РФ осуществила пуски "Калибров" с Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС: была объявлена ​​воздушная тревога (обновлено)

В южных областях Украины была воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ряд мониторинговых каналов сообщил о пусках ракет "Калибр" с акватории Черного моря, также появилась информация о взлете стратегических российских бомбардировщиков.

"Ракетная опасность для южных областей", – сообщили Воздушные силы в 01:43.

"Ракета с Херсонщины на Николаевщину - северо-западный курс", - сообщалось в 01:51.

Позже воздушная тревога была объявлена ​​по всей стране.

"Ракеты на востоке Николаевщины двигаются в северо-западном направлении", - сообщалось в 01:56.

"Ракеты с Николаевской в ​​Кировоградскую область", - сообщалось в 01:59.

"Ракета на востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный", - сообщалось в 02:03.

"Ракеты на севере Кировоградской области продолжают движение в направлении Черкасской", - сообщалось в 02:08.

"Ракеты из Черкасщины на Виннитчину/Киевщину", - сообщалось в 02:14.

"Винница – в укрытие! Ракета в вашем направлении", - сообщалось в 02:19.

"Ракеты в Винницкой области двигаются в сторону Хмельнитчины/Житомирщины", - сообщалось в 02:24.

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