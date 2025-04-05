С начала суток произошло 112 боестолкновений, 46 из них - на Покровском направлении, на семи направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 5 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Кучеровка, Поповка, Порозок, Чуйковка, Проходы, Грабовское, Петрушевка, Михайловка и Марьино Сумской области. Кроме того, авиация страны-террориста нанесла авиаудары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Петрушевка, Проходы, Краснополье, Большая Писаревка и Братеница Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

Украинские подразделения отразили одну атаку врага на Харьковском направлении в сторону Каменки. Авиаударам подверглись Казачья Лопань и Слатино.

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На Купянском направлении противник пять раз активно атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка; наши защитники успешно отразили три вражеских штурма, два боестолкновения продолжаются.

Бои на востоке

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

Две атаки врага отразили наши защитники на Северском направлении, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. Бои шли вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Часова Яра и Григорьевки.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы, где Силы обороны отразили девять штурмов российских подразделений; еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 46 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 39 атак противника.

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На Новопавловском направлении украинские воины отражают четыре атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив и Бурлацкое, одна попытка штурма наших позиций уже остановлена.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Камышеваха, кроме этого, наши подразделения отразили атаку в районе Ровнополя.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Малой Токмачки и Новоандреевки.

Ситуация в Курской области

На Курском направлении украинские защитники отразили шесть атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг осуществил 195 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности десять - из реактивных систем залпового огня, нанес шесть авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб.

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В Генштабе добавили, что на Приднепровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.