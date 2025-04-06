Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей: ВС предупредили об угрозе баллистики (обновлено)
Вечером воскресенья, 6 апреля, в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили ВС в 20:15.
Карта тревог по состоянию на 20:15 выглядела так:
"Скоростная цель на приграничье Сумщины в направлении Сум", - сообщалось в 20:21.
Обновление
В 20:46 ВС объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
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І аби оті понівечені сьогодні російськими ракетами житлові будинки в Миколаєві теж були цілими?
Я пам'ятаю, як губернатор Миколаївської області, чи хто він там, цей обожнюваний місцевим піпплом красунчик Кім, давав влітку якусь прес-конференцію.
А на запʼясті провладної руки під колір елегантної футболочки (чому вони всі в тих футболках?) красувався браслетик.
На браслетику було всього одне слово, написане англійськими буквами - «******», оператор вважав це крутизною, бо показав на всю країну крупним планом...
А говорив тоді губернатор щось на зразок відкриття пляжів на Миколаівщині.
Приблизно так, як інші зараз про ремонт доріг чи будівництво мостів, де вистачить однієї російської ракети, щоб від мосту нічого не залишилося, а замість асфальту на дорозі утворилася вирва, як на дитячому майданчику в Кривому Розі…
На знімку - українська багатоканальна зенітно-ракетна система Кільчень. Назва споріднена зі словом «кольчуга», тобто це залізний купол над містом. Кільчень здатна знищувати ворожі балістичні та аеродинамічні цілі. Надзвукові - дальністю до 130 кілометрів, дозвукові - 400. Одна система складається із шести зенітно-ракетних установок, а їхня сукупна потужність здатна захистити місто такого розміру, як Дніпро, не те що Кривий Ріг, чи Миколаїв.
У 2018 році Міноборони України схвалило виробництво цієї системи, яка впʼятеро дешевша, ніж американські Patriot.
А потім прийшли ті, яким «******»…
Lyudmila Semenyuk
Як кажуть, яблуко недалеко падає від..баобаба...