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Новости Оккупация Крыма
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Детский лагерь "Артек" в Крыму оккупанты превратили в место отдыха военных, - Центр нацсопротивления

В Артеке расположили российских оккупантов

Во временно оккупированном Крыму россияне превратили детский лагерь "Артек" в место отдыха своих военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Вместо детского смеха - сапоги военных преступников. В легендарном лагере "Артек" в аннексированном Крыму россияне теперь "перезагружают" террористов "СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы "перезагрузка" на базе здравницы уже отдохнули по меньшей мере 30 оккупантов, которые воевали против Украины.

"Пока украинских детей депортируют, русифицируют и лишают права на образование и безопасность - убийцам создают комфорт и "атмосферу для восстановления", - добавили в Центре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты открыли курсы военной подготовки для детей в Крыму, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Артек (205) Крым (26376) оккупация (10135)


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Топ комментарии
+9
А що тут дивного? Кацапи завжди прикривалися жінками та дітьми - в надії на те, що противник буде дотримуватися правил війни та не стрілятиме по цивільних... У Громадянську війну частина підрозділів Врангеля тримали оборону у передгір"ях Кримських гір. Більшовики прорвалися у порт, де йшла евакуація біженців. Там захопили в заложники офіцерські сім"ї, і висунули ультиматум: "Здавайтеся, бо виріжемо сім"ї! При здачі, гарантуємо життя!" Ті здалися. Більшовики їх позв"язували по двоє і втопили у Євпаторійській бухті. Фільм "Ми - із Кронштадта", бачили? Ото воно і є. Тільки кацапня, як завжди, у фільмі все місцями поміняла - виставили себе "благородними героями", а противників - "садистами" та "підлими брехунами"...
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11.04.2025 07:42
+6
Саме так... надбання совка, такий же концтабір, як і всі ці скотські скупчення з барабанами і дудками... Нічого гарного там не було, равняйсь-смірно. Підготовка совкових вилупків
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11.04.2025 07:45
+2
артек не можна бомбити?
чого?
народноє достояніє социалізма?
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11.04.2025 07:39
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артек не можна бомбити?
чого?
народноє достояніє социалізма?
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11.04.2025 07:39 Ответить
Саме так... надбання совка, такий же концтабір, як і всі ці скотські скупчення з барабанами і дудками... Нічого гарного там не було, равняйсь-смірно. Підготовка совкових вилупків
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11.04.2025 07:45 Ответить
А що тут дивного? Кацапи завжди прикривалися жінками та дітьми - в надії на те, що противник буде дотримуватися правил війни та не стрілятиме по цивільних... У Громадянську війну частина підрозділів Врангеля тримали оборону у передгір"ях Кримських гір. Більшовики прорвалися у порт, де йшла евакуація біженців. Там захопили в заложники офіцерські сім"ї, і висунули ультиматум: "Здавайтеся, бо виріжемо сім"ї! При здачі, гарантуємо життя!" Ті здалися. Більшовики їх позв"язували по двоє і втопили у Євпаторійській бухті. Фільм "Ми - із Кронштадта", бачили? Ото воно і є. Тільки кацапня, як завжди, у фільмі все місцями поміняла - виставили себе "благородними героями", а противників - "садистами" та "підлими брехунами"...
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11.04.2025 07:42 Ответить
"Солнєчьный ударъ" бєсагона...
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11.04.2025 10:33 Ответить
бо вони ж діти...
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11.04.2025 07:55 Ответить
Так что мешает треснуть? Если превратили! По ресторанам же лупят кацапы, где инструктора НАТО по сто штук собираются?
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11.04.2025 08:03 Ответить
 
 