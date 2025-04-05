Россияне заявили о присвоении 750 квартир и домов в оккупированном Мариуполе, - ГВА
Россияне заявили о присвоении 750 квартир и домов во временно оккупированном Мариуполе. Жилье отбирают даже у тех, кто остался в городе.
Об этом в телеграм сообщает Мариупольская городская военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"Число так называемых "бесхозных" квартир и домов в Мариуполе увеличится в 5,5 раза, до 750 объектов. Об этом заявил псевдомер города Олег Моргун на форуме "Интеграция - 2025" в российском Ростове", - говорится в сообщении.
ГВА со ссылкой на оккупантов сообщает, что по состоянию на апрель 2025 года российские оккупанты присвоили 142 квартиры. В отношении еще 600 квартир, так называемые "суды" оккупационной власти, вынесли решение об их присвоении оккупантами.
В ГВА добавили, что сейчас захватчики проводят усиленную "инвентаризацию" всего жилого фонда оккупированного города. Это делается для того, чтобы побыстрее присвоить жилье мариупольцев.
Также ранее местные жители сообщали, что в список заносят квартиры, жители которых остались в городе. Для этого оккупанты меняют юридические адреса, затягивают процесс переоформления документов и получения наследства.
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У перелік «недружніх країн» входить Україна та ще 46 держав, зокрема, США, Велика Британія та більшість країн ЄС. За інформацією Маріупольської міськради, за кордоном зараз проживають близько 100 тисяч містян, ще орієнтовно стільки ж оселилися на підконтрольній українській владі території.