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Новости Оккупация Мариуполя
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Россияне заявили о присвоении 750 квартир и домов в оккупированном Мариуполе, - ГВА

разрушенный дом в Мариуполе

Россияне заявили о присвоении 750 квартир и домов во временно оккупированном Мариуполе. Жилье отбирают даже у тех, кто остался в городе.

Об этом в телеграм сообщает Мариупольская городская военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"Число так называемых "бесхозных" квартир и домов в Мариуполе увеличится в 5,5 раза, до 750 объектов. Об этом заявил псевдомер города Олег Моргун на форуме "Интеграция - 2025" в российском Ростове", - говорится в сообщении.

ГВА со ссылкой на оккупантов сообщает, что по состоянию на апрель 2025 года российские оккупанты присвоили 142 квартиры. В отношении еще 600 квартир, так называемые "суды" оккупационной власти, вынесли решение об их присвоении оккупантами.

В ГВА добавили, что сейчас захватчики проводят усиленную "инвентаризацию" всего жилого фонда оккупированного города. Это делается для того, чтобы побыстрее присвоить жилье мариупольцев.

Также ранее местные жители сообщали, что в список заносят квартиры, жители которых остались в городе. Для этого оккупанты меняют юридические адреса, затягивают процесс переоформления документов и получения наследства.

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Автор: 

жилье (908) Мариуполь (5708) оккупация (10133) Донецкая область (9603) Мариупольский район (21)


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Які ж вони негідники.А наркєт здав Маріуполь і в нього рейтинг 50%+,такі от чудеса
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05.04.2025 22:05 Ответить
Стали пельку. Ти ще скажи що «Азов» здав.
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06.04.2025 07:54 Ответить
Пушилін пропонує вилучати квартири маріупольців, які перереєстрували своє житло за російськими законами, але зараз проживають у так званих «недружніх» країнах.
У перелік «недружніх країн» входить Україна та ще 46 держав, зокрема, США, Велика Британія та більшість країн ЄС. За інформацією Маріупольської міськради, за кордоном зараз проживають близько 100 тисяч містян, ще орієнтовно стільки ж оселилися на підконтрольній українській владі території.
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05.04.2025 22:07 Ответить
Після війни подивитеся як кацапи будуть масово драпати з України в свої *****
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06.04.2025 00:15 Ответить
а може краще, їх всіх той во, на концерт кабздоха.
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06.04.2025 14:19 Ответить
А ты где проживаешь, только честно? Я из Северодонецка и меня лишили всего! Болтаюсь в Днепре.
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06.04.2025 21:18 Ответить
Мені от цікаво: ті, що у 2014-му будували барикади перед нашими БМП, нарешті задоволені? Нажерлися руського міра вдосталь?
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06.04.2025 09:50 Ответить
ти що, вони собі про те у страшному сні не признають.
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06.04.2025 17:50 Ответить
 
 