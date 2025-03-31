Бойцы 66-й ОМБр уничтожают штурмовые группы противника на подступах к нашим позициям на Лиманском направлении. ВИДЕО

Противник пытается давить на Лиманском направлении. Российские войска время от времени проводят серию атак. Горячее всего - в полосе ответственности воинов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Там противник активизировал наступательные действия в основном пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками. Однако Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника еще на подступах к нашим позициям.

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