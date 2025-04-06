Для запуска военных спутников: SpaceX Маска получила многомиллиардный контракт от правительства США

Компания Илона Маска SpaceX будет использовать свои ракеты для запуска военных спутников США в космос. Стоимость этого контракта между компанией миллиардера и правительством США составляет около 5,9 миллиарда долларов.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили Космические силы США, информирует Цензор.НЕТ.

Также контракт на сумму 5,4 миллиарда долларов получила компания United Launch Services.

Кроме этого, получила контракт на сумму 2,4 миллиарда долларов и компания Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу.

Всего на период до 2029 года запланировано 54 миссии, 28 из них должна осуществить SpaceX, говорится в заявлении.

"Результатом является гарантированный доступ к космосу для наших миссий национальной безопасности, что повышает готовность военных",- заявляют Космические силы США.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон начал расследование с использованием полиграфа, чтобы установить источник утечки информации о визите Илона Маска в оборонное ведомство США.

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