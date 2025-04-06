Для запуска военных спутников: SpaceX Маска получила многомиллиардный контракт от правительства США
Компания Илона Маска SpaceX будет использовать свои ракеты для запуска военных спутников США в космос. Стоимость этого контракта между компанией миллиардера и правительством США составляет около 5,9 миллиарда долларов.
Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили Космические силы США, информирует Цензор.НЕТ.
Также контракт на сумму 5,4 миллиарда долларов получила компания United Launch Services.
Кроме этого, получила контракт на сумму 2,4 миллиарда долларов и компания Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу.
Всего на период до 2029 года запланировано 54 миссии, 28 из них должна осуществить SpaceX, говорится в заявлении.
"Результатом является гарантированный доступ к космосу для наших миссий национальной безопасности, что повышает готовность военных",- заявляют Космические силы США.
Ранее СМИ сообщали, что Пентагон начал расследование с использованием полиграфа, чтобы установить источник утечки информации о визите Илона Маска в оборонное ведомство США.
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І те, що 60% коштів отримали знов ті, хто з 2023 року систематично не виконував своїх зобов'язань по запускам - це свідома політика NASA, яке не хоче знов опинитись в становищі нульових років, коли шаттли вивели з експлуатації, а возити вантажі/людей - або по 400 лямів за рейс, а бо засрашинців просити.
Тож констатуємо, що навіть пори близкість до головного тіла в Білому домі, Маску не вдалось монополізувати цю сферу.
І добре.
Для Маска ця фінансова криза знищила значну частину його статків - за даними CNBC, він втратив «30,9 мільярда доларів чистого капіталу» в період з 3 по 4 квітня.
или не получить, или вообще не продать, так как нах никому будут не нужны. акции - это капитал, вложенный инвесторами, без него миллиардер не будет миллиардером
А Язуфінанс пам'ятає курс бітка.
Мільярдер на власній кишені відчув вплив запроваджених адміністрацією Трампа мит.