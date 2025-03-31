РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5197 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
4 276 4

Бойцы 66-й ОМБр уничтожают штурмовые группы противника на подступах к нашим позициям на Лиманском направлении. ВИДЕО

Противник пытается давить на Лиманском направлении. Российские войска время от времени проводят серию атак. Горячее всего - в полосе ответственности воинов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Там противник активизировал наступательные действия в основном пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками. Однако Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника еще на подступах к нашим позициям.

Читайте также: Воины 66-й ОМБр остановили вражеский штурм и ликвидировали группу оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19115) ликвидация (3503) 66 отдельная механизированная бригада (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пілоти Аси. Здоров"ячка, наснаги та вдачі.
показать весь комментарий
31.03.2025 16:44 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
31.03.2025 16:45 Ответить
добре..
показать весь комментарий
31.03.2025 17:38 Ответить
 
 