Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы

Вечером субботы, 5 апреля, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось 20:17.

Город Павлоград! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с юга", - сообщалось в 20:39.

"Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления", - сообщалось в 20:53.

"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось 21:10.

Обновление относительно движения вражеских БпЛА

В 21:17 ВС сообщили о том, что:

подавляющее большинство вражеских БПЛА пролетают сейчас над Днепропетровщиной, курсом северо-западным на Харьковщину/Полтавщину;

БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс – северо-западный (вектор-Полтавщина).

Впоследствии сообщалось:

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления;

г.Полтава! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА;

Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

В 21:55 ВС сообщили:

БпЛА на юге Николаевщины, курс – северо-восточный;

БпЛА на Днепропетровщине, курсом северо-западным на Харьковщину/Полтавщину;

БпЛА на востоке и центре Харьковщины, курс - западный, северо-западный;

БпЛА на границе Полтавской и Харьковской областей двигаются в северо-западном направлении;

БпЛА на юге Сумщины - курс северо-западный.

"Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА", – сообщалось в 21:58.

"г. Николаев! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях", - сообщалось 22:01.

Читайте также: Силы ПВО сбили 51 вражеский БПЛА, 31 беспилотник-имитатор локационно потерян, - Воздушные силы