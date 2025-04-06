Оккупанты атаковали дроном Херсон: погиб мужчина
Сегодня, 6 апреля, около 6:30 армия РФ атаковала с дрона жителя Херсона в Днепровском районе города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
К сожалению, в результате взрыва 59-летний мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте.
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