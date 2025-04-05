Россияне заявили о присвоении 750 квартир и домов в оккупированном Мариуполе, - ГВА

Россияне заявили о присвоении 750 квартир и домов во временно оккупированном Мариуполе. Жилье отбирают даже у тех, кто остался в городе.

Об этом в телеграм сообщает Мариупольская городская военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"Число так называемых "бесхозных" квартир и домов в Мариуполе увеличится в 5,5 раза, до 750 объектов. Об этом заявил псевдомер города Олег Моргун на форуме "Интеграция - 2025" в российском Ростове", - говорится в сообщении.

ГВА со ссылкой на оккупантов сообщает, что по состоянию на апрель 2025 года российские оккупанты присвоили 142 квартиры. В отношении еще 600 квартир, так называемые "суды" оккупационной власти, вынесли решение об их присвоении оккупантами.

В ГВА добавили, что сейчас захватчики проводят усиленную "инвентаризацию" всего жилого фонда оккупированного города. Это делается для того, чтобы побыстрее присвоить жилье мариупольцев.

Также ранее местные жители сообщали, что в список заносят квартиры, жители которых остались в городе. Для этого оккупанты меняют юридические адреса, затягивают процесс переоформления документов и получения наследства.

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