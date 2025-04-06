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Для запуска военных спутников: SpaceX Маска получила многомиллиардный контракт от правительства США

SpaceX Маска получила многомиллиардный контракт от правительства США

Компания Илона Маска SpaceX будет использовать свои ракеты для запуска военных спутников США в космос. Стоимость этого контракта между компанией миллиардера и правительством США составляет около 5,9 миллиарда долларов.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили Космические силы США, информирует Цензор.НЕТ.

Также контракт на сумму 5,4 миллиарда долларов получила компания United Launch Services.

Кроме этого, получила контракт на сумму 2,4 миллиарда долларов и компания Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу.

Всего на период до 2029 года запланировано 54 миссии, 28 из них должна осуществить SpaceX, говорится в заявлении.

"Результатом является гарантированный доступ к космосу для наших миссий национальной безопасности, что повышает готовность военных",- заявляют Космические силы США.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон начал расследование с использованием полиграфа, чтобы установить источник утечки информации о визите Илона Маска в оборонное ведомство США.

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Автор: 

спутник (231) США (26564) Маск Илон (224) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+2
Ну, там все складно було. Наприклад, поточні місії обслуговування МКС, наприклад, на 60% свого часу виграв ULA, але з-за того, що Бєзос затримався з виробництвом метанових двигунів БЕ-4 для РН Vulcan - ULA вимушена була йти на поклін до SpaceX і фактично віддавати "чесно виграні" кошти за виконання місій.

І те, що 60% коштів отримали знов ті, хто з 2023 року систематично не виконував своїх зобов'язань по запускам - це свідома політика NASA, яке не хоче знов опинитись в становищі нульових років, коли шаттли вивели з експлуатації, а возити вантажі/людей - або по 400 лямів за рейс, а бо засрашинців просити.

Тож констатуємо, що навіть пори близкість до головного тіла в Білому домі, Маску не вдалось монополізувати цю сферу.

І добре.
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06.04.2025 01:26
+2
Нема у Tesla ніяких збитків. Але 14 грудня 24 вона коштувала 1.440 мільярдів, а сьогодні вже 770. Але це втрати не Тесла, а її акціонерів. Найбільшим з яких є Маск. Це фондова біржа - гівно трапляється. Особливо коли сам ведеш себе як гівно.
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06.04.2025 05:20
+1
Збитки Tesla з початку року станом на 4 квітня склали «приголомшливі 110 мільярдів доларів», повідомляє Financial Express.
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06.04.2025 00:56
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Правила форума Совет форумчан
Ну, там все складно було. Наприклад, поточні місії обслуговування МКС, наприклад, на 60% свого часу виграв ULA, але з-за того, що Бєзос затримався з виробництвом метанових двигунів БЕ-4 для РН Vulcan - ULA вимушена була йти на поклін до SpaceX і фактично віддавати "чесно виграні" кошти за виконання місій.

І те, що 60% коштів отримали знов ті, хто з 2023 року систематично не виконував своїх зобов'язань по запускам - це свідома політика NASA, яке не хоче знов опинитись в становищі нульових років, коли шаттли вивели з експлуатації, а возити вантажі/людей - або по 400 лямів за рейс, а бо засрашинців просити.

Тож констатуємо, що навіть пори близкість до головного тіла в Білому домі, Маску не вдалось монополізувати цю сферу.

І добре.
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06.04.2025 01:26 Ответить
Ракети маска поки що злітали, як туалети на дріжжях і стрімко падали. Тромб рішив налякати світ
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06.04.2025 00:50 Ответить
Falcon 9 найбільш надійна ракета в історії. Це медичний факт.
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06.04.2025 05:15 Ответить
Приходиться погодитись)).
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06.04.2025 07:57 Ответить
За останні два дні Маск побачив значне падіння свого капіталу, оскільки стало відомо про "взаємні" тарифи Білого дому. Фондовий ринок різко відреагував, оскільки 4 квітня промисловий індекс Доу-Джонса впав більш ніж на 2200 пунктів, а S&P 500 знизився майже на шість відсотків, що стало найбільшим падінням з червня 2020 року під час пандемії.

Для Маска ця фінансова криза знищила значну частину його статків - за даними CNBC, він втратив «30,9 мільярда доларів чистого капіталу» в період з 3 по 4 квітня.
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06.04.2025 00:52 Ответить
Збитки Tesla з початку року станом на 4 квітня склали «приголомшливі 110 мільярдів доларів», повідомляє Financial Express.
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06.04.2025 00:56 Ответить
Втрати статків Маска у розмірі 130 мільярдів доларів у 2025 році все ще дозволяють йому випереджати засновника Amazon Джеффа Безоса та засновника Meta Марка Цукерберга. За даними Bloomberg, Маск коштує $302 млрд, Безос - $193 млрд, а Цукерберг - $179 млрд.
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06.04.2025 00:57 Ответить
Припиніть вимірювати втрати міліардерів втратою цінності акцій. Це лише акції. Вони вказують, яку суму можна отримати, якщо їх продадуть. Виробництво нікуди не дівається. Втрати відбуваються тоді, коли виробництво йде у мінус. Тільки і всього.
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06.04.2025 07:30 Ответить
"Це лише акції. Вони вказують, яку суму можна отримати, якщо їх продадуть"
или не получить, или вообще не продать, так как нах никому будут не нужны. акции - это капитал, вложенный инвесторами, без него миллиардер не будет миллиардером
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06.04.2025 10:39 Ответить
Якщо ви сьогодні купите машину, а через рік її вартість впаде, це не буде означити, що вона не зможе виконувати свою функцію - їхати.
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06.04.2025 13:02 Ответить
Нема у Tesla ніяких збитків. Але 14 грудня 24 вона коштувала 1.440 мільярдів, а сьогодні вже 770. Але це втрати не Тесла, а її акціонерів. Найбільшим з яких є Маск. Це фондова біржа - гівно трапляється. Особливо коли сам ведеш себе як гівно.
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06.04.2025 05:20 Ответить
Маск як і Трамп аферисті ще ті. Нукому не відомо, але є теорія що Маск продав акції своїх компаній а також біткоїн коли ті були на піку а тепер завдяки маніпуляціям Тампона спеціально обвалює всі ринки щоб скупити всі цінні папери на дні. Це вже ж було пару років назад правда не в такому масштабі. І пресса тільки через декілька місяців взнала що Маск продав ті ж біткойни на піку в тей же час робивши оптимістичні твіти що криптовалюта виросте до небес. Тепер же маючи величезну владу ці аферисти можуть качати економіку всього світу і знецінювати або навпаки піднімати акції любої компанії.
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06.04.2025 01:25 Ответить
Перше маячня, а друге брехня. На 20 червня 22 року курс бітка був майже на мінімумі за останні роки. Біля 20 кілобаксів. І майже всі бітки тоді Tesla продала. А максимум був нещодавно. Майже до сотні.
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06.04.2025 05:29 Ответить
Ну не потрібно казочок. Я ж пам'ятаю як все було. Маск тоді продавав бітки по 28-30к+.В тей час це була непогана ціна. І це тільки те що взнали журналісти. Після цього біток упав нижче 20к, а потім на 16к.
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06.04.2025 09:24 Ответить
Гугл краще пам'ятає коли це було.
А Язуфінанс пам'ятає курс бітка.
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06.04.2025 11:49 Ответить
А журнаглісти, одна з найдавніших професій, ще той інформатор.
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07.04.2025 03:53 Ответить
Це той Маск котрий верещав що америка повинна скоротити військові видатки бо в сша не хватає грошей? Тобто в сша побудували олігархічну модель де гроші платників податків через своїх кумів, родічів і дружбанів по кориту використовують для відмивання через свої бізнес структури? І ще вони будуть комусь вказувати про корупцію і боротьбу з олігархами. До того ж навіщо сша витрачає мільярди на військову техніку якщо Тампон всратись який моцний переговорщик що з любим ворогом зможе укласти угоду?
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06.04.2025 01:16 Ответить
ІЛОН МАСК СПОДІВАЄТЬСЯ НА НУЛЬОВУ МИТНУ СТАВКУ МІЖ США ТА ЄС ДТ

Мільярдер на власній кишені відчув вплив запроваджених адміністрацією Трампа мит.
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06.04.2025 01:47 Ответить
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06.04.2025 01:48 Ответить
Трамп БУВ??? правий в усьому?
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06.04.2025 01:49 Ответить
Якщо це будуть неважкі спутники, то Пентагон може почати використовувати ФаєрФлай Макса Полякова. Ця фірма заточена саме під запуск супутників. Недарма американці змусили Макса віддати їм акції компанії. Недавно ФаєрФлай успішно посадила модуль на Луну. Поляков має добрі стосунки з нашим Південним.
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06.04.2025 07:24 Ответить
250 лярдів своїх власних ( може вже більше?) похєрив, ще десь 500 лярдів акціонерів і на 6 отримав контрактів. Нормальний бізнес. І це не враховуючи 200 лимонів на виборчу компанію трампекса.
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06.04.2025 15:21 Ответить
 
 