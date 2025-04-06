Оккупанты почти 450 раз ударили по Запорожской области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 449 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска били из авиации, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Так, войска РФ осуществили:

2 авиационных удара по Степному и Гуляйполю.

249 БПЛА различной модификации атаковали Степное, Каменское, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

4 обстрела из РСЗО накрыли Степное, Гуляйполе и Щербаки.

194 артудара нанесены по территории Степного, Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

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Отмечается, что поступило одно сообщение о повреждении частного дома. Мирные жители не пострадали.