Трамп ведет переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем по смягчению тарифов, - CNN

Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить двусторонние торговые соглашения, которые могли бы смягчить тарифы для этих стран.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, контакты Трампа с этими странами рассматриваются как первая волна переговоров, в ходе которых страны разрабатывают стратегию, как ответить на тарифы Трампа. Некоторые - Китай и Канада - уже объявили о планах принять ответные меры.

Сам Трамп 4 апреля заявил, что он открыт к переговорам о тарифах.

"Каждая страна звонит нам. В этом и заключается красота того, что мы делаем, мы садимся за руль. Пока они дают нам что-то хорошее. Например, с TikTok мы имеем ситуацию, когда Китай, вероятно, скажет: "Мы одобрим соглашение, но сделаете ли вы что-то по тарифам?". Тарифы дают нам большую силу в переговорах. Они всегда давали", - цитирует CNN.

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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