Минобороны Украины вводит должности офицеров, сержантов и солдат социального сопровождения

В воинских частях, батальонах и госпиталях вводятся новые должности - офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом в интервью пресс-центру Министерства обороны Украины рассказал заместитель главы ведомства, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Задачи специалистов социального сопровождения

По его словам, задачей таких специалистов будет помощь в различных вопросах военным, а также их родным и командирам.

"Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", - пояснил заместитель министра.

Также он отметил, что, среди прочего, соответствующая учебная программа охватывает военное право, а также работу с ранеными и военнопленными.

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Специалисты социального сопровождения могут призываться через рекрутинговый центр

"Также я поставил задачу Генеральному штабу для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призываться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", - добавил Сергей Мельник.

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