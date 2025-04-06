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Новости Атака Калибрами с Черного моря
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РФ осуществила пуски "Калибров" с Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС: была объявлена ​​воздушная тревога (обновлено)

россия запустила ракеты

В южных областях Украины была воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ряд мониторинговых каналов сообщил о пусках ракет "Калибр" с акватории Черного моря, также появилась информация о взлете стратегических российских бомбардировщиков.

"Ракетная опасность для южных областей", – сообщили Воздушные силы в 01:43.

"Ракета с Херсонщины на Николаевщину - северо-западный курс", - сообщалось в 01:51.

Позже воздушная тревога была объявлена ​​по всей стране.

"Ракеты на востоке Николаевщины двигаются в северо-западном направлении", - сообщалось в 01:56.

"Ракеты с Николаевской в ​​Кировоградскую область", - сообщалось в 01:59.

"Ракета на востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный", - сообщалось в 02:03.

"Ракеты на севере Кировоградской области продолжают движение в направлении Черкасской", - сообщалось в 02:08.

"Ракеты из Черкасщины на Виннитчину/Киевщину", - сообщалось в 02:14.

"Винница – в укрытие! Ракета в вашем направлении", - сообщалось в 02:19.

"Ракеты в Винницкой области двигаются в сторону Хмельнитчины/Житомирщины", - сообщалось в 02:24.

Дополняется...

Автор: 

Черное море (1479) Воздушные силы (2283)


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Топ комментарии
+15
Пусто-порожні балачки, отого банкрота Трампа!
Байден з оточенням, допомагав Україні протистояти московітам, а Трамп з оточенням, допомагає прутіну, який убиває Українців!
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06.04.2025 02:13
+14
А в Чорному морі ж перемирʼя наче? Трамп з Путіним порішали..
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06.04.2025 02:21
+13
Це вже перемир"я? Де Трамп?
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06.04.2025 02:08
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Це вже перемир"я? Де Трамп?
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06.04.2025 02:08 Ответить
Грузить гольф-кар. В честь цього всі лунки будуть знищені
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06.04.2025 02:24 Ответить
Трамп- головний клоун. У нас є свій.
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06.04.2025 09:27 Ответить
Знищуйте у відповідь кацапські місця. Око за око, зуб за зуб. Смерть кацапам!
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06.04.2025 02:11 Ответить
Сто раз давно печатал отбросить дурь пугать мацкву. Там ПВО сильное. Вот вам 4 обо центра, ближе не бывает, равняйте! Белгород, Курск, Воронеж, Ростов, и тварь Гуково, откуда градами в марте 14 г лупили по донбассу, видео выкладывали местные сразу сдуру, в сети валом такого. Нам уже терять нечего.
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06.04.2025 06:01 Ответить
"пермирьэвчернаморе эпта"
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06.04.2025 02:12 Ответить
Пусто-порожні балачки, отого банкрота Трампа!
Байден з оточенням, допомагав Україні протистояти московітам, а Трамп з оточенням, допомагає прутіну, який убиває Українців!
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06.04.2025 02:13 Ответить
Але ж «перемир'я»на Чорному морі підписувала від імені народу України делегація потужних перемовляльників.То угода одностороння?Нам не можна,їм можна?
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06.04.2025 07:24 Ответить
Усі угоди з Московією односторонні. У нас вже є опит.
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06.04.2025 09:28 Ответить
тіко наш досві називається ..граблі"
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06.04.2025 09:47 Ответить
Я хз, куди й коли пускали, але район Борти-Бориспіль, ще до тривоги гучно було!
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06.04.2025 02:13 Ответить
Це так роблять коригувальники, для московитів уточнення!
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06.04.2025 02:16 Ответить
Перекладіть.
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06.04.2025 02:25 Ответить
Джей Ді у темі??? Хоча... DJ з нього такий же, як з DT I lM... Разом з VJ жовтого дому...
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06.04.2025 02:20 Ответить
А в Чорному морі ж перемирʼя наче? Трамп з Путіним порішали..
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06.04.2025 02:21 Ответить
так по морю і не стріляють
а з моря стріляти не забороняли
диявол він в деталях
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06.04.2025 05:27 Ответить
Це перемир'я в інтересах Московії, бо Чорне море і так було під нашим контролем.
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06.04.2025 09:31 Ответить
Геніальний чудовий найкращий переговірник поїхав вчора грати в гольф. Може дозволити, і хай весь світ почекає ...
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06.04.2025 02:22 Ответить
з Вітьковом і дмітрієвим? Тоді спічі Стубба на полі пішли прахом.
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06.04.2025 02:33 Ответить
Море. Південь. Мір. Калібрi повертаються.
DJ венс. КаZaнтіп.
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06.04.2025 02:57 Ответить
Розгадати план пуйла і тромба . Логіки ніякої. Просто вбивати українців щоб показати тромбу, що він у світі главнєє… Вчергове опустити передаста тромба, мов- ти мені нічого не зробиш і санкції не введеш. Не ясно.
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06.04.2025 02:58 Ответить
Значить порушили московити перемирʼя на морі , ну слід було очікувати
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06.04.2025 03:19 Ответить
шо саме тобі свято?
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06.04.2025 04:58 Ответить
Дебілоїде, яке свято???

Поруч зі мною два прильоти!!! І це не говнольоти мокшанські!!!
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06.04.2025 05:07 Ответить
це свіжовилуплений кацап. Хіба ви не бачите?
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06.04.2025 06:10 Ответить
До спаму відправити намагаюсь..
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06.04.2025 06:21 Ответить
модератор прокинеться, поп'є кави, і овосьмій видалить.
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06.04.2025 06:25 Ответить
Дай боже)) бо вже бісить..воно нижче вже ще гівна накидало
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06.04.2025 06:26 Ответить
вже годину тихо по усім паблікам? чекають, поки усім дадуть одну інфу на всіх?
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06.04.2025 03:56 Ответить
Поряд прилетіло, аж вуха заклало, двері й вікна трохи не вилетіли..отакий він мир по-трампонівські..
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06.04.2025 05:08 Ответить
Трамп, це вже твій косяк.
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06.04.2025 04:48 Ответить
В твіттері дописи обурення на Трампа через то , що похерив прибуття 4 тіл військових які загинули в навчаннях в Литві . Замість він збирається їхати грати в гольф ..
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06.04.2025 05:35 Ответить
"Посланці миру" від кацапів! Як вам, пане Трамп? Байдуже?
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06.04.2025 05:49 Ответить
Реально этот пуск ракет, идеальный ответ пукина лохматому за океаном! На всю ту мышинную возню оперетку что ломал запад весь этот месяц! Чтоб знали и дальше бздуны отборные. Нас в переговоре нет. Мы только статисты для обеих сторон. И трагедию последних дней, обратите внимание, официально почти замолчали. Здесь Зе был прав, указав послу США, на ее убогое вяканье без конкретики. Чуть подсохнет и кацапы попрут . И Пасха тут на дальнем горизонте. В той стране сатана правит и ублюдки ликуют. Там скоро 9 мая, они себе готовят подарок. И подарят конечно. Нам срочно стоит вводить реальное военное положение с патрулями итд. Хотя и тут все уже поздно.
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06.04.2025 05:52 Ответить
Чому ракета летить з Чорного моря до Вінниці і її не збивають,це ж не один десяток і не одна сотня кілометрів?
І міражі,і Ф-16,і казали,ще одна партія прибула.
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06.04.2025 05:57 Ответить
Швидкість..
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06.04.2025 05:59 Ответить
Яка там швидкість,збивали навіть кинжали і балістику,а калібри еф гістеадцяті збивали і гарматним озброєнням,писали колист,що пілот дві ракети збив за один виліт.Та й непардам вони по зубам...
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06.04.2025 07:09 Ответить
Сьогодні балістика була, походу..Київ - спочатку прильоти, а вже потім сирени
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06.04.2025 07:15 Ответить
З Чорного моря летять "Калібри". Там швидкість дозвукова.
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06.04.2025 10:33 Ответить
Скорее нечем, нет нужной комплектации.
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06.04.2025 06:03 Ответить
Пишуть, ще 20 летять..

Щоб вам підоргам, постійно так летіло..
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06.04.2025 05:58 Ответить
Твоя, походу вже там.

Що обосновувати, козлодоїв? Те, що пишуть?

Чи щоб підоргам постійно літало?
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06.04.2025 06:19 Ответить
Ты мне угрожаешь, говорящее дерьмо?🤣
Иди ***** отсюда, а то щяс тебя распинать будем, мальчик!
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06.04.2025 06:42 Ответить
С такими, как ты - кадыркин вечером играется, пупсик))
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06.04.2025 07:19 Ответить
З цим меньшенький побавився😁
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06.04.2025 07:28 Ответить
Ипу?? Ты, придурок ватносруський даже не можешь слова правильно писать
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06.04.2025 06:44 Ответить
Їх на уроках а важнам цьому не вчать.
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06.04.2025 07:00 Ответить
Де наші модератори?Чому цапська ботоферма розгулялась,як у себе вдома?Принижує і погрожує українцям?
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06.04.2025 07:03 Ответить
До бану відправляйте, шліть скарги..кажуть - о 8 воно своє отримає)
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06.04.2025 07:20 Ответить
Це свідчить про те, що ні про що США з росією не домовились.
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06.04.2025 07:33 Ответить
А були сподівання?
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06.04.2025 07:39 Ответить
Схиляюсь до думки, яку виказав Демченко, про те, що доньки путіна намагаються перехопити владу. а їх представником є Дмитрієв. Це роблять з вказівки путіна і мета цього - домовитись з американцями стосовно майбутньої безпеки путінських нащадків та й самого плешивого. Цьому протидіють яструби, до яких відносяться Патрушев та Лавров. Згадайте скандал Лаврова з Дмитрієвим в Ель-Ріяди, перед перемовинами з американцями. То ж, так, сподівання були.
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06.04.2025 09:46 Ответить
Навіть якщо й так, це нічого не змінює. Рівень оскотинювання в тому царстві наскільки великий, що повернути до тями те стадо може тільки серйозна геополітична та військова поразка з наступним поділом тії території на національні утворення.
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06.04.2025 09:54 Ответить
А может как раз договорились добивать Украину. А все разговоры о мире - только в их пользу. Для дезориентации Украины и её союзников, для отказа от дальнейшей помощи и т.д..
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06.04.2025 09:01 Ответить
Де відповідь?! Де ті Паляниці, Довгі Нептуни, іще купа назв ракет- невідомо. Якісь три трона і то невідомо куди.
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06.04.2025 07:51 Ответить
Це таке чорноморське перемир'я? Чи перемир'я заключалось тільки в тому що Україна не стрілятиме по рашистським кораблям і окупованому криму?
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06.04.2025 08:41 Ответить
Тільки так !
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06.04.2025 09:32 Ответить
як так з моря... казалиж шо там всіх потопили-розігнали і море наш
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06.04.2025 09:52 Ответить
Тю!!!! Так Зюзя та його експерти ж казали,що чорномор.флот рашки загнаний під шконку....Чи це вступили в дію домовленості Трампа про припиненню вогню на Чорному морі??
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06.04.2025 11:20 Ответить
 
 