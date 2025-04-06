Россия не будет уменьшать численность своей армии после войны, - Буданов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил убеждение, что после войны Россия не будет уменьшать численность своей армии.

Об этом он сказал в интервью военнослужащей и ведущей Анне Максимчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, существенно уменьшать количество вооруженных сил они (россияне, - ред.) не будут. Абсолютно нет, и этому есть абсолютно логичные объяснения. Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии", - сказал глава ГУР.

Буданов отметил, что сейчас 50% всего военного бюджета страны-агрессора идут на военные выплаты. Это доплаты оккупантам, единовременные выплаты за подписание контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель.

Вторая часть расходов идет на закупку боеприпасов, а третья, по словам начальника ГУР, тратится россиянами на ремонт и обслуживание техники.

"Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения (армии РФ, - ред.) не будет", - добавил руководитель разведки.

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