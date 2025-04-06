РФ осуществила пуски "Калибров" с Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС: была объявлена воздушная тревога (обновлено)
В южных областях Украины была воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ряд мониторинговых каналов сообщил о пусках ракет "Калибр" с акватории Черного моря, также появилась информация о взлете стратегических российских бомбардировщиков.
"Ракетная опасность для южных областей", – сообщили Воздушные силы в 01:43.
"Ракета с Херсонщины на Николаевщину - северо-западный курс", - сообщалось в 01:51.
Позже воздушная тревога была объявлена по всей стране.
"Ракеты на востоке Николаевщины двигаются в северо-западном направлении", - сообщалось в 01:56.
"Ракеты с Николаевской в Кировоградскую область", - сообщалось в 01:59.
"Ракета на востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный", - сообщалось в 02:03.
"Ракеты на севере Кировоградской области продолжают движение в направлении Черкасской", - сообщалось в 02:08.
"Ракеты из Черкасщины на Виннитчину/Киевщину", - сообщалось в 02:14.
"Винница – в укрытие! Ракета в вашем направлении", - сообщалось в 02:19.
"Ракеты в Винницкой области двигаются в сторону Хмельнитчины/Житомирщины", - сообщалось в 02:24.
Дополняется...
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Байден з оточенням, допомагав Україні протистояти московітам, а Трамп з оточенням, допомагає прутіну, який убиває Українців!
а з моря стріляти не забороняли
диявол він в деталях
DJ венс. КаZaнтіп.
Поруч зі мною два прильоти!!! І це не говнольоти мокшанські!!!
І міражі,і Ф-16,і казали,ще одна партія прибула.
Щоб вам підоргам, постійно так летіло..
Що обосновувати, козлодоїв? Те, що пишуть?
Чи щоб підоргам постійно літало?
Иди ***** отсюда, а то щяс тебя распинать будем, мальчик!