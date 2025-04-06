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Новости Буданов об армии россии
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Россия не будет уменьшать численность своей армии после войны, - Буданов

Буданов считает, что после войны численность армии РФ не уменьшится

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил убеждение, что после войны Россия не будет уменьшать численность своей армии.

Об этом он сказал в интервью военнослужащей и ведущей Анне Максимчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, существенно уменьшать количество вооруженных сил они (россияне, - ред.) не будут. Абсолютно нет, и этому есть абсолютно логичные объяснения. Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии", - сказал глава ГУР.

Буданов отметил, что сейчас 50% всего военного бюджета страны-агрессора идут на военные выплаты. Это доплаты оккупантам, единовременные выплаты за подписание контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель.

Вторая часть расходов идет на закупку боеприпасов, а третья, по словам начальника ГУР, тратится россиянами на ремонт и обслуживание техники.

"Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения (армии РФ, - ред.) не будет", - добавил руководитель разведки.

Читайте также: России нужна пауза, чтобы провести "работу над ошибками", - Буданов

Автор: 

армия РФ (19160) Буданов Кирилл (456) ГУР (422)


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Топ комментарии
+6
Блохер Будьонний -"капітан очевидність" Хеллоу, кеп!
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06.04.2025 02:24
+4
Я про це і без Біданова знаю.
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06.04.2025 10:21
+3
Яке зменшення??? У потвор запалярьє, предпалярьє, уралиє с предуралієм, чернозєміє с незємієм теж чорним... Японією з китавієм... Арктічьний шлєйф та сєвєрныя палюса с магнитнымє... Кёнігсберг, мкад та град Леніна!!!
Винищіти до останнього бурьята, який буде у київському зоопарку діареєю насолоджуватися від української мови!!!!
А до Камчатки - луги, тайга, пржевальскі коні та залишки трогдодитів у заказниках..
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06.04.2025 01:38
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Правила форума Совет форумчан
No shit!
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06.04.2025 01:37 Ответить
Яке зменшення??? У потвор запалярьє, предпалярьє, уралиє с предуралієм, чернозєміє с незємієм теж чорним... Японією з китавієм... Арктічьний шлєйф та сєвєрныя палюса с магнитнымє... Кёнігсберг, мкад та град Леніна!!!
Винищіти до останнього бурьята, який буде у київському зоопарку діареєю насолоджуватися від української мови!!!!
А до Камчатки - луги, тайга, пржевальскі коні та залишки трогдодитів у заказниках..
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06.04.2025 01:38 Ответить
справжні китайці, навіть ті які говорять англійською без акцента, називають себе "хань", і таких в китаю мабуть лише третина, всі решта - ті ж самі монголи, буряти, тувінци, алтайці - тільки записані китайцями
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06.04.2025 02:13 Ответить
Перестань нести дику пургу: в Китаї національність хань складає 93% від загальної кількості населення. Всі інші відповідно 7%.
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06.04.2025 02:21 Ответить
В Російській Федерації всі теж "пишуться" рассєянами"...
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06.04.2025 04:23 Ответить
спалився ти, кацапєлло !

це російська вікіпєдія дає цифру 7% - англомовна дає 8.9%, але ті, хто цікавився звідкіля з'явилися назви "кітай-город" в москвє чи Києві, знають як проводилась китаїзація народів, що прилягають до "хань" : он уйгурів досі через концтабори пропускають, щоб записувались в китайці, я вже не кажу про тібетців

в українській мові є два відповідника кацапському слову "пурга" : одне починається на "з", інше на "х", але тобі не варто того знати
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06.04.2025 05:54 Ответить
Сам ти брехливе кацапелло! Спочатку несе дику пургу, нахабно бреше, що "китайців в Китаї, мабуть, лише третина" , а коментом нижче вже тицяє в очі англомовну Вікіпедію, де кількість хань 8.9%, що на 1.9 % більше , ніж у російській. Ти віриш святою і непорочною вірою в непогрішність англомовної Вікіпедії? Ти все ще віриш в те , що Трамп не бреше, як дихає? Ну тоді ти вірний адепт секти Соловйова і Скабєєвої.
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06.04.2025 13:55 Ответить
Була передача, із серії Секретний фронт чи Громадянська оборона - не пам'ятаю точно...але - там показували отих сруських тіток жопомордих. Як вони раділи й розповідали, що китайців у чоловіки взяли. Які вони непитущі, роботяги й кожну копійчину віддають. І вузькооких вже стругають стахановськими темпами..
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06.04.2025 02:23 Ответить
Якщо економіка дозволить це робити. Колись за срср теж так думали.
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06.04.2025 02:18 Ответить
Блохер Будьонний -"капітан очевидність" Хеллоу, кеп!
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06.04.2025 02:24 Ответить
До початку війни в 2014 році ********* мав армію 1,2 мільйона. З них для наступальних дій було призначено 340 тисяч. Решта це тилові підрозділи, внутрішні війська та прикордонники. За 11 років ***** збільшив армію до майже 2 мільйонів. Формально всі ніби зайняти. Одну гинуть за квадратні метри, а решта їх забезпечує поповненням і постачанням. Ми з 2022 знешкодили майже 900 тисяч. Всі підрозділи у кацапів зараз розукомплектовані і наповнені "мобіками", яких навіть порівнювати не можна з тими хто сюди перся в 2022 році. Тих ми вже майже всіх повбивали. Не забувайте що ********* має кордони з 18 країнами протяжністю 22 тисячі 125 кілометрів! З них лише 2660 це кордони з Україною. Хто буде захищати їх кордони від контрабанди, наркотрафіку, торгівлі людьми, вивезення національних багатств та неконтрольованого переміщення людей? Ото ж! Всі сусіди *********у мають до цієї помийки територіальні претензії. У всіх кацапи щось віджали, а зараз вже нікому і нічим захищати кордони. Єдине що стримує сусідів це ЯО, але ... застосування ЯО по сусідніх країнах знищує власне населення аж бігом...
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06.04.2025 04:59 Ответить
І хто б міг подумати якби буданов не сказав!!!
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06.04.2025 06:56 Ответить
Якщо після війни з Україною від московії щось залишиться
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06.04.2025 08:32 Ответить
Я про це і без Біданова знаю.
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06.04.2025 10:21 Ответить
бАданга вийшов на арену і знову вангує
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06.04.2025 12:57 Ответить
І яку зарплату ми за оці видіння платимо?
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06.04.2025 15:12 Ответить
 
 