В Германии пройдут масштабные учения Бундесвера из-за риска нападения России
В этом году осенью Германия проведет масштабные военные учения в Гамбурге. Военные будут отрабатывать сценарий нападения РФ на НАТО.
Об этом сообщают NTV/dpa и Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что учения будут сфокусированы на быстрой переброске союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.
В Гамбурге разместят военнослужащих, колонны грузовой техники, мобильные госпитали, а также будут задействованы вертолеты.
В рамках учений планируется эвакуация "пострадавших", "оказание экстренной медицинской помощи" и другие действия.
Маневры будут называться Red Storm Bravo и начнутся 25 сентября. Учения продлятся трое суток в дневное и ночное время.
Почему именно Гамбург?
Как отмечают немецкие издания, место для учений выбрано не случайно. Гамбург, который имеет стратегический порт, выполняет важную функцию как логистический узел.
Портовый город будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил союзников на восточные границы Европы, пишут СМИ.
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За його словами, для повномасштабної оборони Німеччини знадобиться від 300 000 до 350 тисяч солдатів. "Кількість резервістів має бути втричі більшою, тобто близько мільйона", - цитує Зенсбурга агентство AFP.
"Нам потрібна масова армія, щоб вижити в можливій війні", - сказав він.
Водночас Патрік Сенсбург послався на оцінки НАТО, згідно з якими щоденні втрати у можливій війні на східному фланзі можуть сягати 5 000 солдатів.
З тих пір військова служба носить добровільний характер.
«Нестача кадрів - найбільша проблема Бундесверу, але політики продовжують закривати на це очі, бо бояться виборців. Вони мають відкрито заявити населенню: без військового обов'язку ми не впораємося з поставленими перед собою завданнями і програємо війну", - додав він.
Озброєння Бундесверу частково застаріло.
Після закінчення холодної війни часто купували лише найнеобхідніше. Техніку ремонтували до тих пір, поки не закінчилися запчастини.
Ситуація змінилася, коли після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року було створено спеціальний фонд на 100 млрд євро для модернізації Бундесверу.
Ці засоби дадуть змогу залатати найбільші дірки у забезпеченні зброєю. Однак до належного оснащення ще далеко.
Військово-морські сили будуть посилені новими фрегатами, підводними човнами та протичовновими патрульними літаками Boeing P-8 Poseidon.
Сухопутні війська планують отримати на літо один із ************* у світі бойових танків - Leopard 2a8.
Застаріла бойова машина піхоти Marder буде замінена на ******* бойову машину піхоти puma. Також необхідно вжити термінових заходів у сфері протиповітряної оборони, потенціалом якої Бундесвер у минулому дуже нехтував. Комбінація кількох систем протиповітряної оборони, включаючи Patriot і Iris-T, мала б захистити Німеччину від повітряних атак.
"На будівництво підводних човнів піде від семи до восьми років, для фрегатів - шість років, а для танків і самохідних гаубиць - 2,5 роки", - заявив нинішній міністр оборони Борис Пісторіус.
Міноборони Німеччини виходить з того, що Росія зможе атакувати територію НАТО 3 2029 року.
Бундесвер замовив у Rheinmetall артилерійські снаряди на суму близько 8,5 млрд євро. Це найбільший контракт в історії Rheinmetall.
Лучше бы наоборот..
Сдача в плен, капитуляция...
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила свій план «ReArm Europe» на початку березня.
Запропоновані заходи дозволять мобілізувати 800 мільярдів євро, зокрема 150 мільярдів у формі короткострокових позик, доступних державам ЄС для підтримки оборонної промисловості. Також планують відступити від правил «Пакту про стабільність і зростання» щодо державного дефіциту, аби послабити бюджетні обмеження та сприяти значним інвестиціям в оборону та безпеку.