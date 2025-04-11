Первая гарантия безопасности - это поддержка украинской армии, - Лекорню
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню подчеркнул, что поддержка армии Украины очень важна в сдерживании России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
"Первой гарантией безопасности, очевидно, является поддержка украинской армии, что означает отказ от демилитаризации Украины, как того требует Россия", - подчеркнул он.
Также Лекорню вновь объяснил идею коалиции из около тридцати стран, которая заключается в том, чтобы определить контуры "сил успокоения", призванных предотвратить любые дальнейшие атаки со стороны России после подписания соглашения о прекращении огня.
"Миротворческие силы, которые разделят две конфликтующие стороны вдоль линии фронта", - уточнил британский коллега Лекорню Джон Гили.
Однако ни один из них не предоставил подробностей относительно состава и численности этих сил.
Напоминаем, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило первое заседание министров обороны стран в формате "коалиции желающих" обеспечить в Украине долгосрочный мир, начатом в феврале Францией и Британией. Во встрече участвовали представители 30 стран из Европы и не только - присутствовали Новая Зеландия, Австралия, Япония.
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шо з редакторами - "армї"
я б його забанив на три дні...
ви можете собі можете дозволити опечятнуться, я можу...
але коли ти редактор і за це отримуєш гроші?
ти не можеш...
і це в мене англійська клава...