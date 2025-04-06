Маск надеется на нулевую таможенную ставку между США и Европой: Нужна зона свободной торговли

Американский миллиардер, чиновник Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что надеется на "нулевую таможенную ситуацию" между США и Европой.

Об этом он сказал видеообращении на партийной конференции правопопулистской итальянской партии "Лига" в субботу, 5 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и Европа смогут установить очень тесное партнерство. Я надеюсь, что будет достигнуто согласие, что и Европа, и Соединенные Штаты в идеале, на мой взгляд, должны перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой",- заявил он.

Смотрите также: Трамп заявил о готовности снизить тарифы за "феноменальные" предложения от других стран, - Bloomberg

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Читайте также: Трамп о новых пошлинах США: "Пациент будет намного больше и выносливее"