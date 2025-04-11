Общие боевые потери РФ с начала войны - около 930 210 человек (+1210 за сутки), 10 580 танков, 26 043 артсистемы, 22 048 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 930 210 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 930210 (+1210) человек,
танков - 10580 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 22048 (+15) ед,
артиллерийских систем - 26043 (+61) ед,
РСЗО - 1360 (+1) ед,
средства ППО - 1127 (+0) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 32200 (+122),
крылатые ракеты - 3145 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 43679 (+165) ед,
специальная техника - 3798 (+2)
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Станом на 11 березня було 1 399 БПЛА і 1 104 авто
на сьогодні 11 квітня 738 БПЛА і 1 033 авто
вони не готуються, вони вже місяць лізуть по повіній.
22.03.2025 найбільша добова втрата БПЛА - 258 і 9 танків. У подальшому
23.03.2025 - 157 і 9
24.03.2025 - 146 і 8
25.03.2025 - 118 і 5
26.03.2025 - 59 і 5
27.03.2025 - 108 і 8
28.03.2025 - 144 і 17
29.03.2025 - 164 і 23 найбільше танків за добу у березні
30.03.2025 - 111 і 14
31.03.2025 - 71 і 4
01.04.2025 - 49 і 9
Взагалі в березні найбільші місячні втрати по БПЛА 4 060 - 130,97 середньодобово.
До цього лютий 3 708 - 132,43 середньодобово
Квітень на разі 73,8 середньодобово
Тенденція до зменшення є - не підвезли то навряд чи, запуски йдуть далеко від ЛБЗ і загроза ураження мінімальна.
22 рік (284 доби) 3 031 од. - 10,67 середньодобово
23 рік (365 діб) 2 952 од. - 8,09 с/д
24 рік (366 діб) 3 689 од - 10,08 с/д
25 рік (101 доба) 908 од - 8,99 с/д
В 22 безпілотників майже не було і з їх появою докорінно по втратам нічого не змінилось, інша справа якість танків і вартість їх знищення (влючаючи і наші втрати в особовому складі).
Якщо подивитись на графік знищення танків та БПЛА
В тебе графік вже є раз ти на нього дивишся, навіщо щось будувати та й ще множити на десять, виклади свій, подивимось разом і з'ясуємо розбіжності якщо такі існують.
Слава Україні!!!
244!!! одиниці знищеної техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта та логістика просто супер, спецтехніка норм, броня просіла.
Арта перевалила за 26000! Результативність ППО перебільшила 36000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 930 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
І очевидно, що уралами доставляти щось на передову значно ефективніше та корисніше для життів пересічних кацапів.
Тож ця категорія теж наочно показує - звідки оті 1200-1800 втрат особового складу засрашинців кожного дня - не в останню чергу з-за використання маси цивільного автотранспорту замість броньованого хоча б від куль чи дрібних уламків та великовантажного транспорту.
Демеханізація русні йде повним ходом.