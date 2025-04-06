Оккупанты почти 450 раз ударили по Запорожской области за сутки
В течение суток оккупанты нанесли 449 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска били из авиации, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.
Так, войска РФ осуществили:
- 2 авиационных удара по Степному и Гуляйполю.
- 249 БПЛА различной модификации атаковали Степное, Каменское, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Степное, Гуляйполе и Щербаки.
- 194 артудара нанесены по территории Степного, Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Отмечается, что поступило одно сообщение о повреждении частного дома. Мирные жители не пострадали.
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