Оккупанты атаковали дроном Херсон: погиб мужчина

Сегодня, 6 апреля, около 6:30 армия РФ атаковала с дрона жителя Херсона в Днепровском районе города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

К сожалению, в результате взрыва 59-летний мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте.

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