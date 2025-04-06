Маск надеется на нулевую таможенную ставку между США и Европой: Нужна зона свободной торговли
Американский миллиардер, чиновник Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что надеется на "нулевую таможенную ситуацию" между США и Европой.
Об этом он сказал видеообращении на партийной конференции правопопулистской итальянской партии "Лига" в субботу, 5 апреля, информирует Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и Европа смогут установить очень тесное партнерство. Я надеюсь, что будет достигнуто согласие, что и Европа, и Соединенные Штаты в идеале, на мой взгляд, должны перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой",- заявил он.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
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«Поздно пить боржоми, если печень отвалилась» ©
"НА КОЖНОГО ГОЛІАФА ЗНАЙДЕТЬСЯ ДАВИД", - КОНГРЕСМЕН ГРІН ГОТУЄ ПОДАННЯ НА ІМПІЧМЕНТ ТРАМПУ
Конгресмен-демократ від Техасу Ел Грін заявив, що упродовж наступних 30 днів висуне звинувачення для імпічменту президенту Трампу, https://thehill.com/homenews/house/5234386-al-green-donald-trump-impeachment/ пише The Hill. На https://zn.ua/ukr/usa/masshtabni-protesti-prokhodjat-u-ssha-prichini.html антиурядовому мітингу у Вашингтоні він заявив протестувальникам, що Трамп не заслуговує обіймати посаду глави виконавчої влади.
«Нам потрібен Сенат, який цього разу засудить його і я хочу, щоб ви знали: я розумію, що він зараз мов Голіаф. Він дуже сильний. Він контролює генералів в армії. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію, але, друзі, на кожного Голіафа знайдеться Давид», - сказав Грін, звертаючись до учасників акції під назвою «Руки геть!».
Коментарі сенатора Круза, союзника Трампа, стали найсуворішим попередженням у межах Республіканської партії з часу запровадження нових тарифів.
Сенатор-республіканець Тед Круз попередив про потенційну "криваву баню" для Республіканської партії на проміжних виборах 2026 року, якщо https://zn.ua/ukr/usa/tramp-hotujetsja-vprovaditi-masshtabni-mita-shcho-vidomo-onlajn.html тарифи американського президента Дональда Трампа призведуть до рецесії економіки США, повідомляє https://www.ft.com/content/00ee505e-57bb-4272-8b51-09********** FT.
ПРОТЕСТЫ В США: РАШКИН & АБРАМСОН-юуб
"Гроші ******* тишу..." а Маску захотілося "панфар"!!!... Оце і є результат "конфлікту інтересів" усередині одної людини...
На американські товари по усьому світі будуть накладені такого ж розміру зустрічні санкції, якщо Трамп не скасує власні. От і всі " козирі
Так які " козирі" у майбутніх перемовинах відносинах із світом здобув Трумпа піднявши тарифи?
Сунь вже промови самого Трумпа у Твіттері. В кінці незабудь " Make America Great!!!"
Преподнося потом это как величайшее достижение …
на#ер
З теперішнього досвіду. Питаю в чужому місті: як пройти на вулицю таку й таку? Відповідь місцевих: а ви що, телефона не маєте? У підсумку виявилося, що від тієї вулиці я перебував за 100 метрів.
Такі бренди, як BYD, пропонують повністю електричні хетчбеки та седани за ціною від 20 000-25 000 євро
Оскільки інфляційний тиск зберігається, доступність є головною.
https://epravda.com.ua/news/2024/09/03/718837/ Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.
https://nv.ua/ukr/auto/news/audi-zakrivaye-zavod-u-bryusseli-prichini-ta-naslidki-50474486.html Німецький автовиробник Audi оголосив про закриття свого заводу в Брюсселі, яке відбудеться 28 лютого 2025 року.
вялічіє"great again" по дорозі зламалось і виявилось, що грейт егейн завтра це посередньо зараз.
Це як в нас. Ідіотизм крокує планетою.