С начала суток произошло 112 боестолкновений, 46 из них - на Покровском направлении, на семи направлениях бои продолжаются, - Генштаб
Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 5 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Кучеровка, Поповка, Порозок, Чуйковка, Проходы, Грабовское, Петрушевка, Михайловка и Марьино Сумской области. Кроме того, авиация страны-террориста нанесла авиаудары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Петрушевка, Проходы, Краснополье, Большая Писаревка и Братеница Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
Украинские подразделения отразили одну атаку врага на Харьковском направлении в сторону Каменки. Авиаударам подверглись Казачья Лопань и Слатино.
На Купянском направлении противник пять раз активно атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка; наши защитники успешно отразили три вражеских штурма, два боестолкновения продолжаются.
Бои на востоке
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
Две атаки врага отразили наши защитники на Северском направлении, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. Бои шли вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Часова Яра и Григорьевки.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы, где Силы обороны отразили девять штурмов российских подразделений; еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении противник совершил 46 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 39 атак противника.
На Новопавловском направлении украинские воины отражают четыре атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив и Бурлацкое, одна попытка штурма наших позиций уже остановлена.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Камышеваха, кроме этого, наши подразделения отразили атаку в районе Ровнополя.
На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Малой Токмачки и Новоандреевки.
Ситуация в Курской области
На Курском направлении украинские защитники отразили шесть атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг осуществил 195 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности десять - из реактивных систем залпового огня, нанес шесть авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб.
В Генштабе добавили, что на Приднепровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.
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"Сьогодні в одного непорозуміння - "річниця" ганебної втечі з-під Києва. Потім був Ізюм і повна втрата боєздатності. І ім'я у цього "непорозуміння" - 1-а танкова армія зс рф (1-а ТА). Єдина армія, де за період війни, що триває більше 37 місяців, змінилося 3 командарми (!!!).
Паркетно-парадна армія, яка готувалась "воювати", гуркочачи гусеницями по бруківках Європи, але виявилась повністю непридатною до війни з Україною.
Величезна кількість новітньої техніки виявилася марною в реаліях ******** війни. Не знадобилася і "швидкість" танків Т-80У, якими був озброєний "ударний кулак" цієї армії - 4-а танкова дивізія (4-а ТД).
Поразка під Ізюмом, де це "непорозуміння" втратило 50% техніки, післала його у "засідку" більш ніж на рік, бо відновлювати комплектність техніки набагато довше, ніж збирати зеків по колоніях.
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На початок 2024 року 1-а ТА була укомплектована до відновлення боєздатності, тобто десь на 80-90% від штату техніки. Промисловість - не гумова, а темпи втрат техніки більші за темпи відновлення.
Змінили командарма. Величезній армії відвели "жирний шматок". - "Шеф наказав реабілітуватися" - повернути позиції, які були раніше втрачені через втечу.
Задум фронтової операції був "простий": спільно з частинами 20-ї армії, яка повинна була прикривати лівий фланг, обрушити всю свою міць на 15-ти кілометрову ділянку фронту, маючи 3-кратну перевагу в живій силі і 10-кратну в техніці. Найближче завдання - розгромити першу лінію оборони ЗСУ, забезпечити переправу основних сил через річку Жеребець, захопити єдину дорогу, що веде на Сенькове і подальше завдання - швидким ривком вийти на лінію Сенькове-Борова, розрізаючи плацдарм ЗСУ на дві частини.
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На 2-му етапі підтягнути арту до східного берега Оскола та під її прикриттям забезпечити переправу резервів на правий берег, з подальшим розвитком наступу на Куп'янськ, спільно з частинами 69-ї мотострілецької дивізії (69 МСД) 6-ї армії, що мала підійти з півночі.
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Ударний кулак - 2-а мотострілецька дивізія (2 МСД) і 27-а мотострілецька бригада (27 МСБр), за підтримки з правого флангу 47-ї танкової дивізії (47 ТД), а з лівого - "збірної солянки" 20-ї армії (20 А).
У резерві залишали саму "важку" 4-ю танкову дивізію (4 ТД).
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У призначену годину передові частини 2-ї МСД вдарили на Берестове. Звідти й веде пряма дорога до річки Оскіл.
Сили 20-ї армії пішли на Андріївку. 27-а МСБр мала забезпечити форсування Жеребця силам 20-ї армії. Але щось пішло не так...
Пройшло 3 місяці (!!!) безперервного "наступу", а "рішучого кидка" не виходило. Тоді командарм прийняв рішення повернути головний удар на Піщане і вже через нього, по руслу річки в низовині пройти до н.п. Сенькове.
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Хоча це збільшило лінію фронту на 35% і знизило щільність військ на напрямку головного удару. Але рашистам "пощастило", що в низині - тумани, тому дроноводам ЗСУ стало дуже важко працювати.
Однак, там і техніка не проходила і суттєво зросли втрати живої сили, бо броні не було. Тож, атака 27-ї МСБр захлинулась. І відповідно частини 20-ї армії не змогли опанувати переправу через Жеребець.
Знову змінили командарма. ❗️❗️❗️ У самий розпал "наступу".
Новий командарм не довго думаючи, ввів у бій у смузі наступу 27-ї МСБр стратегічний резерв, який призначався для захоплення Куп'янська.
В результаті частини 20-ї армії все ж зуміли переправитися через Жеребець та розширити плацдарм. А "важка" 4-та танкова зазнала істотних втрат у техніці, виконуючи невластиві їй завдання поза дорогами та під дзижчанням дронів. І як результат - все це було зупинено.
Та все ж, 2-а МСД на напрямку головного удару ціною неймовірних втрат у особовому складі змогла "дотягнутися до води".
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Але ширина створеного плацдарму не дозволяла підвести арту та наводити понтонні переправи. Тож, 2-га МСД підтягнула техніку і вирішила розширити плацдарм. Внаслідок 3-х місячних боїв дивізія була повністю зупинена, а її техніка спалена дроноводами ЗСУ.
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В результаті 10-ти місячних боїв "швидкого кидка на захід" 1-я вже нетанкова армія втратила до 45% особового складу, практично всі свої ББМ і половину танків. ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій.
Епілог:
Гадаю, що у нас поки що сил не дуже вистачає, щоб відкинути цю махину назад, але черговий термін перебування 1-ї ТА "в засідці" - забезпечений. Щоправда, з урахуванням того, що на складах в рашистів залишилося набагато менше танків, то й комплектність армії буде вже на рівні 70-80% зразками далеко не нового озброєння. І особовий склад не першої свіжості з найближчих СІЗО.
Тож, що ж тоді можна очікувати від анонсованого і такого грізного "широкомасштабного"?
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