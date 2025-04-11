Общие боевые потери РФ с начала войны - около 930 210 человек (+1210 за сутки), 10 580 танков, 26 043 артсистемы, 22 048 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 930 210 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 930210 (+1210) человек,

танков - 10580 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 22048 (+15) ед,

артиллерийских систем - 26043 (+61) ед,

РСЗО - 1360 (+1) ед,

средства ППО - 1127 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 32200 (+122),

крылатые ракеты - 3145 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 43679 (+165) ед,

специальная техника - 3798 (+2)

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