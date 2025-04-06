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Новости Мирные переговоры
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Глава МИД Финляндии Валтонен о переговорах с РФ: Сейчас не время звонить Путину

Валтонен о переговорах с РФ

Для европейских лидеров еще не пришло время звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По ее словам, переговоры нужно отложить, пока Россия продолжает агрессивные военные действия в Украине.

"Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора. Вчерашние новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект, что привело к гибели детей, указывают на то, что разговор нужно отложить", - отметила министр.

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Она отметила, что Финляндия не считает Россию врагом, а выступает против ее действий и нарушения международного права.

"Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не пришло. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе", - добавила Валтонен.

Министр заявила, что пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации). Зато необходимо продолжать нашу стратегию: поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону", - подытожила она.

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Автор: 

Финляндия (961) переговоры с Россией (960)


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Європейці взагалі не мають "телефонувати *****". Підтримка України і безкінечне винищення кацапні призведе до економічного та людського виснаження **********. Треба працювати над цим, а не очікувати "царскіх мілостєй". Телефонувати до європейців тоді вже будуть ті, хто вб'є *****.
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06.04.2025 11:07 Ответить
Нада нємноґо подождать, пока "з боку росії" ракетам не остогидне летіти, а путін врешті решт не скаже - всьо, я устал бомбіть, хочю міра.
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06.04.2025 11:07 Ответить
"Телефонувати путіну" - масований удар з усіх видів озброєння по території рф.
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06.04.2025 11:13 Ответить
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06.04.2025 11:25 Ответить
російському диктатору Володимиру Путіну

Шанобливо так...
Та просто !
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06.04.2025 11:29 Ответить
Санкции когда против рф введёте, куколды? Или надо чтобы Трамп вас раком поставил.
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06.04.2025 13:14 Ответить
Символічно "Вона зауважила, що Фінляндія не вважає Росію ворогом". Європейці не хочуть визнавати очевидні речі, тому що економіка важливіша наразі чим безпека в майбутньому.

Замість зайнятись пошуком дешевих ресурсів в африці та латинській америці, вони вперто програють там Китаю і дивляться в сторону торгівлі з орками..
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06.04.2025 13:33 Ответить
 
 