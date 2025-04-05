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Новости Тарифы Трампа
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Трамп ведет переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем по смягчению тарифов, - CNN

Трамп ведет переговоры с тремя странами по ослаблению пошлин

Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить двусторонние торговые соглашения, которые могли бы смягчить тарифы для этих стран.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, контакты Трампа с этими странами рассматриваются как первая волна переговоров, в ходе которых страны разрабатывают стратегию, как ответить на тарифы Трампа. Некоторые - Китай и Канада - уже объявили о планах принять ответные меры.

Сам Трамп 4 апреля заявил, что он открыт к переговорам о тарифах.

"Каждая страна звонит нам. В этом и заключается красота того, что мы делаем, мы садимся за руль. Пока они дают нам что-то хорошее. Например, с TikTok мы имеем ситуацию, когда Китай, вероятно, скажет: "Мы одобрим соглашение, но сделаете ли вы что-то по тарифам?". Тарифы дают нам большую силу в переговорах. Они всегда давали", - цитирует CNN.

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Читайте также: Китай призвал США отменить пошлины и пообещал принять ответные меры, - Reuters

Автор: 

Израиль (1922) Индия (404) пошлина (457) тарифы (1877) Вьетнам (56) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+10
Вот и вся идея сдедать омерику великой, впаять тарифы и требовать от всех что то, от китая тик ток, от остальных еще какую херню, типа не взымать плату за пересечение воздушного пространства для авиокомпаний сша и т.д! Бональное бычьё пришло во власть!
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05.04.2025 20:17
+9
ІПОНАТ трампон здувається. Ще трохов і почнеться третя процедура імпічменту. Надіюсь вже успішна буде.
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05.04.2025 20:13
+9
Хоче кориснi копалини?
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05.04.2025 20:20
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Правила форума Совет форумчан
ІПОНАТ трампон здувається. Ще трохов і почнеться третя процедура імпічменту. Надіюсь вже успішна буде.
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05.04.2025 20:13 Ответить
і прийде венс....

.
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05.04.2025 20:15 Ответить
Не кажіть що не в тему ...
Укроіпонат не гірший ...
тільки-но дізналася про новий випущений підручник історії для 11 класу з фотокартинками ХТО ГЕРОЇ війни сьогодення - Єрмак +ЗЄ . Резніков +Ко ...

Шапошніков точно не мій герой , але саме тут я про це дізналася..

Нагадав ЗЕ про Бучу і шашлики - арештувало СБУ- ютуб
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05.04.2025 20:20 Ответить
Та це інше вже, з тим нам розбиратись. Хоча упоротим можливо таке до вподоби буде.
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05.04.2025 20:40 Ответить
Він не здувається, а виторговує певні преференції для США за пом'якшення тарифів.І так буде з багатьма країнами.
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05.04.2025 20:23 Ответить
Тобто - повертає те що було до цього. Адже торгівельні угоди є з кожною країною.
Просто старий дурний дід.
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05.04.2025 20:25 Ответить
Він не повертає, а залишає певний підвищений тариф, якого не було раніше і додає ще кілька додаткових вигідних для США умов.Не такий він дурний, як хочеться.
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05.04.2025 20:28 Ответить
Вигідних умов...Підвищення ціни на імпортні товари для американців? Чи ви думаєте хтось буде працювати собі в збиток? Найдуть інші ринки збуту. Інші країни між собою будуть торгувати як і раніше. Одна Америка - багиня.
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05.04.2025 20:42 Ответить
Розкажіть це тим, хто роками проривався на ринок США, що то все фігня і треба просто знайти інший ринок збуту.Це життя, а не казка.
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05.04.2025 20:47 Ответить
То Ви геть загубились і блукаєте в маразмах трампона.
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05.04.2025 20:41 Ответить
Так. Загубився і блукаю.
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05.04.2025 20:44 Ответить
переживай за Україну, а не за Трампа
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05.04.2025 20:52 Ответить
А ведь Трамп не обманул с " днём освобождения Америки". Освобождение от бабла, друзей, уважения соседей и не только их!
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05.04.2025 21:00 Ответить
Всьо, про яйці американці можуть просто забути
Постає питання макаронів та спічок...

.
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05.04.2025 20:14 Ответить
Ой лишенько, і як же ж нам тепер без ваших яєць жити далі? Хто вам таку локшину про відсутність яєць у США вішає на вуха? А от без спічок дійсно, дуже важко обійтись, але ми корисуємось сірниками, як що потрібно.
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05.04.2025 20:29 Ответить
ти так переживаєш, немов сама не в лайні живеш
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05.04.2025 20:53 Ответить
Та ничего страшного, на ютубе есть видео, Северная Корея кормит безработных американцев в Сиэтле. Вам понравится, рекомендую.
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05.04.2025 23:16 Ответить
А шо це, "спiчок"?
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05.04.2025 23:18 Ответить
Звільніть цього виродка з Білого Дому.
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05.04.2025 20:15 Ответить
Спочатку потрібно з венсом розібратися.
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05.04.2025 20:19 Ответить
тільки ногами вперед. Інакше не піде
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05.04.2025 20:20 Ответить
Вот и вся идея сдедать омерику великой, впаять тарифы и требовать от всех что то, от китая тик ток, от остальных еще какую херню, типа не взымать плату за пересечение воздушного пространства для авиокомпаний сша и т.д! Бональное бычьё пришло во власть!
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05.04.2025 20:17 Ответить
Хоче кориснi копалини?
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05.04.2025 20:20 Ответить
Такого найвеличнішого президента в США ще не було. Ну, і в нас є. А більше ніде.
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05.04.2025 20:23 Ответить
Трамп похожий на божевільного, але дуже сильного такого легше пристрелити чим заспокоїти
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05.04.2025 20:24 Ответить
І всі сателіти раши параши...
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05.04.2025 20:25 Ответить
Якщо руда бібізаня така могутня, навіщо перемови??? Потроху підгорає? Сам себе загнав у кут, а тепер хоче заключити "сделку". Сам зробив собі цугцвнг зі своїми радниками,
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05.04.2025 20:29 Ответить
Tрамп заявив, що готовий знизити мита на товари з інших країн, запроваджені 2 квітня, якщо інші держави зможуть запропонувати в обмін на це щось "феноменальне".
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05.04.2025 20:30 Ответить
"Феноменального" не запропонують: деменція -- хвороба, яка не лікується.
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05.04.2025 20:40 Ответить
Синок трампа мабуть підробляє на біржі, а дональд своїми неадекватними діями допомоги йому заробляти на цьому грошики .
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05.04.2025 20:42 Ответить
Мудак. Хотів переговори - то й вів би переговори. Нахера економіку і фондовий ринок убивати? Ці 6 трільйонів втрачених а тиждень ніякі тарифи і за десятиліття не відіб'ють.
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05.04.2025 20:45 Ответить
Хотіли двіжухи - отримали.
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05.04.2025 20:49 Ответить
Иногда выбирают больных на голову. И это последнее время случается часто..... Самое плохое это влияет на положение Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.04.2025 21:06 Ответить
Героям слава!
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05.04.2025 22:16 Ответить
Бачу - не всі американці згодні з тарифною політикою іржавого .
.
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05.04.2025 21:13 Ответить
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05.04.2025 21:39 Ответить
Старий мудак робить з себе володаря Всесвіту. Це його мета: зруйнувати все до нього побудоване та на руїнах керувати світом.
Шоб ти здохло, старе уйобисько.
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05.04.2025 22:22 Ответить
Що ж ти, фраєр, здав назад?
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05.04.2025 23:34 Ответить
корисні чудодійні тарифи
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06.04.2025 07:02 Ответить
У трампа міркування, як у п'тикласника: "Кожна країна телефонує нам. У цьому і полягає краса того, що ми робимо, ми сідаємо за кермо...".
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06.04.2025 09:13 Ответить
 
 