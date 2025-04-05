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Армия РФ обстреляла 12 громад на Сумщине: повреждены 15 частных домов и 3 многоквартирных
В течение 5 апреля российские войска совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 146 взрывов.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (30 взрывов), обстрел из РСЗО (5 взрывов), удары FPV-дронами (5 взрывов), авиационные удары с использованием КАБов (24 взрыва). В результате удара повреждены 15 частных домов.
- Миропольская громада: нанесен авиационный удар с использованием КАБ (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва), минометов (13 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удар FPV-дронами (2 взрыва). В результате ударов повреждены 3 двухэтажных многоквартирных дома, 1 частное домовладение, 2 легковых автомобиля и хозяйственное помещение.
- Юнаковская громада: россияне ударили из РСЗО (17 взрывов), удары FPV-дронами (13 взрывов), КАБами (3 взрыва), сбросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Хутор-Михайловская громада: враг бил из РСЗО (1 взрыв).
- Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов), удар БПЛА (1 удар), минометный обстрел (4 взрыва).
- Свесская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удар FPV-дроном (2 взрыва), авиационные удары с использованием КАБов (4 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: россияне ударили FPV-дронами (4 взрыва).
- Хотинская громада: осуществлен авиационный удар с использованием КАБ (3 взрыва).
- Новослободская громада: зафиксирован удар БПЛА (1 удар).
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