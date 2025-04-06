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Новости Тарифы Трампа Маск надеется на свободную торговлю между США и ЕС
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Маск надеется на нулевую таможенную ставку между США и Европой: Нужна зона свободной торговли

Маск хочет, чтобы США и ЕС торговали без тарифов

Американский миллиардер, чиновник Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что надеется на "нулевую таможенную ситуацию" между США и Европой.

Об этом он сказал видеообращении на партийной конференции правопопулистской итальянской партии "Лига" в субботу, 5 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и Европа смогут установить очень тесное партнерство. Я надеюсь, что будет достигнуто согласие, что и Европа, и Соединенные Штаты в идеале, на мой взгляд, должны перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой",- заявил он.

Смотрите также: Трамп заявил о готовности снизить тарифы за "феноменальные" предложения от других стран, - Bloomberg

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Читайте также: Трамп о новых пошлинах США: "Пациент будет намного больше и выносливее"

Автор: 

США (26564) тарифы (1877) Евросоюз (17113) Маск Илон (224)


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Топ комментарии
+31
Домовлятися треба ДО того як ринок втратив 7 трильйонів, не ПІСЛЯ!
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06.04.2025 03:02
+29
Если его Теслу из европейского рынка вышвирнут китайцы и немцы, что они уже успешно делают, а его твиттер будут штрафовать на миллиарды, то останется Маску только контракты США со Спейс Икс.
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06.04.2025 02:26
+25
https://www.youtube.com/watch?v=rytOUPHT5y4 Илон Маск в шоке: ответ Канады на $43 млрд может поставить под угрозу будущее Tesla!
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06.04.2025 02:42
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Если его Теслу из европейского рынка вышвирнут китайцы и немцы, что они уже успешно делают, а его твиттер будут штрафовать на миллиарды, то останется Маску только контракты США со Спейс Икс.
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06.04.2025 02:26 Ответить
Нажаль, але.
«Поздно пить боржоми, если печень отвалилась» ©
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06.04.2025 04:57 Ответить

"НА КОЖНОГО ГОЛІАФА ЗНАЙДЕТЬСЯ ДАВИД", - КОНГРЕСМЕН ГРІН ГОТУЄ ПОДАННЯ НА ІМПІЧМЕНТ ТРАМПУ
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06.04.2025 08:43 Ответить
Демократ Ел Грін обіцяє упродовж місяця представити звинувачення для імпічменту Трампу.

Конгресмен-демократ від Техасу Ел Грін заявив, що упродовж наступних 30 днів висуне звинувачення для імпічменту президенту Трампу, https://thehill.com/homenews/house/5234386-al-green-donald-trump-impeachment/ пише The Hill. На https://zn.ua/ukr/usa/masshtabni-protesti-prokhodjat-u-ssha-prichini.html антиурядовому мітингу у Вашингтоні він заявив протестувальникам, що Трамп не заслуговує обіймати посаду глави виконавчої влади.

«Нам потрібен Сенат, який цього разу засудить його і я хочу, щоб ви знали: я розумію, що він зараз мов Голіаф. Він дуже сильний. Він контролює генералів в армії. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію, але, друзі, на кожного Голіафа знайдеться Давид», - сказав Грін, звертаючись до учасників акції під назвою «Руки геть!».
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06.04.2025 08:44 Ответить
СЕНАТОР-РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ НЕ ПІДТРИМАВ ТАРИФИ ТРАМПА ТА ПОПЕРЕДИВ ПРО "ЖАХЛИВУ ДОЛЮ" ДЛЯ ЕКОНОМІКИ США
Коментарі сенатора Круза, союзника Трампа, стали найсуворішим попередженням у межах Республіканської партії з часу запровадження нових тарифів.

Сенатор-республіканець Тед Круз попередив про потенційну "криваву баню" для Республіканської партії на проміжних виборах 2026 року, якщо https://zn.ua/ukr/usa/tramp-hotujetsja-vprovaditi-masshtabni-mita-shcho-vidomo-onlajn.html тарифи американського президента Дональда Трампа призведуть до рецесії економіки США, повідомляє https://www.ft.com/content/00ee505e-57bb-4272-8b51-09********** FT.
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06.04.2025 09:15 Ответить
лозунг з одного з одного з протестних мітингів - "Боріться за своє майбутнє як українці

ПРОТЕСТЫ В США: РАШКИН & АБРАМСОН-юуб
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06.04.2025 08:59 Ответить
А ти в білки ×уй бачив?
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06.04.2025 02:30 Ответить
Смокчи пуйку, маск!
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06.04.2025 02:36 Ответить
от мені цікаво, чи ввели мито на турецький ТNT для американських снарядів та на NGu для американських ракет, які законтрактував Пентагон у Туреччині ще у минулому році для своїх виробників зброї?
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06.04.2025 02:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rytOUPHT5y4 Илон Маск в шоке: ответ Канады на $43 млрд может поставить под угрозу будущее Tesla!
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06.04.2025 02:42 Ответить
у Британії нейлонові сайбертраки заборонені, як небезпечні автомобілі, а по вазі ще і потребують ліцензії на водіння вантажної машини )))
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06.04.2025 02:52 Ответить
Всі хто купили а Україні теслу повинні тепер боятись що її спалять ненароком! #спали_теслу
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06.04.2025 05:13 Ответить
в Італії у салоні згоріли півтора десятка теслів, сподіваюсь як раз у той період коли нейлон проводив зустріч з італійською "Лігою Півночі".
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06.04.2025 05:57 Ответить
Пам"ятаєш, після призначення Маска "директором департаменту", я пророчив: рано чи пізно, між Трампом та Маском виникне конфлікт - бо "два нарциси поряд - не цвітуть"?-... А тепер або у Маска "Тесла" загнеться, і його інвестори "порвуть, як мавпа - газету", або Трамп "наступить собі на горло" і скасує митні тарифи для Європи, щоб врятувать Маска...
"Гроші ******* тишу..." а Маску захотілося "панфар"!!!... Оце і є результат "конфлікту інтересів" усередині одної людини...
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06.04.2025 08:46 Ответить
"Конфликт интересов в средине одного человека" - так это уже как минимум раздвоение личности, то есть психопатия. Там реально психиатр нужен, причем обоим: Трампу и маску.
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06.04.2025 09:51 Ответить
Саме про це я й кажу... Вже давно тут писав: У світі - подвійні стандарти. Для того, щоб отримать право на володіння та використання вогнепальної зброї (навіть простої "гладкостволки"), вимагають довідки від нарколога та психіатра. А щоб вручить людині владу, за якою він керує цілими збройними силами країни - цього чомусь, не вимагають...
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06.04.2025 09:56 Ответить
Ага, і усі, як Мася, будуть носити правєльні чєпчікі...
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06.04.2025 02:47 Ответить
Домовлятися треба ДО того як ринок втратив 7 трильйонів, не ПІСЛЯ!
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06.04.2025 03:02 Ответить
Совсем не удивлюсь если выяснится, что кое-кто избавился от всех акций ДО, и сейчас потихоньку по дешевке скупает обвалившийся рынок.
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06.04.2025 05:30 Ответить
какие козыри?
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06.04.2025 10:21 Ответить
Ага, от вже Муск, під тиском Трумпа і пішов пррпонувати нульові Тарифи
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06.04.2025 12:51 Ответить
Ці " козирі" хіба що в голові у Трампа.
На американські товари по усьому світі будуть накладені такого ж розміру зустрічні санкції, якщо Трамп не скасує власні. От і всі " козирі
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06.04.2025 11:54 Ответить
Це така ж сама маячня як і про " козирі"
Так які " козирі" у майбутніх перемовинах відносинах із світом здобув Трумпа піднявши тарифи?
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06.04.2025 12:50 Ответить
А чому тільки кишеньковий " Фокс ньюз"?
Сунь вже промови самого Трумпа у Твіттері. В кінці незабудь " Make America Great!!!"
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06.04.2025 13:49 Ответить
А ти прочитала, що тобі писано?
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06.04.2025 14:55 Ответить
Ви спілкуєтесь зі свіженьким акаунтом місячної давності. Вірогідно ботом.
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06.04.2025 14:56 Ответить
Блін. Точно, вкиди напрацьовує..
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06.04.2025 15:06 Ответить
Всі з козирями нехай ідуть у казино і там козиряють.
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06.04.2025 16:54 Ответить
хай зброю повернуть, що нас забрали, і розбираються до усрачки
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06.04.2025 23:42 Ответить
Эти придурки сначала создают себе и всем проблемы , а потом их мужественно преодалевают ! 🤪🤣
Преподнося потом это как величайшее достижение …
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06.04.2025 09:03 Ответить
США вже ніколи не стане першою державою у світі. Це має бути ЄС.
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06.04.2025 09:40 Ответить
воно щось нюха страшне
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06.04.2025 03:16 Ответить
Это гоп стоп РЭКЕТ от США Трампа и его банды. Выкатить всем тарифы поунрожать а потом ну давайте предлагайте нам отступные и наш кэш процент ...в мире рэкет не работает послали уже пока не все но -- на#ер
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06.04.2025 05:56 Ответить
Люди які дивляться телевізор і хотіли простих рішень отримають те на що заслуговують. В ********* світі простих рішень нема. Все повязано з усім, все балансує під дією різноспрямованих сил... Сподіваюсь що з цієї світової кризи нарешті зявляться запобіжні механізми "захисту від дурня".
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06.04.2025 04:17 Ответить
Зі смартфончиками дурнів тільки більшає. І вони далі обиратимуть собі дурнів за ватажків.
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06.04.2025 09:27 Ответить
Раніше люди запамятовували важливу інформацію. Зараз "ні", бо в будь який момент можна "витягти" з смартфону. В результаті мислення таких людей стає "порожнім" і ними легко маніпулювати "зливаючи" їм повну дурню, яку вони бездумно сприймають...
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06.04.2025 09:46 Ответить
Не тільки запам'ятовували, а й занотовували. А оцей процес нотування допомагав формувати аналітичну спромогу, бо треба було з тексту вихопити найголовніше. Та й психомоторна пам'ять додатково вмикалася.

З теперішнього досвіду. Питаю в чужому місті: як пройти на вулицю таку й таку? Відповідь місцевих: а ви що, телефона не маєте? У підсумку виявилося, що від тієї вулиці я перебував за 100 метрів.
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06.04.2025 10:04 Ответить
інколи здається, що скоро наступлять часи, коли у метро за паперову книгу читачі смартонів будуть лінчувати.
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06.04.2025 14:16 Ответить
НБ, это ты очень сильно закрутил, Шариковым и домкому не понять. "Профессор, это вы что-то нескладно придумали. Оно может и умно, но больно не понятно. Над вами смеяться будут".
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06.04.2025 09:54 Ответить
О так "весело" зявляються "офіси простих рішень".
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06.04.2025 10:16 Ответить
Ну от і став Маск "у розкаряку"... Одна нога - в бізнесі "Тесли", а друга - в адміністрації Трампа. В бізнесі - "ЖОПА" - з-за "фортелів" Трампа з політикою та економікою, в чому йому Маск допомагає, а у адміністрації зараз буде така сама "ЖОПА" - бо інвестори "Тесли" його "за горло беруть", втрачаючи гроші, і вимагають ліквідації тарифів...
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06.04.2025 04:21 Ответить
ЖОПА - то є переклад з MAGA чи DOGE?
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06.04.2025 09:07 Ответить
Це різні форми написання одного й того самого слова...
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06.04.2025 09:13 Ответить
Це "команда" трампа.
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06.04.2025 09:30 Ответить
Слово "сарказм" тобі відоме?
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06.04.2025 09:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fd9Fz8KkwvE Під Капітолієм США побоїще, раптове ПОВСТАННЯ! Конгресмени скинули ТРАМПА і видали ПУБЛІЧНУ ЗАЯВУ?!
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06.04.2025 04:41 Ответить
Досить спамити коментарі посиланнями на ваш канал в ютубі на відео, назва яких взагалі не відповідає тому, про що йдеться в самому відео. В спам вас!!!
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06.04.2025 10:18 Ответить
якщо вам не сподобався цей мій канал і ютубі, то можу вам запропонувати іншй мій канал: https://www.youtube.com/watch?v=Sezr2C0F1BE&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0 ЕС и Канада нанесли ответный удар по США - обрушили ЖЕСТОКУЮ БОМБУ на ТРАМПА!
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06.04.2025 14:06 Ответить
Китайські електромобілі, як правило, на 20-30% дешевші, ніж автомобілі Tesla в Європі
Такі бренди, як BYD, пропонують повністю електричні хетчбеки та седани за ціною від 20 000-25 000 євро
Оскільки інфляційний тиск зберігається, доступність є головною.
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06.04.2025 05:10 Ответить
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06.04.2025 05:15 Ответить
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06.04.2025 11:00 Ответить
Run, удмурт, run!
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06.04.2025 05:20 Ответить
Найбільший виробник електромобілів у Китаї планує збудувати третій завод у Європі
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06.04.2025 07:00 Ответить
Тільки Маск в попадосі?

https://epravda.com.ua/news/2024/09/03/718837/ Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.

https://nv.ua/ukr/auto/news/audi-zakrivaye-zavod-u-bryusseli-prichini-ta-naslidki-50474486.html Німецький автовиробник Audi оголосив про закриття свого заводу в Брюсселі, яке відбудеться 28 лютого 2025 року.
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06.04.2025 07:13 Ответить
Почалось випилювання США зі світової економіки?
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06.04.2025 07:11 Ответить
Не
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06.04.2025 08:53 Ответить
А от дійсно цікаво, чим незадоволений діями Трампа пересічний громадянин США?
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06.04.2025 07:18 Ответить
Пересічного громадянина США не існує в природі. Як і пересічного громадянина України. Всі різні, із різними поглядами. Далі вже соціологія.
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06.04.2025 15:00 Ответить
Давай Маск, розкажи як ти старлінки Україні відключиш, будеш високотехнологічними шкарпетками на базарі торгувати.
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06.04.2025 07:39 Ответить
Втратив декілька мільярдів та став опозиціонером... вже не треба "Америка грейт егейн", а треба "Америка як раніше"? Спочатку робимо потім думаємо, ми вже на таке шоу у себе сьомий рік дивимось, скоро від держави ніхєра не лишиться...
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06.04.2025 08:24 Ответить
Маск винахідник. Він знову винайшов Світову Організацію Торгівлі .
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06.04.2025 08:30 Ответить
Як виявилось, на 2020 Маск мав всього лиш 18 патентів в співавторстві, з яких більшість вже не дійсні.
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06.04.2025 09:09 Ответить
Шо , всравсь?
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06.04.2025 08:40 Ответить
Шо не Трамп, то киргыз Маск. Ай да , дурачки, ну это же мы проходили с нефтепроводом дружба... Когда СССР хочет дружить с Европой , отпускает им углеводороды по цене ниже мировых, тогда - двойная выгода. Тогда экономически выгодный продукт Европы выдавливает из Европы продукцию из США. И между Европой и США начинается экономическая грызня. Если СССР хочет заморозить ту грызню со сменой приоритета(дружба-апполон-США), то начинает отпускать Европе углеводороды по цене дороже мировых. А ща, разве Европа не в состоянии найти более дешевые углеводороды. Етить его мать, того кыргыза Маска , с его экономическим опытом в его нулевой налоговой ситуации. Ай да, дурбыцал.
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06.04.2025 08:48 Ответить
Десь вялічіє "great again" по дорозі зламалось і виявилось, що грейт егейн завтра це посередньо зараз.
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06.04.2025 09:04 Ответить
Маск ще не з`iв того, чим люди вже давно оправились.
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06.04.2025 09:17 Ответить
Дебілки за кілька місяців вже натворили ділов, що наступна влада не розгрібе
Це як в нас. Ідіотизм крокує планетою.
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06.04.2025 09:43 Ответить
Ксюша, читай Ленина. Хоть и сволочь, но не дурак был. " Из всех искусств для нас важнейшим является кино". Только сейчас это соцсети и вместо кинопередвижки смартфон. Но суть та же! Оболванивание масс. Которые, кстати, и так уже...ну, ты понимаешь
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06.04.2025 10:00 Ответить
Украина потеряла половину населения. Экономики фактически не существует. Коррупция хуже чем в Африке. Война с сумасшедшим соседом на сотни лет, после которой от Украины вряд ли что-то останется. А дебилы американцы?
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06.04.2025 10:11 Ответить
від тебе тхне рузьгим сортиром (американське проксі кацапський сморід не заглушить)
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06.04.2025 10:23 Ответить
жекан) , а що він не так сказав, чого тебе плющить? Тю, Резніков, то це ти, шо з яйками по 17? До речі, перелогінься, тобі не личить
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06.04.2025 10:31 Ответить
Так це ж наша національна забава : Хто всрався? - невістка
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06.04.2025 10:27 Ответить
Брайтон на проводє.
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06.04.2025 15:01 Ответить
Чи може бот. Купа свіжих лютневих акаунтів зара дуже активно верзуть пропаганду.
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06.04.2025 15:02 Ответить
Muck Fusk!
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06.04.2025 10:10 Ответить
Можна написати простіше: маск, пішов *****.
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06.04.2025 10:17 Ответить
батьки маска мабуть, були геніями, тому що на їх дитині природа відпочила
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06.04.2025 11:02 Ответить
"потрібна зона вільної торгівлі" а ее разве де факто не было, пока рыжий долбо...б с белкой на голове торговую войну Европе и всему миру не объявил?!!
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06.04.2025 11:30 Ответить
магадебіли напевно хочуть щоб ЄС скасував для гамерики пдв
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06.04.2025 11:49 Ответить
Виходить що і у Маска буває просвітління в голові.
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06.04.2025 12:58 Ответить
ЄС на *** скоро буде вертіти трампа США буде десятиріччями розгрібати цю *****
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06.04.2025 13:23 Ответить
ну, це впевнений шлях до ролі ведучої регіональної держави.
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06.04.2025 14:22 Ответить
А сікоко твої капітили вже зробили тю-тю? Думав всього за мізерні 200 млн на вибори беушного трампекса щастя прикупив? А за Меланін аромат хто буде платити? А це дорога штука, ексклюзивна - сотні мільярдів коштує, як виявилось. Трампекс - скурдж і тебе за таке добро як липку обдере.
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06.04.2025 15:08 Ответить
Прем'єрка Італії всім розказує, що в неї дружні відносини з Рудим, то і Рудий послав Ілончика -заспокой італійців, ще не вечір. Он Бібі заспішив до Рудого друга, заодно вєсточку від Вітюши ******* прихопив.
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07.04.2025 01:06 Ответить
 
 