке "СЗЧ".