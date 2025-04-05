Минобороны Украины вводит должности офицеров, сержантов и солдат социального сопровождения
В воинских частях, батальонах и госпиталях вводятся новые должности - офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом в интервью пресс-центру Министерства обороны Украины рассказал заместитель главы ведомства, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Задачи специалистов социального сопровождения
По его словам, задачей таких специалистов будет помощь в различных вопросах военным, а также их родным и командирам.
"Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", - пояснил заместитель министра.
Также он отметил, что, среди прочего, соответствующая учебная программа охватывает военное право, а также работу с ранеными и военнопленными.
Специалисты социального сопровождения могут призываться через рекрутинговый центр
"Также я поставил задачу Генеральному штабу для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призываться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", - добавил Сергей Мельник.
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От і все. А ***...та у нас лише диванна...
Це теж за загальним правилом правда.
Але от не задача, лише в Україні, бидло маса, з офіцерів робить ізгоїв... І я знаю чому... Бидло маса боїться кінця війни. І що солдати підуть за своїми офіцерами десь в чарівне місто Київ... І правильно боїться.
І повір. В житті, ти про присягу не відкриєш свою смердючу пасть ні одному офіцеру. Бо здохнеш на місці.
Див закон про військовий обов'язок і військову службу
Чесно вас так хвилює пенсія в 8000 грн. Це 96 в рік. І 1 млн 920 тис грн за 20 років.
В цивільному житті я за рік більше заробляв... Це наприклад місячна зарплата директора укр пошти. Двох річна зарплата якогось депутата середньої руки. Річна пенсія прокурора... Далі продовжуєм? Чи ви вловили мою думку?
Олександр Олександр #578015
Як тільки якесь, будь яке перемир'я... Сім'ю в зуби і за кордон.
І ноги моєї більше тут не буде.
Побратимы не дождутся
танки-автозаки, а подчиненные юристы окопы законодательством укладывают (но платно за каждый метр).
Група контролю бойового стресу щоб не допустити до бойових завдань психічно нестабільних військових. Щоб після поранень встановити поріг військовослужбовця до подальшої служби.
Тепер питання: ти хто і нахєр ти?
Ще у 22-му довелося повідомляти жінку загиблого побратима. Вистачило назавжди.
Сама паскудна посада, вважаю.
Боїшся мобілізовуватися?
Ок. Нема питань.
Приїжджай. Ми усією ротою будемо тобі скидуватися на зарплату в 23 000. Навіть хату знайдемо і воду з хавчиком будемо привозити. А ти візьмеш на себее паперову роботу.
Як воно?
Прилітає, правда, постійно. То з ураганів, то каби. Тут близько, навіть підарські танки тандемом можуть херачити в одну точку.
Стопудово не писав.
Нє, тридцятку не можуть забрати. Якщо ти не гониш біса і знаходишся в прифронтовій - по любому повинні платити.
Але з твоєї сторони можуть бути косяки.
Не платять - піднімай питання.
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Щодо косяків. Сидить нещастя в сусідній хаті. Я йому зброю не дам. Бусифікували. Косить під шизіка.
От що з ним робити?
Натякнути, щоб валив в СЗЧ?
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Так Ви ж в СЗЧ були. Ви не отримували взагалі нічого, поки не подали, що Ви повернулися.
Стосується поранених, якщо вже в стабільному стані проваландали з документами та зависли більш, ніж на два місяці. Тоді ЗСУ вже не платить.
Знаю-знаю, бувають ситуації. Але у кожного тячжкого воїна повинні бути волонтери, що супроводжують.
Піти, взяти документ з печаткою та відправити ватсапом в вч, здаються, нема проблем.
Але проблеми вилазять.
Фінансові.
Думайте, блін..
Якщо ти був на срочці - то ти даун - чмо безтолкове і безполєзне. Нормальні люди в університет ідуть. А на срочку лише тупарилу бєстолоч відправляють. І ти її яскравий представник.
Для мене, такі як ти - шерсть.
Що ти міг бачити, шерсть ти карманна, максимум що ти бачив, це черевики свого взводніка. В Україні офиков нема... Ти мразіна парашинська палишся.
В який жбан лошара ти тупа. В жбан твої сородічі вже в Києві за три дня получили. Такі відрижки як ти, вулицю переходять коли мене бачать. після 'херой' тебе пі...ра раісського на кадирівський кукан.
путін ху...йло. раша параша.
Бережи себе, друже!
Я в 22-му малював БЧС маркером на туалетному папері, фоткав та відправляв зі старлінку.
А зараз...
А зараз це капєц і абсурд.
Ви хочете, щоб людину відправили за сотні кілометрів від дому? Не дали ні речове ні продовольче забезпечення?
Так самі ж вити почнете, що ніяких соціальних гарантій.
Вони теж люди, не дурні і не бідні, і теж розуміють, що захищати бидломасу яка плює їм в спину... І лише в спину, бо плюнути в лице сцить, в країні де все купується і продається, немає сенсу.
А якщо зробите через військовий рекрутинг, за вами будуть слідкувати та підтримувати кругом.
Той батальйон, з яким домовитесь.
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Я ледь не щодня маю розмови з офіцерами учбових частин, в яких проходять БЗВП мої нові рекрути. І спілкуюся з їх жінками.
Якось воно все в теорії по багатому...
Тцк - негативна сторона не спорю. Але ж є альтернатива - сотні рекрут центрів. Можна ж самому?
У нас в 2022 альтернатив не було. Ми всі були піхота. Ніяких там дронів, операторів, водіїв хімарсів і обслуги петріотів... Ні ф16 нічого... Ми всі йшли в піхоту...
А зараз тисячі вакансій і пропозицій. Вплоть до стоматолога з кабінетом при частині... І ні хуа хуа... Як так?
І бидломаса не створена владою. Вона вибирає владу по своїй подобі і серед своїх...
Ось тому зараз і військових командирів змішують з гімном. І саме на нас буде покладено відповідальність за можливу поразку. А маса і влада як мутилися і крали, так і будуть красти і мутитись.
Треба було робити як я.
Диплом - нема його. Пропав, згорів, всьо! Нема. Запити в КПІ на відновлення робити відмовляюся.
Та й не положено, бо до 45-ти.
Примусово дали молодшого сержанта ))) Який я нахрєн вам "молодший" ?? ))))
А так - все як завжди. Робити все, що можеш.
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Не кажи більше нікому, шо "ідейний дурак". І мені не кажи, бо накуй пошлю.
Олександр, ти Воїн.
Сам пішов.
Як і я в 22-му.
Ти розумієш, що це гідність?
Ти все зробив правильно. Як і я.
Таке життя, друже.
Тримайся.
І не пиши тут свої моральні заморочки. Не те місце. Підори прочитають.
відмовитись від звання, не чув про таке. Підозрюю, що це треба через дисциплінарну проводити, а це довго і нудно бухати, а я терпіти не можу алкоголю.
Ще раз.
Цінуй себе за те, що причетний. Нас таких залишилося мало.
Ти зараз робиш справу усього свого життя. Як і я.
Собирательный образ "ігорків климчуків" всю жизнь платил налоги. В том числе и на армию. На квартиры для военных, на пенсии военным. Это надо. Потому что если, не дай бог, они все как один.
Пришел 14-й год. Оказалось защитить не можем - всё украли. Где вы, военные, были когда у вас воровали? Ладно. Проехали.
С 14- го года + военный сбор. Это надо. И что в 22-ом оказалось мы опять не готовы. Военные не выполнили общественный договор, за это условного "ігорків климчуків" нужно лишить гражданства.
А может лишить пенсий военных вышедших в отставку до 14-го года?
Розкажіть мені ще шось за "професійних військових".
Тепер я професійний військовий.
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Ба-чу-бачу. Терміново зшиваєте розрив шаблону ))
В чем разрыв шаблона? В невыполнении социального договора между военными и обществом?
Это каста которая 30 лет сидела нахлебниками на моей, в том числе, шее. Но мы знали что
в старости будет кому воды податьесли что, они защитят. Меня не защитили в 14-ом (я видел как отряд Гиркина по "Мира" в Донецк заходил. Меня прокинули на времевском выступе в 22-ом.
Война, не мы первые, не мы последние.
До 41-го тоже все знали что малой кровью, могучим ударом
Але зараз тут.
Трохи вище. Під Торецьком.
Буде ще більша "тилова армія", а от воювати хто буде? Окрім звісно "добровольців" впійманих ТЦК.
А штаби переповнені "красивими" полковниками, яким ще додатково виплачують 50 тис. грн!
Вище там комусь вже жалувався- от дивіться. Я сержант в штурмовому... навіть не в взводі, в відділенні.
Мені ніколи навіть поїхати в ліс пристріляти коліматор на тому новому Bren2, що видали замість АК.
Службові розслідування. Сиджу собі в звичному селі під щоденними прильотами і займаюся не стільки змістом тексту, як красотою в вордовських документах... Мля....
Одна розвага - познущатися над ухилянтами на Цензорі та в ФБ