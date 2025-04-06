Глава МИД Финляндии Валтонен о переговорах с РФ: Сейчас не время звонить Путину

Для европейских лидеров еще не пришло время звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По ее словам, переговоры нужно отложить, пока Россия продолжает агрессивные военные действия в Украине.

"Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора. Вчерашние новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект, что привело к гибели детей, указывают на то, что разговор нужно отложить", - отметила министр.

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Она отметила, что Финляндия не считает Россию врагом, а выступает против ее действий и нарушения международного права.

"Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не пришло. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе", - добавила Валтонен.

Министр заявила, что пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации). Зато необходимо продолжать нашу стратегию: поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону", - подытожила она.

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