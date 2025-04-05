Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 5 апреля, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось 20:17.
Город Павлоград! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с юга", - сообщалось в 20:39.
"Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления", - сообщалось в 20:53.
"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось 21:10.
Обновление относительно движения вражеских БпЛА
В 21:17 ВС сообщили о том, что:
- подавляющее большинство вражеских БПЛА пролетают сейчас над Днепропетровщиной, курсом северо-западным на Харьковщину/Полтавщину;
- БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс – северо-западный (вектор-Полтавщина).
Впоследствии сообщалось:
- Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления;
- г.Полтава! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА;
- Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
В 21:55 ВС сообщили:
- БпЛА на юге Николаевщины, курс – северо-восточный;
- БпЛА на Днепропетровщине, курсом северо-западным на Харьковщину/Полтавщину;
- БпЛА на востоке и центре Харьковщины, курс - западный, северо-западный;
- БпЛА на границе Полтавской и Харьковской областей двигаются в северо-западном направлении;
- БпЛА на юге Сумщины - курс северо-западный.
"Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА", – сообщалось в 21:58.
"г. Николаев! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях", - сообщалось 22:01.
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"...Каждую ночь украинские города находятся под налётами дронов-камикадзе Shahed-136. Я стараюсь внимательно отслеживать особенности этих налётов и отмечаю изменение тактики, как оккупанты адаптируются, совершенствуют тактику террора и убийства украинцев. И неоднократно отмечал, что в условиях нынешней тактики, применяемой РОВ эффективность классической мобильной огневой группы, вооружённой стрелковым типа ДШК или Browning M2 снижается.
Варианты повышения эффективности борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136 с учётом особенностей городов Украины уже излагались неоднократно, в том числе с учётом того, что могут сделать на местном уровне для повышения защищённости городов и сёл. То есть, не ждать когда будут, усилены тем или иным ЗРК, ЗРПК, ЗСУ и т.д. силы ПВО в том или ином районе или области, а действовать самостоятельно. И одним из озвученных вариантов был возможность создания кварталов РЭБ, которые влияли бы на Shahed-136. Причём создания на частной инициативе, с консультациями со специалистами и военными, но на деньги местного бизнеса, общины, меценатов и т.д.
Первое, что я слушал на этот счёт, так это: "О, мы что, должны за свои деньги покупать РЭБ? А чем же тогда будет заниматься государство?" Позиция феноменальная, государство должно меня защищать, а я ничего не буду делать, чтобы помочь государству меня же защитить. Прямо-так, первый закон выживальщика!
Второй довод, который я слышал: "Если на дома поставить РЭБ они станут законной военной целью и по ним начнут наносить удары!" Не меньший бред, особенно на фоне многочисленных ударов РОВ за время полномасштабной войны по жилым домам и кварталам. Системный, ежедневный террор и убийство гражданского населения. Как вчера в Кривом Роге, где детская площадка в мгновение стала "законной военной целью"…
Так же, хочу привести пример Южной Кореи, где практически на каждой высотке в крупных городах и непосредственно столице Сеуле, размещаются расчёты ПВО.
Собственно, тот, кому хочется "поговорить", будет "говорить" до бесконечности, но ничего не будет делать. Тот, кто готов действовать -будет действовать.
И вот, к Главному управлению радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ зарегистрировано обращение некоего ТОВ, с просьбой расчёта необходимого количества и приобретения комплексов РЭБ для защиты территории предприятия. Не могу сказать, первый пошёл или уже не первый, но пример показательный.
Пока одни играют в лотерею каждую ночь, другие повышают шансы выживаемости своими действиями, активностью.
А теперь, только задуматься, если бы в той же Одессе с 2022 года стали формироваться те самые кварталы РЭБ, то, был бы город закрыт соответствующим куполом по состоянию на апрель 2025-го? Я думаю, при правильном, активном подходе - даже намного раньше. Но, реальность несколько иная, как мы можем видеть…
Активизация местной власти, на дозволенных уровнях, важна для повышения безопасности громад. И главное, понять уже, что просто пересидеть не получится, война завтра не закончится и никакого перемирия не будет."
РЭБ который перенаправит дрон от вашего дома к соседскому. Доверяете мне РЭБ? Доверьте мне ПВО на чердак.
Не торкаючись рівня Вашої компетенції з даного питання, опишу лише певні деталі такого заходу (проекту), виходячи з інформації із відкритих джерел.
Так от, ці джерела стверджують наступне:
1) Системи керування рашистськими засобами озброєння дальнього радіусу дії, що використовують навігаційні супутникові сигнали ГЛОНАСС та/або GPS чи Galileo, так чи інакше побудовані на основі антенної решітки "Комета" розробки петербурзького виробника "ВНИИР «Прогресс»;
2) "Комета" - це пристрій, відомий як антена з контрольованим прийомом або CRPA, що використовує кілька елементів, об'єднуючи прийняті ними сигнали за певним алгоритмом.
Зокрема, зміщуючи фазу сигналу під час його об'єднання, CRPA може вибірково виділити один підсилений сигнал на виході (супутник), ефективно настроюючи його, ігноруючи при цьому інші, шумові, сигнали радіозавад створенням направлених "нулів".
Примітка 1:
Антени CRPA ("Комета") використовують те, що супутниковий сигнал (наприклад GPS) і наземний сигнал радіозавад надходять з різних напрямків. Тож, елементи решітки антен приймають сигнали з різних напрямків, а далі здійснюється вимірюювання цих напрямків і час їх надходження, тому сигнали радіоперешкод можна відфільтрувати;
3) Однак, існує обмеження, яке полягає в тому, що для генерації кожного "нуля" потрібен додатковий елемент антени . Первісна оригінальна "Kомета" мала чотири елементи, тобто вона могла генерувати три нульові значення і таким чином фільтрувати не більше трьох радіозавад. Однак цей пристрій не мав захисту від четвертого джерела перешкод.
Таким чином, можна розрахувати кількість засобів РЕБ для глушіння супутникових сигналів й дезорієнтації рашистських засобів повітряного терору:
Креб = Ккомета +N, де Ккомета- кількість елементів антенної решітки "Комета" (4, 8, 12 або 16 - див. фото нижче), при N >=1;
4) в якості засобів РЕБ потрібні лише прості малопотужні пристрої на відомих довжинах хвиль, зокрема можуть бути використані пристрої GPS/ГЛОНАСС-перешкод комерційною вартістю близько $30, що продаються на ринку.
Тож, рознесені в просторі на глибину 10 км засоби РЕБ, розставлені сіткою точок придушення навігації потужністю 50-100 Вт кожен з круговою антеною, генеруватимуть хибні імітуючі супутникові сигнали - або пригнічуючи, або підміняючи їх (так званий "спуфінг").
Висновок:
Таким чином, незважаючи на те, що «Комета» є ефективним пристроєм-антеною для фільтрації шуму, створюваного глушилками, які заглушають сигнали від супутників, вони можуть бути вразливими до підроблених сигналів, які тихо імітують супутник із помилковими навігаційними даними.
Примітка 2:
Так працює українська система спуфінгу «Покрова».
Ілюстрації:
4 елементна "Комета":
8 елементна "Комета"
12 елементна "Комета"
16 елементна "Комета"
БпЛА дивним курсом по межі областей. Перша група повз Чутове, остання - Новомиколаївка.
Не виключено, що групи БпЛА, які вже долітають до північних областей, візьмуть розворот і рух по колу з метою атаки якогось населеного пункту з південного та північного напрямків.
Але це наше субʼєктивне припущення.
Можливо, кацапи просто переверернули карту догори дригом.
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих
Нещодавно чув, що в Білорусі будують, чи будуть будувати, завод по виробництву "шахедів".