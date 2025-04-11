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Детский лагерь "Артек" в Крыму оккупанты превратили в место отдыха военных, - Центр нацсопротивления
Во временно оккупированном Крыму россияне превратили детский лагерь "Артек" в место отдыха своих военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Вместо детского смеха - сапоги военных преступников. В легендарном лагере "Артек" в аннексированном Крыму россияне теперь "перезагружают" террористов "СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках программы "перезагрузка" на базе здравницы уже отдохнули по меньшей мере 30 оккупантов, которые воевали против Украины.
"Пока украинских детей депортируют, русифицируют и лишают права на образование и безопасность - убийцам создают комфорт и "атмосферу для восстановления", - добавили в Центре.
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