РФ распространяет лживые заявления об "атаках" Украины на российские энергообъекты, чтобы сместить мировое внимание с собственных преступлений, - Генштаб

Силы обороны Украины поражают исключительно военные цели российской оккупационной армии, несмотря на фейковые заявления российского Минобороны о нарушении Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что Минобороны России в очередной раз распространяет лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики. Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против Украины и украинцев.

"В частности, появились новые дезинформационные обвинения с российской стороны в якобы 14 "атаках" Сил обороны Украины против российской энергетической инфраструктуры в течение суток 4 апреля. "Атаки" являются фейком. На самом деле Силы обороны Украины осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии. Зато именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою безумную сущность, цинично игнорируя любые договоренности и осуществляя безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел", - отметили в Генштабе.

Читайте также: РФ хочет переложить вину за срыв мирного урегулирования на Украину, чтобы продолжать войну, - Генштаб

Также в Генштабе напомнили, что 4 апреля российские террористы совершили очередное военное преступление, нанеся ужасный удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Эта варварская атака рассчитана на максимальное поражение площади и большого количества людей.

Кроме того, за прошедшие сутки российская армия атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа "Shahed", сбросила 171 управляемую авиационную бомбу, 6353 раза применяла артиллерию. Вследствие коварных вражеских ударов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и других областей Украины.

Читайте также: Украина передала США доказательства нарушения "энергетического перемирия" со стороны РФ, - ОП

"Военное ведомство государства-террориста в очередной раз прибегает к лживым обвинениям, пытаясь переложить на Украину собственную ответственность за затягивание войны и гибель людей. Рассчитываем, что мир не будет воспринимать российскую ложь и осудит очередные жестокие российские преступления войны", - добавляется в сообщении.