Первая гарантия безопасности - это поддержка украинской армии, - Лекорню

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню подчеркнул, что поддержка армии Украины очень важна в сдерживании России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

"Первой гарантией безопасности, очевидно, является поддержка украинской армии, что означает отказ от демилитаризации Украины, как того требует Россия", - подчеркнул он.

Также Лекорню вновь объяснил идею коалиции из около тридцати стран, которая заключается в том, чтобы определить контуры "сил успокоения", призванных предотвратить любые дальнейшие атаки со стороны России после подписания соглашения о прекращении огня.

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"Миротворческие силы, которые разделят две конфликтующие стороны вдоль линии фронта", - уточнил британский коллега Лекорню Джон Гили.

Однако ни один из них не предоставил подробностей относительно состава и численности этих сил.

Напоминаем, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило первое заседание министров обороны стран в формате "коалиции желающих" обеспечить в Украине долгосрочный мир, начатом в феврале Францией и Британией. Во встрече участвовали представители 30 стран из Европы и не только - присутствовали Новая Зеландия, Австралия, Япония.

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