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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Оккупанты атаковали дроном Херсон: погиб мужчина

Вражеский дрон со взрывчаткой

Сегодня, 6 апреля, около 6:30 армия РФ атаковала с дрона жителя Херсона в Днепровском районе города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

К сожалению, в результате взрыва 59-летний мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Херсонщине: враг атаковал 12 населенных пунктов, ранены шесть человек, среди пострадавших - волонтер

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Херсон (2808) Херсонская область (4745) Херсонский район (246)


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