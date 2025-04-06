В Германии пройдут масштабные учения Бундесвера из-за риска нападения России

В этом году осенью Германия проведет масштабные военные учения в Гамбурге. Военные будут отрабатывать сценарий нападения РФ на НАТО.

Об этом сообщают NTV/dpa и Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что учения будут сфокусированы на быстрой переброске союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.

В Гамбурге разместят военнослужащих, колонны грузовой техники, мобильные госпитали, а также будут задействованы вертолеты.

В рамках учений планируется эвакуация "пострадавших", "оказание экстренной медицинской помощи" и другие действия.

Маневры будут называться Red Storm Bravo и начнутся 25 сентября. Учения продлятся трое суток в дневное и ночное время.

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Почему именно Гамбург?

Как отмечают немецкие издания, место для учений выбрано не случайно. Гамбург, который имеет стратегический порт, выполняет важную функцию как логистический узел.

Портовый город будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил союзников на восточные границы Европы, пишут СМИ.

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