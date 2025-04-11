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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 930 210 человек (+1210 за сутки), 10 580 танков, 26 043 артсистемы, 22 048 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 930 210 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 930210 (+1210) человек,

танков - 10580 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 22048 (+15) ед,

артиллерийских систем - 26043 (+61) ед,

РСЗО - 1360 (+1) ед,

средства ППО - 1127 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 32200 (+122),

крылатые ракеты - 3145 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 43679 (+165) ед,

специальная техника - 3798 (+2)

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Потери армии РФ за 10 апреля

Автор: 

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6259) ликвидация (3528) уничтожение (6897)


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Топ комментарии
+24
Минув 4069 день москальсько-української війни.
244!!! одиниці знищеної техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта та логістика просто супер, спецтехніка норм, броня просіла.
Арта перевалила за 26000! Результативність ППО перебільшила 36000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 930 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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11.04.2025 08:41
+18
Утилізація моськовського лайна триває!!Слава ЗСУ !!))
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11.04.2025 08:15
+12
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11.04.2025 08:44
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Багато БПЛА. Московити готуються.
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11.04.2025 07:56 Ответить
До чого готуються?
Станом на 11 березня було 1 399 БПЛА і 1 104 авто
на сьогодні 11 квітня 738 БПЛА і 1 033 авто
вони не готуються, вони вже місяць лізуть по повіній.
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11.04.2025 09:10 Ответить
3 клас - оперативно-тактичні безпілотники, які можуть безперервно літати до 10 годин, мають збільшений радіус дії, використовуються для спостереження за противником і планування військових дій. Про існування такого поняття, як "розвідка", чули?
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11.04.2025 10:29 Ответить
Якщо подивитись на графік знищення танків та БПЛА, то є тенденція до зростання знищених БПЛА перед та в день збільшення кількості знищених танків. А щодо вашої статистики, то десь з 25-26 березня у росіян суттєве зменшення кількості втрачених БПЛА. Або видихаються, або ще не довезли.
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11.04.2025 11:02 Ответить
БПЛА - танки не бачу зв'яку.
22.03.2025 найбільша добова втрата БПЛА - 258 і 9 танків. У подальшому
23.03.2025 - 157 і 9
24.03.2025 - 146 і 8
25.03.2025 - 118 і 5
26.03.2025 - 59 і 5
27.03.2025 - 108 і 8
28.03.2025 - 144 і 17
29.03.2025 - 164 і 23 найбільше танків за добу у березні
30.03.2025 - 111 і 14
31.03.2025 - 71 і 4
01.04.2025 - 49 і 9
Взагалі в березні найбільші місячні втрати по БПЛА 4 060 - 130,97 середньодобово.
До цього лютий 3 708 - 132,43 середньодобово
Квітень на разі 73,8 середньодобово
Тенденція до зменшення є - не підвезли то навряд чи, запуски йдуть далеко від ЛБЗ і загроза ураження мінімальна.
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11.04.2025 12:44 Ответить
Що до танків
22 рік (284 доби) 3 031 од. - 10,67 середньодобово
23 рік (365 діб) 2 952 од. - 8,09 с/д
24 рік (366 діб) 3 689 од - 10,08 с/д
25 рік (101 доба) 908 од - 8,99 с/д
В 22 безпілотників майже не було і з їх появою докорінно по втратам нічого не змінилось, інша справа якість танків і вартість їх знищення (влючаючи і наші втрати в особовому складі).
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11.04.2025 13:00 Ответить
Спробуйте побудувати графік. Тільки кількість танків помножте на 10 , щоб було більш помітно.
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11.04.2025 15:35 Ответить
LIV LIV

Якщо подивитись на графік знищення танків та БПЛА

В тебе графік вже є раз ти на нього дивишся, навіщо щось будувати та й ще множити на десять, виклади свій, подивимось разом і з'ясуємо розбіжності якщо такі існують.
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11.04.2025 22:29 Ответить
Тут малюнки можна додати лише зі сховища сайту.
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11.04.2025 23:53 Ответить
Традиційно міні ювілей в 10 тисяч кожної п'ятниці !
Слава Україні!!!
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11.04.2025 08:14 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!Слава ЗСУ !!))
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11.04.2025 08:15 Ответить
Минув 4069 день москальсько-української війни.
244!!! одиниці знищеної техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта та логістика просто супер, спецтехніка норм, броня просіла.
Арта перевалила за 26000! Результативність ППО перебільшила 36000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 930 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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11.04.2025 08:41 Ответить
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11.04.2025 08:44 Ответить
245 - РСЗВ загубив, ну то таке, вчора замість 258 надрукував 285, ну трохи цифри місцями переставив
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11.04.2025 09:13 Ответить
Буває ) Старість не радість )
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11.04.2025 09:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.04.2025 08:47 Ответить
На автотехніку вже давно не потрібно звертати увагу , домальовують різний непотріб
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11.04.2025 09:23 Ответить
Потрібно!. 1) не "домальовують", а таки знищують 2) кількість тут означає результативність (перш за все українських дроноводів) 3) недолуго броньовані легковики і "буханки" рідко коли знищуються так, щоб там (в середені чи поруч) не перебувало кілька ворогів.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.04.2025 10:50 Ответить
Результативність по автотехніці означає знищення логістичних спроможностей засрашки, які в них, за відсутності залізниці, ніколи і не були великі. Якщо в 2022 році в розділі "автотехніка" були в основному "Урали" тощо, тобто військова велика техніка, то зараз в цьому розділі - переважно легка та цивільна техніка, та ще й старезного зразка типу УАЗ-452 (ну, або "*******" ще гірші варіанти).

І очевидно, що уралами доставляти щось на передову значно ефективніше та корисніше для життів пересічних кацапів.

Тож ця категорія теж наочно показує - звідки оті 1200-1800 втрат особового складу засрашинців кожного дня - не в останню чергу з-за використання маси цивільного автотранспорту замість броньованого хоча б від куль чи дрібних уламків та великовантажного транспорту.
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11.04.2025 11:23 Ответить
Ну "буханки" хоч ще й досі виробляються, а от "козликів" (ГАЗ-69) мабуть десь з музеїв притягли.
Демеханізація русні йде повним ходом.
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11.04.2025 13:08 Ответить
https://earth.nullschool.net/ru/#current/wind/isobaric/1000hPa/overlay=temp/orthographic=36.25,49.52,918/loc=26.012,50.767 Пргноз погоди..чому мало танчиків
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11.04.2025 09:35 Ответить
А я думаю - чого в мене 5й день вночі -3/-5 і вчетверте за тиждень випало 5 см снігу... А воно - аномалія, характерний "язик" холодного повітря з півночі потягнуло аж до Криму...
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11.04.2025 11:26 Ответить
Один габардинський танк грязі не забоявся) Тепер балкари у розпачі(
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11.04.2025 10:23 Ответить
 
 