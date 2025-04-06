Россия не будет уменьшать численность своей армии после войны, - Буданов
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил убеждение, что после войны Россия не будет уменьшать численность своей армии.
Об этом он сказал в интервью военнослужащей и ведущей Анне Максимчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, существенно уменьшать количество вооруженных сил они (россияне, - ред.) не будут. Абсолютно нет, и этому есть абсолютно логичные объяснения. Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии", - сказал глава ГУР.
Буданов отметил, что сейчас 50% всего военного бюджета страны-агрессора идут на военные выплаты. Это доплаты оккупантам, единовременные выплаты за подписание контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель.
Вторая часть расходов идет на закупку боеприпасов, а третья, по словам начальника ГУР, тратится россиянами на ремонт и обслуживание техники.
"Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения (армии РФ, - ред.) не будет", - добавил руководитель разведки.
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Винищіти до останнього бурьята, який буде у київському зоопарку діареєю насолоджуватися від української мови!!!!
А до Камчатки - луги, тайга, пржевальскі коні та залишки трогдодитів у заказниках..
це російська вікіпєдія дає цифру 7% - англомовна дає 8.9%, але ті, хто цікавився звідкіля з'явилися назви "кітай-город" в москвє чи Києві, знають як проводилась китаїзація народів, що прилягають до "хань" : он уйгурів досі через концтабори пропускають, щоб записувались в китайці, я вже не кажу про тібетців
в українській мові є два відповідника кацапському слову "пурга" : одне починається на "з", інше на "х", але тобі не варто того знати