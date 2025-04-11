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Новости Гарантии безопасности для Украины
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Первая гарантия безопасности - это поддержка украинской армии, - Лекорню

Себастьен Лекорню

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню подчеркнул, что поддержка армии Украины очень важна в сдерживании России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

"Первой гарантией безопасности, очевидно, является поддержка украинской армии, что означает отказ от демилитаризации Украины, как того требует Россия", - подчеркнул он.

Также Лекорню вновь объяснил идею коалиции из около тридцати стран, которая заключается в том, чтобы определить контуры "сил успокоения", призванных предотвратить любые дальнейшие атаки со стороны России после подписания соглашения о прекращении огня.

Читайте: "Коалиция желающих" по Украине рискует зайти в тупик из-за позиции США, - Bloomberg

"Миротворческие силы, которые разделят две конфликтующие стороны вдоль линии фронта", - уточнил британский коллега Лекорню Джон Гили.

Однако ни один из них не предоставил подробностей относительно состава и численности этих сил.

Напоминаем, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило первое заседание министров обороны стран в формате "коалиции желающих" обеспечить в Украине долгосрочный мир, начатом в феврале Францией и Британией. Во встрече участвовали представители 30 стран из Европы и не только - присутствовали Новая Зеландия, Австралия, Япония.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хотел бы, чтобы к вопросу гарантий безопасности присоединились не только страны НАТО, - Зеленский

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Топ комментарии
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Бла-бла -бла.
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11.04.2025 07:41
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та і пес з тим лекорню, йому пробачено.
шо з редакторами - "армї"
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11.04.2025 02:20 Ответить
навіть кацапня таких помилок не робить - курликають там собі по курликські - цей дядя зі стовба?
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11.04.2025 02:30 Ответить
два - три рази перечітай шо ти накалякав..
я б його забанив на три дні...
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11.04.2025 02:43 Ответить
то очепатка
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11.04.2025 06:36 Ответить
очепятка мозоку це...
ви можете собі можете дозволити опечятнуться, я можу...
але коли ти редактор і за це отримуєш гроші?
ти не можеш...
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11.04.2025 06:42 Ответить
можна подумати ви ніколи не помилялися
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11.04.2025 06:38 Ответить
зазвичяй видаляю допис з очепяткою і перепощюю
і це в мене англійська клава...
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11.04.2025 06:51 Ответить
не словом , а ділом !
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11.04.2025 06:35 Ответить
Чиновник несе свою звичайну дежурну чепуху. Завжди знайдеться дурник в натовпі який буде кричати - не словом а ділом!
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11.04.2025 07:26 Ответить
Бла-бла -бла.
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11.04.2025 07:41 Ответить
 
 