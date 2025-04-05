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Новости Специалисты социального сопровождения военных
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Минобороны Украины вводит должности офицеров, сержантов и солдат социального сопровождения

сергей мельник

В воинских частях, батальонах и госпиталях вводятся новые должности - офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом в интервью пресс-центру Министерства обороны Украины рассказал заместитель главы ведомства, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Задачи специалистов социального сопровождения

По его словам, задачей таких специалистов будет помощь в различных вопросах военным, а также их родным и командирам.

"Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", - пояснил заместитель министра.

Также он отметил, что, среди прочего, соответствующая учебная программа охватывает военное право, а также работу с ранеными и военнопленными.

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Специалисты социального сопровождения могут призываться через рекрутинговый центр

"Также я поставил задачу Генеральному штабу для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призываться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", - добавил Сергей Мельник.

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Автор: 

Минобороны (9314) военнослужащие (6125) социальное сопровождение (10)


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Топ комментарии
+15
ага, і конкурс 100 чол на одне місце, хабарі за тепле містечко до речі ніхто не відміняв, а не передову чомусь черг нема, вся офіцерська ******* конче потрібна в тилу да да да ....
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05.04.2025 20:52
+9
бригадний генерал юстиції
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05.04.2025 20:41
+8
Зескоти вже незнають яку ще безтолкову непотрібну посаду видумать, при цьому на передовій нема кому воювать!
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05.04.2025 20:48
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Правила форума Совет форумчан
бригадний генерал юстиції
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05.04.2025 20:41 Ответить
ага, і конкурс 100 чол на одне місце, хабарі за тепле містечко до речі ніхто не відміняв, а не передову чомусь черг нема, вся офіцерська ******* конче потрібна в тилу да да да ....
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05.04.2025 20:52 Ответить
Офіцер - СЕРЖАНТ - СОЛДАТ соціального супроводу.
От і все. А ***...та у нас лише диванна...
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05.04.2025 21:00 Ответить
Це так само як сказати, що всі ви ку...рви і прости...тки.
Це теж за загальним правилом правда.
Але от не задача, лише в Україні, бидло маса, з офіцерів робить ізгоїв... І я знаю чому... Бидло маса боїться кінця війни. І що солдати підуть за своїми офіцерами десь в чарівне місто Київ... І правильно боїться.
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05.04.2025 21:03 Ответить
Ні. Щоб отримати право на пенсію у 45. Потрібно 15 років відслужити в армії... І ніяк інакше. І мало того. На пенсію ти не підеш, тому що військовий стан. (Лише списання по стану здоров'я). Інакше до 60 років хєрачиш...
І повір. В житті, ти про присягу не відкриєш свою смердючу пасть ні одному офіцеру. Бо здохнеш на місці.
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05.04.2025 21:12 Ответить
Все зрозуміло - 45-річний пенс. А скока надо , як Ви кажете херачить, на нулі, простому вуйку, якого мобілизували, щоб мати таку пенсію, як у Вас? Може поміняєте вуйка в окопі, а він за Вас тут на на форумі на Цензорі посидить?
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05.04.2025 21:18 Ответить
Йди нахєр, Микола. Так ясно?
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05.04.2025 21:22 Ответить
У Вас хоч сім'я ще лишилась. Все більше тих, хто будуть як Рембо: без родини, хатини і роботи…
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05.04.2025 22:04 Ответить
Да то офицерчик гоноровый)) толку от него ноль кроме как на цензоре распинаться, а воплей на весь город) каждый офицерчик в совковой армейке лет 6 назад кричал сколько он прослужил в армии и считал это своим невероятным достижением в жизни) видели таких)
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05.04.2025 21:28 Ответить
І ще. Право на пенсію військовослужбовця виникає не від займаної посади, а від строку служби.
Див закон про військовий обов'язок і військову службу
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05.04.2025 21:13 Ответить
Ще раз: зараз воюють і "кадрові" і "мобилізовані". Але один ньюанс - одним пенсія в 45-років, іншим - на нуль, а якщо виживе і ми переможемо - далі працювати на гражданці до 65 років. кажете Вам служити в військовий час до 65? Алеж 20 років отримувати пенсію додатково до зарплатні - це ж непогано? А вот солдатику - *** сосати....
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05.04.2025 21:22 Ответить
ще раз повторюю. З 2022 жоден офіцер якого я знаю не вийшов на пенсію в 45. Лише в 60.
Чесно вас так хвилює пенсія в 8000 грн. Це 96 в рік. І 1 млн 920 тис грн за 20 років.
В цивільному житті я за рік більше заробляв... Це наприклад місячна зарплата директора укр пошти. Двох річна зарплата якогось депутата середньої руки. Річна пенсія прокурора... Далі продовжуєм? Чи ви вловили мою думку?
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05.04.2025 23:09 Ответить
И что ты там делать будешь в Киеве? Ты уже не в армейке, на гражданке быстро вернут тебя на землю
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05.04.2025 21:21 Ответить
Какой Киев?
Олександр Олександр #578015
Як тільки якесь, будь яке перемир'я... Сім'ю в зуби і за кордон.
І ноги моєї більше тут не буде.
Побратимы не дождутся
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05.04.2025 22:07 Ответить
Ахахахах. Да то фрик просто. Видать связей нет от армейки отмазаться вот и ноет на форумах пока все загран или с броней бабки гребут. Типичный неудачник обиженный)
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06.04.2025 00:45 Ответить
Не вам ухилянтці і сцикунці критикувати військових. Ідіть місяць повоюйте в штурмовий підрозділ, тоді у вас буде право обурюватись, що хтось в тилу служить чи штабі, вони хоча б у війську служать, а не на дивані воюють як ви.
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05.04.2025 21:43 Ответить
может у него там беспилотники законы зачитывают и передвижные танки-автозаки, а подчиненные юристы окопы законодательством укладывают (но платно за каждый метр).
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05.04.2025 21:01 Ответить
"Брѝгвоѐнюри́ст - специальное воинское звание высшего военно-юридического состава РККА. Сокращение от «бригадный военный юрист».
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05.04.2025 21:27 Ответить
А нахєр тоді паперомарачі з МПЗ і нероби з груп бойового стресу?
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05.04.2025 20:44 Ответить
МПЗ - щоб солдат отримав свої бойові, лікарняні, всі довідки про отримані поранення при захисті батьківщини. І йому списали втрачене в бою обладнання. Щоб оформили 200 і зниклих безвісти. Щоб сім'ї отримали кошти. А полеглі нагороди.
Група контролю бойового стресу щоб не допустити до бойових завдань психічно нестабільних військових. Щоб після поранень встановити поріг військовослужбовця до подальшої служби.
Тепер питання: ти хто і нахєр ти?
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05.04.2025 21:06 Ответить
Вже не МПЗ, а замтрипе )) Прибрали слово "морально-".
Ще у 22-му довелося повідомляти жінку загиблого побратима. Вистачило назавжди.
Сама паскудна посада, вважаю.
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05.04.2025 21:18 Ответить
О как красиво завернул)) а по факту 1 могут делать гражданские. 2 это из разряда психо тестов когда я еще на срочке был не так давно, которые делали каждый наряд с ответами ибо людей не было, также как стандарты нато на бумаге, а по факту только когда генералы приезжали ч проверкамм)) чисто посады для своих жен и кумов сватов братьев корешей)) но ты тут дальше распинайся как вы важны)) ни разу не палишься ахах. Бесполезный кусок
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05.04.2025 21:24 Ответить
Не так давно був на срочці, тобто зовсім молодий ще.
Боїшся мобілізовуватися?
Ок. Нема питань.
Приїжджай. Ми усією ротою будемо тобі скидуватися на зарплату в 23 000. Навіть хату знайдемо і воду з хавчиком будемо привозити. А ти візьмеш на себее паперову роботу.
Як воно?
Прилітає, правда, постійно. То з ураганів, то каби. Тут близько, навіть підарські танки тандемом можуть херачити в одну точку.
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05.04.2025 21:37 Ответить
Альтернатива - в ЗСУ. Тоді 126 000 на місяць гарантовано.
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05.04.2025 21:38 Ответить
Х, вам а нє 126 тищ.!!!! Мене як перевели у бойовий підрозділ навіть тридцятку зняли
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05.04.2025 21:57 Ответить
Обмежено придатний? Ти рапорт писав від руки, що можеш виконувати обов'язки?
Стопудово не писав.
Нє, тридцятку не можуть забрати. Якщо ти не гониш біса і знаходишся в прифронтовій - по любому повинні платити.
Але з твоєї сторони можуть бути косяки.
Не платять - піднімай питання.
==========
Щодо косяків. Сидить нещастя в сусідній хаті. Я йому зброю не дам. Бусифікували. Косить під шизіка.
От що з ним робити?
Натякнути, щоб валив в СЗЧ?
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05.04.2025 22:04 Ответить
Виносять, догану і строгу догану. Оскаржити їх нереально і сидиш без премій на голій ставці. Якщо бухаєш (сам не бухаю тому не знаю), кажуть знімають нарахування і сидиш взагалі на копійках.
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05.04.2025 22:09 Ответить
Ні, там трохи по іншому (щодо копійок)
================
Так Ви ж в СЗЧ були. Ви не отримували взагалі нічого, поки не подали, що Ви повернулися.
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05.04.2025 22:42 Ответить
Друже, я не хочу витрачати на тебе час. Погуггли сам. Тебе це точно не стосується.
Стосується поранених, якщо вже в стабільному стані проваландали з документами та зависли більш, ніж на два місяці. Тоді ЗСУ вже не платить.
Знаю-знаю, бувають ситуації. Але у кожного тячжкого воїна повинні бути волонтери, що супроводжують.
Піти, взяти документ з печаткою та відправити ватсапом в вч, здаються, нема проблем.
Але проблеми вилазять.
Фінансові.
Думайте, блін..
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05.04.2025 22:48 Ответить
Традиційно гандони-командири і дебіли у штабах. Тут гугль не допоможе.
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06.04.2025 07:19 Ответить
О! А ти ж зелений ще, синку! ПОпадаєш під ту тему (18-24). Отримаєш пару мільйонів додатково.
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05.04.2025 21:42 Ответить
Мне 27 и у меня отсрочка) а свой долг я государство отдал уже) хотя непонятно за что... Если медицина,образование и все остальное было за бабки ибо частное ахах. Но это такое, жизнь)
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06.04.2025 00:47 Ответить
В тебе молоко на губах не висохло. А ти вже висновки робиш. Щось висрав і з цього сам поржав.
Якщо ти був на срочці - то ти даун - чмо безтолкове і безполєзне. Нормальні люди в університет ідуть. А на срочку лише тупарилу бєстолоч відправляють. І ти її яскравий представник.
Для мене, такі як ти - шерсть.
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05.04.2025 22:54 Ответить
Да не рвись так, маня. Я служил т.к был трудный подростковый возраст и у отца связи в армии и не отпетлять). Но я там за это время видел таких как ты и тебе похожих офиков бесполезных которые не могут себе слюни вытереть, и которые кричали за 20+ лет в армии ничего из себя не представляя на гражданке ахах) но ты мне дальше доказывай что ты герой форумный) только помни что войнушка закончиться а в жбан прилетететь может в любой момент потом на улице за свой треп) херой-деловод))
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06.04.2025 00:43 Ответить
у отца связи в армии? Твій атец чечен немитий. Дибіл ти рашковський.
Що ти міг бачити, шерсть ти карманна, максимум що ти бачив, це черевики свого взводніка. В Україні офиков нема... Ти мразіна парашинська палишся.
В який жбан лошара ти тупа. В жбан твої сородічі вже в Києві за три дня получили. Такі відрижки як ти, вулицю переходять коли мене бачать. після 'херой' тебе пі...ра раісського на кадирівський кукан.
путін ху...йло. раша параша.
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06.04.2025 23:01 Ответить
Я крім статуних обов'язків, роблю більше половини того, що мають, на Вашу думку , робити ці куї.
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05.04.2025 21:59 Ответить
Друже, ти навіть слова такі знаєш ))) Статути )) Плювати на ті статути. Робимо що можемо.
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05.04.2025 22:06 Ответить
Довелося, почитати, що на моїй посаді треба робити, а що - не обов'язково, бо зовсім заїздять
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05.04.2025 22:13 Ответить
Лайком тут не обійтися. Посміявся )))))
Бережи себе, друже!
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05.04.2025 22:19 Ответить
Зескоти вже незнають яку ще безтолкову непотрібну посаду видумать, при цьому на передовій нема кому воювать!
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05.04.2025 20:48 Ответить
Ще з 10 тис тилових посад.Це якраз те що необхідно
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05.04.2025 20:51 Ответить
Це потрібні посади, тільки люди там повинні бути підготовлені і розумні, але наберуть потрібний свій контингент, щоб на передок не попали.
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05.04.2025 20:57 Ответить
Тобто те що зараз армія укомплектована десь на 50%. А тилові частини десь на 35-40% це вас не бентежить? Вважаєте що тисяч 100 вакансій в тилових частинах для 'своїх' не достатньо?
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05.04.2025 21:08 Ответить
А ще цікаво. Коли позиції в Торецьку, а штаб в Леонідівці (5км) - це тилові?
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05.04.2025 21:06 Ответить
Підозрюю що ця армія супроводу буде в тилу на ппд.
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05.04.2025 21:34 Ответить
Ні. В кожному батальйоні. Тих нових штабних посад зараз багато різних вигадали. І все одно, не справляються.
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05.04.2025 21:39 Ответить
І?"в кожному батальоні"-не гарантія що при штабі.І за 5-20 км від 0 може бути.І накуй нові штабні посади?Щоб щось робити?
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06.04.2025 00:04 Ответить
Ще сотні, або навіть тисячі 45-річних пенсіонерів? З тилу, але після "відрядження" ще і з УБД? Ні воювати ні працювати в цій країні буде нікому...
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05.04.2025 20:56 Ответить
О! Тепер знаю, хто буде облікувати та контролювати виведених поза штат.
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05.04.2025 21:00 Ответить
А вести облік всіх в країні "журналів по обліку журналів" і записувати дані в реєстр і в електронну версію журналу, потім роздруковувати щоб була паперова копія, а потім всі паперові носії сканувати, щоб були електронні копії. Роботи багацько
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05.04.2025 21:49 Ответить
Журнали - то фігня. Знаєте - є японське мистецтво каліграфії? Штабні від штурмових рот не приймуть жоден документ (від рапорта на відпустку до службового розслідування), якщо він не ідеальний. Вимог море (шрифт, кегль, відстані, інтервали).
Я в 22-му малював БЧС маркером на туалетному папері, фоткав та відправляв зі старлінку.
А зараз...
А зараз це капєц і абсурд.
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05.04.2025 21:56 Ответить
Соціальні служби не справляються - розігнати половину. Але стан військових отримавших поранення, лишившись кінцівок - дійсно у дуже важкому стані. От чи буде ця служба вивести їх з тих станів у котрих вони перебувають - якось шмихаль казав - якшо держава дала тобі заміну рук, ніг то ти вже не інвалід - йди і працюй. Шо можна сказати про таку країну - кончена зграя подонков керують.
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05.04.2025 21:00 Ответить
Служба потрібна, але з цивільних осіб.
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05.04.2025 21:08 Ответить
Та на війні 80 відсотків цивільні. Кадрові давно закінчились. Їх випускали по 5000 в рік.
Ви хочете, щоб людину відправили за сотні кілометрів від дому? Не дали ні речове ні продовольче забезпечення?
Так самі ж вити почнете, що ніяких соціальних гарантій.
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05.04.2025 21:16 Ответить
Не вийде - треба їздити на фронт, хоча б на 2 лінію + секретність. Можливо змішана.
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05.04.2025 21:20 Ответить
Місцевим диванним коментаторам невідомо, що насправді у бойових частинах тупо ніколи воювати - треба сидіти цілодобово за ноутбуками та хєрачити тисячі різнопланових папірців.
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05.04.2025 21:02 Ответить
Посади для юних пенсіонерів.
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05.04.2025 21:06 Ответить
А генералів? На таке добре діло треба кинути генералів соціального супроводу,треба організувати штаб с.супроводу,оперативне командування с.супроводу тощо!
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05.04.2025 21:09 Ответить
Генералів сьогодні не вистачає на командні посади в корпусах...
Вони теж люди, не дурні і не бідні, і теж розуміють, що захищати бидломасу яка плює їм в спину... І лише в спину, бо плюнути в лице сцить, в країні де все купується і продається, немає сенсу.
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05.04.2025 21:20 Ответить
Знаєте, от ви кажете за бидломасу, але ця так звана «бидломаса» і створена владою. І все це через відповідне відношення. От у 22 році частина людей йшла по мотивам совісті бороти «бурятів з кадирівцями» після звірств в Бучі, телемарафон це підхопив і розкручував. І от йшли роки, люди, які йшли по моральним прицнипам закінчилися, і здається пора міняти підходи до мотивації людей по типу хорошого забезпечення фінансового, хочаб тих виплат на рівні русні, де платять 20-30 тис $ за контракт, але ж ні, вирішили далі продовжувати лякати бурятами з кадриівціями та відправити бусіки, які як баранів на убій закидають людей, везуть в ТЦК і потім відправляють на полігон. Яке відношення може бути після цього?
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05.04.2025 21:56 Ответить
А в чому проблема самостійно добровільно мобілізуватися? Так, поїхати на БЗВП. І шо? Прикольно.
А якщо зробите через військовий рекрутинг, за вами будуть слідкувати та підтримувати кругом.
Той батальйон, з яким домовитесь.
**********
Я ледь не щодня маю розмови з офіцерами учбових частин, в яких проходять БЗВП мої нові рекрути. І спілкуюся з їх жінками.
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05.04.2025 22:12 Ответить
20-30 тисяч у русні... Окей. Чому ми бідні нещасні ходимо в lowa в ECWCS про всякі Helicon Pentagon M tac взагалі мовчу... Хоча в нас зп 1.5 -3 в місяць. А багаті піда...ри вдягнуті в китайську діч що до тіла приклеюється?
Якось воно все в теорії по багатому...
Тцк - негативна сторона не спорю. Але ж є альтернатива - сотні рекрут центрів. Можна ж самому?
У нас в 2022 альтернатив не було. Ми всі були піхота. Ніяких там дронів, операторів, водіїв хімарсів і обслуги петріотів... Ні ф16 нічого... Ми всі йшли в піхоту...
А зараз тисячі вакансій і пропозицій. Вплоть до стоматолога з кабінетом при частині... І ні хуа хуа... Як так?
І бидломаса не створена владою. Вона вибирає владу по своїй подобі і серед своїх...
Ось тому зараз і військових командирів змішують з гімном. І саме на нас буде покладено відповідальність за можливу поразку. А маса і влада як мутилися і крали, так і будуть красти і мутитись.
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05.04.2025 23:03 Ответить
Казав не раз своїм - тепер тобі кажу.
Треба було робити як я.
Диплом - нема його. Пропав, згорів, всьо! Нема. Запити в КПІ на відновлення робити відмовляюся.
Та й не положено, бо до 45-ти.
Примусово дали молодшого сержанта ))) Який я нахрєн вам "молодший" ?? ))))
А так - все як завжди. Робити все, що можеш.
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05.04.2025 23:13 Ответить
Кажи комбату, що хочеш відмовитися від звання лейтенанта юстиції, йдеш солдатом (може, сержантом) в штурмову роту. Попадеш до мене, чи такого як я (сержант). І будеш в братерському колективі займатися корисною роботою.
============
Не кажи більше нікому, шо "ідейний дурак". І мені не кажи, бо накуй пошлю.
Олександр, ти Воїн.
Сам пішов.
Як і я в 22-му.
Ти розумієш, що це гідність?
Ти все зробив правильно. Як і я.
Таке життя, друже.
Тримайся.
І не пиши тут свої моральні заморочки. Не те місце. Підори прочитають.
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05.04.2025 23:27 Ответить
я не юрист, частина у мене нормальна.
відмовитись від звання, не чув про таке. Підозрюю, що це треба через дисциплінарну проводити, а це довго і нудно бухати, а я терпіти не можу алкоголю.
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06.04.2025 00:05 Ответить
значить, мед. служба))
Ще раз.
Цінуй себе за те, що причетний. Нас таких залишилося мало.
Ти зараз робиш справу усього свого життя. Як і я.
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06.04.2025 00:07 Ответить
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05.04.2025 21:11 Ответить
І що неправильно сказав?
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05.04.2025 21:20 Ответить
Тоді потрібно бути послідовним - і робити як в Ізраїлі - не хочеш захищати країну - до побачення - виїхавав з країни . Але українцям до душі Північна Корея ...
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05.04.2025 21:53 Ответить
Друже, нам своє робити.
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05.04.2025 21:59 Ответить
К сожалению истина посередине.
Собирательный образ "ігорків климчуків" всю жизнь платил налоги. В том числе и на армию. На квартиры для военных, на пенсии военным. Это надо. Потому что если, не дай бог, они все как один.
Пришел 14-й год. Оказалось защитить не можем - всё украли. Где вы, военные, были когда у вас воровали? Ладно. Проехали.
С 14- го года + военный сбор. Это надо. И что в 22-ом оказалось мы опять не готовы. Военные не выполнили общественный договор, за это условного "ігорків климчуків" нужно лишить гражданства.
А может лишить пенсий военных вышедших в отставку до 14-го года?
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05.04.2025 22:26 Ответить
Шановний, до 24.02.22 я був фінансовим менеджером. Абсолютно цивільним. А срочку служив в РА, в 88-90. Далеко-далеко. На Сахаліні.
Розкажіть мені ще шось за "професійних військових".
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05.04.2025 22:31 Ответить
С вас и спросу нет.
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05.04.2025 22:45 Ответить
Завжди намагаюся все робити професійно.
Тепер я професійний військовий.
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Ба-чу-бачу. Терміново зшиваєте розрив шаблону ))
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05.04.2025 22:52 Ответить
Мне приказ о демобилизации Устинов подписывал.
В чем разрыв шаблона? В невыполнении социального договора между военными и обществом?
Это каста которая 30 лет сидела нахлебниками на моей, в том числе, шее. Но мы знали что в старости будет кому воды подать если что, они защитят. Меня не защитили в 14-ом (я видел как отряд Гиркина по "Мира" в Донецк заходил. Меня прокинули на времевском выступе в 22-ом.
Война, не мы первые, не мы последние.
До 41-го тоже все знали что малой кровью, могучим ударом
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06.04.2025 00:16 Ответить
Мені підписував Язов. Трохи молодший.
Але зараз тут.
Трохи вище. Під Торецьком.
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06.04.2025 00:22 Ответить
Доти поки в першої тисячі топ посадовців поголівно - діти,брати батьки не будуть воювити - для керівних недолеліт - це буде не війна , а корито . Доки в кріпацько -селянсько -робітничу армію не прийдуть воювати діти керівних страт - це все патріотична демагогія .
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05.04.2025 22:58 Ответить
Заявив той що попереджав про вторгнення,попереджав,перепопереджав і нікого не попередив.Тільки власну дружину попередив.
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05.04.2025 21:33 Ответить
Ще Гогілашвілі, який жив з ним в одному будинку
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05.04.2025 22:23 Ответить
Тому в багатьох депутатів і чиновників паспорти інших країн ?
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05.04.2025 21:46 Ответить
На 90 % можна комплектувати жінками.
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05.04.2025 21:47 Ответить
Нормальна тємка для своїх примазаних
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05.04.2025 21:56 Ответить
А накуя це має бути військова посада? Задля бонусів, вислуги, теплих місць, пересиджуванні в тилу для когось? І т.п.
Буде ще більша "тилова армія", а от воювати хто буде? Окрім звісно "добровольців" впійманих ТЦК.
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05.04.2025 22:08 Ответить
Це що за пародія? Замість того щоб скоротити абсолютно непотрібний інститут, як то іх там вже "реформували"," ппп", психологічна підтримка персоналу... Раніше то були, вже при незалежній Україні, заступники командирів по вих. роботі, потім заступники по морально - психологічному забезпеченню. То ще щось незрозуміле створюють... А на фронті, та й не тільки некомплект!
А штаби переповнені "красивими" полковниками, яким ще додатково виплачують 50 тис. грн!
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05.04.2025 22:15 Ответить
Серж, справа не в кількості штабних посад, а в неймовірному абсурді того, що штабні вигадують, щоб показати свою значимість.
Вище там комусь вже жалувався- от дивіться. Я сержант в штурмовому... навіть не в взводі, в відділенні.
Мені ніколи навіть поїхати в ліс пристріляти коліматор на тому новому Bren2, що видали замість АК.
Службові розслідування. Сиджу собі в звичному селі під щоденними прильотами і займаюся не стільки змістом тексту, як красотою в вордовських документах... Мля....
Одна розвага - познущатися над ухилянтами на Цензорі та в ФБ
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05.04.2025 22:39 Ответить
Замполіти повертаються. В радянській армії замполіта називали кацапською "шлєпок", бо його робота - шльопати губами.
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05.04.2025 23:29 Ответить
Краще б не х**** займались, а курсантам гз підняли балаболи
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06.04.2025 06:25 Ответить
Повна херня. Навіщо військовій частині соц.супровід? Повна некомпетенція тилу, набіса органи соц.захисту , тцк і соціальної підтримки. Тил ні за що не бере відповідальність, все перекидає на військових.
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06.04.2025 08:20 Ответить
 
 