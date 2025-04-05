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Новости Прекращение ударов по энэргообъектах
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РФ распространяет лживые заявления об "атаках" Украины на российские энергообъекты, чтобы сместить мировое внимание с собственных преступлений, - Генштаб

РФ распространяет заявления об атаках Украины на российские энергообъекты

Силы обороны Украины поражают исключительно военные цели российской оккупационной армии, несмотря на фейковые заявления российского Минобороны о нарушении Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что Минобороны России в очередной раз распространяет лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики. Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против Украины и украинцев.

"В частности, появились новые дезинформационные обвинения с российской стороны в якобы 14 "атаках" Сил обороны Украины против российской энергетической инфраструктуры в течение суток 4 апреля. "Атаки" являются фейком. На самом деле Силы обороны Украины осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии. Зато именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою безумную сущность, цинично игнорируя любые договоренности и осуществляя безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел", - отметили в Генштабе.

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Также в Генштабе напомнили, что 4 апреля российские террористы совершили очередное военное преступление, нанеся ужасный удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Эта варварская атака рассчитана на максимальное поражение площади и большого количества людей.

Кроме того, за прошедшие сутки российская армия атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа "Shahed", сбросила 171 управляемую авиационную бомбу, 6353 раза применяла артиллерию. Вследствие коварных вражеских ударов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и других областей Украины.

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"Военное ведомство государства-террориста в очередной раз прибегает к лживым обвинениям, пытаясь переложить на Украину собственную ответственность за затягивание войны и гибель людей. Рассчитываем, что мир не будет воспринимать российскую ложь и осудит очередные жестокие российские преступления войны", - добавляется в сообщении.

Автор: 

Генштаб ВС (6250) энергетика (2558) перемирие (1590)


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Топ комментарии
+4
З перших днів, московськовської війни, ще проти Ічкерії, московіти тільки брехнею та балачками отих, запроданців з ЄС (шредер, меркель, саркозі, берлусконі), намагаються забалакати у ЗМІ, свої, МАСОВІ УБИВСТВА ЛЮДЕЙ!!
В ООН, це добре знають, бо їм *****, за мовчання, гроші платить!
Вони ж з ООН!
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05.04.2025 18:35
+1
Це вся відповідь Генштабу?
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05.04.2025 18:08
+1
Российский фашизм в нарушение законов войньі и просто человеческих норм морали продолжает наносить удари по мирному населенню, по школам больницам, детским площадкам. Осоловевшие от детской крови фашиствующие упьіри пьітаются обвинить Сильі Обороньі Украиньі....

Отак воно має звучати, приблизно. А не оце мямлення...
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05.04.2025 18:30
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Це вся відповідь Генштабу?
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05.04.2025 18:08 Ответить
Там нема кому відповідати.
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05.04.2025 20:27 Ответить
Я би на місці ху....лостану розбомбив би десяток місць десь у Сибіру, щоб більш достовірно було. А москалі зрозуміють, що так требу ху...лу
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05.04.2025 18:25 Ответить
Российский фашизм в нарушение законов войньі и просто человеческих норм морали продолжает наносить удари по мирному населенню, по школам больницам, детским площадкам. Осоловевшие от детской крови фашиствующие упьіри пьітаются обвинить Сильі Обороньі Украиньі....

Отак воно має звучати, приблизно. А не оце мямлення...
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05.04.2025 18:30 Ответить
З перших днів, московськовської війни, ще проти Ічкерії, московіти тільки брехнею та балачками отих, запроданців з ЄС (шредер, меркель, саркозі, берлусконі), намагаються забалакати у ЗМІ, свої, МАСОВІ УБИВСТВА ЛЮДЕЙ!!
В ООН, це добре знають, бо їм *****, за мовчання, гроші платить!
Вони ж з ООН!
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05.04.2025 18:35 Ответить
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05.04.2025 18:56 Ответить
зустріли, вся країна відкашляти тепер не може.
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06.04.2025 14:30 Ответить
За такі "домовленості" передбачена відповідальність за КК. Це ще буде час для з'яснення всіх учасників і обставин
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05.04.2025 20:26 Ответить
То що заважає зробити їх не брехливими, а як Каволі каже ефективними? Сибіга з умертвовим?
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05.04.2025 21:11 Ответить
Їпаште все, що горить, і висловлюйте занепокоєння про самообстріли на балалайні.
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05.04.2025 22:20 Ответить
 
 