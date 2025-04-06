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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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74 взрыва прогремело ночью и утром на приграничье Сумщины: враг атаковал шесть громад

Враг атаковал Сумскую область

Ночью и утром 6 апреля россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва.

О ситуации на пограничье Сумщины рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Ямпольская громады.

  • Шалыгинская громада: осуществлен удар FPV-дроном (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (4 взрыва), артиллерии (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов), авиационный удар с использованием КАБ (1 взрыв).

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  • Великописаревская громада: нанесены артиллерийские обстрелы (27 взрывов), удар FPV-дронами (3 взрыва). В результате удара повреждено одно частное домовладение.
  • Сумская громада: осуществлен удар БПЛА (8 взрывов). В результате взрывов повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.
  • Ямпольская громада: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв) и БПЛА (3 взрыва).

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Напомним, сегодня ночью враг атаковал "шахедами" гражданскую инфраструктуру города Сумы. Зафиксировано 8 попаданий.

Автор: 

обстрел (27057) Сумская область (3102)


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8 прилітів в Сумах! Боже бережи Сумщину, Суми та всю Україну!🙏🙏🙏💞
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06.04.2025 10:37 Ответить
 
 