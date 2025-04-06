РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
489 1

Армия РФ сбросила 4 КАБа на Золочев на Харьковщине, пострадал человек

Последствия российского обстрела Золочева

Вечером 6 апреля российские войска сбросили 4 управляемые авиационные бомбы на село Золочев в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА.

"Пострадала 67-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс. Также медики диагностировали у нее гипертонический криз. Сейчас женщина госпитализирована", - отметил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что три КАБ попали по открытой местности окрестностей села Клинова-Новоселовка, села Калиново и села Сосновка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты массированно атаковали населенные пункты Дергачевщины в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Четвертая авиабомба попала в луга на территории поселка Золочев. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

В течение дня нанесли 3 авиаудара по громаде.

Также читайте: Россияне ударили четырьмя FPV-дронами по селу на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27057) КАБ (354) Харьковская область (753) Богодуховский район (49) Золочев (22) война в Украине (3729)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 