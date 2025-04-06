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Новости Военные учения Германии
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В Германии пройдут масштабные учения Бундесвера из-за риска нападения России

Германия проведет военные учения

В этом году осенью Германия проведет масштабные военные учения в Гамбурге. Военные будут отрабатывать сценарий нападения РФ на НАТО.

Об этом сообщают NTV/dpa и Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что учения будут сфокусированы на быстрой переброске союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.

В Гамбурге разместят военнослужащих, колонны грузовой техники, мобильные госпитали, а также будут задействованы вертолеты.

В рамках учений планируется эвакуация "пострадавших", "оказание экстренной медицинской помощи" и другие действия.

Маневры будут называться Red Storm Bravo и начнутся 25 сентября. Учения продлятся трое суток в дневное и ночное время.

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Почему именно Гамбург?

Как отмечают немецкие издания, место для учений выбрано не случайно. Гамбург, который имеет стратегический порт, выполняет важную функцию как логистический узел.

Портовый город будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил союзников на восточные границы Европы, пишут СМИ.

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Автор: 

Германия (6947) нападение (2208) россия (95467) обучение (527)


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Топ комментарии
+13
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06.04.2025 20:51
+10
Приїздіть вже до нас - вчитися по-дорослому.
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06.04.2025 20:57
+2
Кулеметник Ганс купить два нових диски. )
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06.04.2025 20:56
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06.04.2025 20:51 Ответить
Кулеметник Ганс купить два нових диски. )
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06.04.2025 20:56 Ответить
Приїздіть вже до нас - вчитися по-дорослому.
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06.04.2025 20:57 Ответить
Голова Союзу німецьких резервістів Патрік Сенсбург вважає, що для національної оборони потрібен мільйон резервістів. У п'ятницю, 4 квітня, Сенсбург дав інтерв'ю порталу t-online.

За його словами, для повномасштабної оборони Німеччини знадобиться від 300 000 до 350 тисяч солдатів. "Кількість резервістів має бути втричі більшою, тобто близько мільйона", - цитує Зенсбурга агентство AFP.

"Нам потрібна масова армія, щоб вижити в можливій війні", - сказав він.

Водночас Патрік Сенсбург послався на оцінки НАТО, згідно з якими щоденні втрати у можливій війні на східному фланзі можуть сягати 5 000 солдатів.
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06.04.2025 21:02 Ответить
Німеччина скасувала обов'язкову військову службу з 1 липня 2011 року.
З тих пір військова служба носить добровільний характер.
«Нестача кадрів - найбільша проблема Бундесверу, але політики продовжують закривати на це очі, бо бояться виборців. Вони мають відкрито заявити населенню: без військового обов'язку ми не впораємося з поставленими перед собою завданнями і програємо війну", - додав він.
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06.04.2025 21:04 Ответить
DW
Озброєння Бундесверу частково застаріло.
Після закінчення холодної війни часто купували лише найнеобхідніше. Техніку ремонтували до тих пір, поки не закінчилися запчастини.
Ситуація змінилася, коли після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року було створено спеціальний фонд на 100 млрд євро для модернізації Бундесверу.
Ці засоби дадуть змогу залатати найбільші дірки у забезпеченні зброєю. Однак до належного оснащення ще далеко.
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06.04.2025 21:12 Ответить
Військово-повітряні сили Німеччини отримають 35 винищувачів п'ятого покоління F-35, і які мають замінити застарілі винищувачі торнадо 1980-х років. Лише на це буде витрачено понад вісім мільярдів євро. Також буде закуплено 60 нових важких транспортних вертольотів Boeing Ch-47 shinuk.

Військово-морські сили будуть посилені новими фрегатами, підводними човнами та протичовновими патрульними літаками Boeing P-8 Poseidon.

Сухопутні війська планують отримати на літо один із ************* у світі бойових танків - Leopard 2a8.
Застаріла бойова машина піхоти Marder буде замінена на ******* бойову машину піхоти puma. Також необхідно вжити термінових заходів у сфері протиповітряної оборони, потенціалом якої Бундесвер у минулому дуже нехтував. Комбінація кількох систем протиповітряної оборони, включаючи Patriot і Iris-T, мала б захистити Німеччину від повітряних атак.
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06.04.2025 21:14 Ответить
Низка нещодавно замовлених видів зброї вже доставлена, інші ще доведеться почекати.
"На будівництво підводних човнів піде від семи до восьми років, для фрегатів - шість років, а для танків і самохідних гаубиць - 2,5 роки", - заявив нинішній міністр оборони Борис Пісторіус.

Міноборони Німеччини виходить з того, що Росія зможе атакувати територію НАТО 3 2029 року.
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06.04.2025 21:16 Ответить
Бундесвер має лише невеликий запас ***********. Після закінчення холодної війни вони були скорочені і відповідні виробничі потужності були скорочені. Крім того, Німеччина передала Україні значну частину своїх ***********, зокрема 427 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Бундесвер замовив у Rheinmetall артилерійські снаряди на суму близько 8,5 млрд євро. Це найбільший контракт в історії Rheinmetall.
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06.04.2025 21:18 Ответить
А що, німаки, ліберальна амнезія закінчилась? Чи https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html ще треба?
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06.04.2025 21:06 Ответить
Готуються до ГДР
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06.04.2025 21:09 Ответить
щойно спілкувався з мешканцем Німеччини, каже що в Бундесвері до чорта російськомовних прихильників путіна...причому навіть на вищих щаблях управління, не кажучи вже про нижчий рівень. Каже що всі ці навчання до глибокої щілини, якщо кацапня прийде, перейдуть на їх бік...
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06.04.2025 21:11 Ответить
Військові відпрацьовуватимуть сценарій нападу РФ на НАТО.

Лучше бы наоборот..
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06.04.2025 21:14 Ответить
У межах навчань планується евакуація "постраждалих", "надання екстреної медичної допомоги" та інші дії.

Сдача в плен, капитуляция...
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06.04.2025 21:16 Ответить
Зараз для європейців переозброєння - один з пріоритетів.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила свій план «ReArm Europe» на початку березня.
Запропоновані заходи дозволять мобілізувати 800 мільярдів євро, зокрема 150 мільярдів у формі короткострокових позик, доступних державам ЄС для підтримки оборонної промисловості. Також планують відступити від правил «Пакту про стабільність і зростання» щодо державного дефіциту, аби послабити бюджетні обмеження та сприяти значним інвестиціям в оборону та безпеку.
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06.04.2025 21:29 Ответить
Краще б там в себе виловили сотні тисяч всіх наших ссикунів-дизертирів-ухилянтів і відправили їх для підготовки в лави ЗСУ.
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06.04.2025 21:53 Ответить
Сотні тисяч ? Ти помилився сотні мілйонів !
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06.04.2025 22:01 Ответить
Мудольярдів.
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06.04.2025 22:06 Ответить
Доводжу до відома: на сьогодні вже щонайменше 190-200 тис. закарпатців-громадян України у працездатній віковій групі 25-60 знаходяться в Європі під паспортами угорців, румун, словаків (на Закарпатті 30-35% населення краю має 2 паспорти). Переважна більшість з них, звичайно ж, працюють не в Румунії, Словаччині чи Угорщині, а, насамперед, у західній Європі, зокрема, багато в німецькомовних країнах (ФРН, Австрія). Тільки закарпатців на території німецькововних країн, думаю, не менше 60-70 тис.
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06.04.2025 22:22 Ответить
 
 