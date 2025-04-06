Армия РФ сбросила 4 КАБа на Золочев на Харьковщине, пострадал человек

Вечером 6 апреля российские войска сбросили 4 управляемые авиационные бомбы на село Золочев в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА.

"Пострадала 67-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс. Также медики диагностировали у нее гипертонический криз. Сейчас женщина госпитализирована", - отметил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что три КАБ попали по открытой местности окрестностей села Клинова-Новоселовка, села Калиново и села Сосновка.

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Четвертая авиабомба попала в луга на территории поселка Золочев. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

В течение дня нанесли 3 авиаудара по громаде.

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