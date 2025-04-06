74 взрыва прогремело ночью и утром на приграничье Сумщины: враг атаковал шесть громад
Ночью и утром 6 апреля россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва.
О ситуации на пограничье Сумщины рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Ямпольская громады.
- Шалыгинская громада: осуществлен удар FPV-дроном (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Юнаковская громада: враг бил из минометов (4 взрыва), артиллерии (4 взрыва).
- Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов), авиационный удар с использованием КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: нанесены артиллерийские обстрелы (27 взрывов), удар FPV-дронами (3 взрыва). В результате удара повреждено одно частное домовладение.
- Сумская громада: осуществлен удар БПЛА (8 взрывов). В результате взрывов повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.
- Ямпольская громада: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв) и БПЛА (3 взрыва).
Напомним, сегодня ночью враг атаковал "шахедами" гражданскую инфраструктуру города Сумы. Зафиксировано 8 попаданий.
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Таня М
показать весь комментарий06.04.2025 10:37 Ответить Мне нравится 1
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