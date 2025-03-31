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Бойцы 66-й ОМБр уничтожают штурмовые группы противника на подступах к нашим позициям на Лиманском направлении. ВИДЕО
Противник пытается давить на Лиманском направлении. Российские войска время от времени проводят серию атак. Горячее всего - в полосе ответственности воинов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.
Там противник активизировал наступательные действия в основном пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками. Однако Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника еще на подступах к нашим позициям.
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Lax Klyaks
показать весь комментарий31.03.2025 16:44 Ответить Мне нравится 6
Ирина Александра
показать весь комментарий31.03.2025 16:45 Ответить Мне нравится 5
Микола Січень #486030
показать весь комментарий31.03.2025 17:38 Ответить Мне нравится 2
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