Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей: ВС предупредили об угрозе баллистики (обновлено)

Вечером воскресенья, 6 апреля, в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили ВС в 20:15.

Карта тревог по состоянию на 20:15 выглядела так:

"Скоростная цель на приграничье Сумщины в направлении Сум", - сообщалось в 20:21.

Обновление

В 20:46 ВС объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.